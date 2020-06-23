2020-06-23T19:58:58+03:00
Минск
КП Беларусь

«Как ты делаешь - так и правильно». Посмотрите, что вытворяют минские паркурщики

В Минске прошел фестиваль уличной культуры
Мария ОСМОЛОВСКАЯ
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Паркур - философия жизни настоящих экстремалов. Фото: Мария Михалюк.Паркур - философия жизни настоящих экстремалов. Фото: Мария Михалюк.
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Нынешний фестиваль уличной культуры и спорта - Minsk Street Gamez 2020, организатором которого является Proka4, - был восьмым по счету. Направлений очень много: паркур, брейкинг, роллер спорт, воркаут, стритбол, дом уличной моды...

Паркур - состояние души. Фото: Мария Михалюк.

Паркур - состояние души. Фото: Мария Михалюк.

Обычно Minsk Street Gamez проходят на Столетова 1, где находится парк экстремальных видов спорта, оборудованный специально под любое направление уличной культуры, но в этом году проводить мероприятие именно там запретили. Поэтому паркуристы соорудили свою площадку и организовали соревнования на базе Центра дополнительного образования детей и молодежи «Виктория» на Уральской.

Для паркурщиков главное - движ. Фото: Мария Михалюк.

Для паркурщиков главное - движ. Фото: Мария Михалюк.

- На построение площадки ушло три недели, - рассказала Каролина Арутюнян, одна из организаторов фестиваля. - Мне помогали мои друзья - Саша и Антон. Это те люди, которые не ищут какой-то выгоды, они делали это, потому что им было по кайфу. Все материалы мы покупали сами. Если бы мы этим не занялись, никто бы не приехал и тусы бы не было, то есть мы втроем создали весь этот движ.

Каролина Арутюнян - одна из немногих девушек-паркурщиц. Фото предоставлено Каролиной Арутюнян.

Каролина Арутюнян - одна из немногих девушек-паркурщиц. Фото предоставлено Каролиной Арутюнян.

Конечно же, без сложностей ребята не обошлись.

- Нам все время мешала погода. Мы строили площадку из дерева под открытым небом, и каждый день шел ливень, все намокало, мы намокали, нам нужно было срочно убегать в здание, чтобы переждать дождь, а потом снова выходили и приступали к работе. И так каждый день по 3-4 раза. Это создало большие трудности, но мы все сделали, все успели.

Фестиваль уличной культуры прошел в Минске в восьмой раз. Фото Каролины Арутюнян.

Фестиваль уличной культуры прошел в Минске в восьмой раз. Фото Каролины Арутюнян.

Сама Каролина занимается паркуром 3 года. В прошлом целых 11 лет она отдала спортивной гимнастике - ее пришлось оставить из-за того, что не было дальнейших перспектив и роста. Паркур и гимнастика в чем-то схожие виды спорта, и Каролине не пришлось учиться с нуля, нужно было просто перенести акробатические элементы на улицу.

Каролина Арутюнян - одна из немногих девушек-паркурщиц. Фото: Мария Михалюк.

Каролина Арутюнян - одна из немногих девушек-паркурщиц. Фото: Мария Михалюк.

- В паркуре мне нравится то, что нет никаких ограничений, это свобода передвижений, - говорит она. - Как ты видишь, так и делаешь, как ты делаешь - так и правильно. А в гимнастике шаг вправо, шаг влево - расстрел! Ты должен действовать строго по заготовленной программе. В паркуре же все иначе, там полная свобода твоей фантазии, что мне собственно и нравится. На фестивале все кайфовали по полной! Вряд ли есть мероприятие, после которого абсолютно все остаются довольными, сложно угодить всем. Но я знаю точно, что мы сделали на максимум из того, что было в наших силах. Мы создали из ничего свою паркур-площадку. Так что это было безумно круто и незабываемо!

Непогода не пугает паркурщиков - они могут демонстрировать свое мастерство и в помещении. Фото: Мария Михалюк.

Непогода не пугает паркурщиков - они могут демонстрировать свое мастерство и в помещении. Фото: Мария Михалюк.

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