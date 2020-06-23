2020-06-23T19:58:16+03:00
Звезды
КП Беларусь

«Кто эти люди?» Рассказываем, кто такие сестры Груздевы, которые прославились после поста про Лукашенко

Сестры-близнецы своим эмоциональным постом в поддержку Александра Лукашенко начали откровенно хайповать в соцсетях. За два дня они собрали около 10 тысяч комментариев в Инстаграме и Фейсбуке
Эвика ОТТО
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Сестры-близнецы после своего эмоционального поста в поддержку Александра Лукашенко начали откровенно хайповать в соцсетях. Фото: ФейсбукСестры-близнецы после своего эмоционального поста в поддержку Александра Лукашенко начали откровенно хайповать в соцсетях. Фото: Фейсбук
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«Комсомолка» писала, что белорусский шоу-бизнес высказывается о политической обстановке в Беларуси. Одними из спикеров стали подзабытые сестры-близнецы Груздевы. В своем посте в соцсетях сестры активно поддержали Александра Лукашенко, написав заглавными буквами «Лукашенко наш президент» и что в Беларуси не нужны «майданы». Без стеснения прошлись по внешности задержанного претендента на пост президента Виктора Бабарико, заявив:

- Что он может сделать со страной, если он не может ничего сделать со своим животом?

А телеведущего Артемиса Ахпаша - был первым человеком из телевизора, который опубликовал откровенный пост о ситуации на белорусском телевидении, - обвинили в неискренности и в том, что его подкупили (пост целиком можно прочесть по ссылке).

Валентина и Александра Груздевы телеведущие, певицы и актрисы. Фото: Фейсбук

Валентина и Александра Груздевы телеведущие, певицы и актрисы. Фото: Фейсбук

Конечно, такой провокационный пост не мог не остаться незамеченным. Только в Инстаграме, где у Груздевых 9,4 тысячи подписчиков, меньше чем за двое суток собралось 4,5 тысячи комментариев! Столько откликов не собрала даже модель Ольга Никифорова со стотысячной аудиторией, когда рассказала о конфликте с бывшим мужем, телеведущим и продюсером Артемом Рыбакиным - у нее 2,5 тысячи. Но про этот скандал уже все забыли!

На странице в Фейсбуке, где пост продублирован, у сестер-близняшек тоже 4 тысячи комментариев. Большинство пользователей соцсетей негодуют от позиции Груздевых. Часть пытаются корректно донести свою - противоположную - точку зрения, часть высказывается не совсем лестно в адрес близняшек, пройдясь по внешности и интеллектуальным способностям, причем делая это с намеком на то, что сестры тоже не выбирали выражения, «опускаясь до оскорблений внешности».

- Со стыда бы сгорела, если бы это были мои дети, - встречались не раз и такие комментарии.

В целом обстановка под постами накаленная. Однако сестры держат удар, отвечая:

- Знаете, когда комментаторы опускаются до оскорблений, то это всегда от бессилия. То, что вы выливаете сейчас на нас - это не про нас, это про тех, кто пишет, и нас это совсем не задевает, мы не можем даже на это разозлиться, - прокомментировала Валентина Груздева в Инстаграме.

В это же время Валентина не перестает постить сториз с комментариями поддержки в Инстаграме. Среди них комментарий певицы группы Aura Юлии Быковой. Артистка написала, что, к счастью, Фейсбук - это далеко не вся Беларусь, а также отправила три сердечка со словами: «Я вам выражаю свою солидарность. Нас тоже много».

- Правильные слова написали, Лукашенко наш президент! Надеюсь, что после его смерти будут править его дети! - цитируют своих подписчиков Груздевы в своих сториз.

Сестры Груздевы уверены, что "человеку с головой" и в Беларуси жить хорошо. Фото: Фейсбук

Сестры Груздевы уверены, что "человеку с головой" и в Беларуси жить хорошо. Фото: Фейсбук

Однако, судя по статистике Фейсбука, поддерживают сестер около 25 процентов, прочитавших пост. Из 1,8 тысячи эмодзи в соцсети сестры Груздевы собрали 270 лайков, 25 сердечек и 6 эмодзи с объятиями. 700 пользователей возмутились, 750 рассмеялись в ответ на пост близняшек. К слову, среди тех, кто поддержал сестер Груздевых, заслуженная артистка Беларуси Алена Ланская и директор дирекции интернет-вещания ОНТ Светлана Тихонова, а также сотрудники государственных каналов и печатных изданий.

При этом многие комментарии, как это часто бывает под публикациями с белорусскими артистами, начинаются со слов: «А кто вы такие?» Часть подписчиков подозревают, что за счет волнующей белорусов темы Груздевы просто «грязно пиарятся».

- Ой, девочки…Потрясающий текст прочитал. Кстати, благодаря интернету хоть узнал, что вы существуете, - улыбаясь, прокомментировал пост в Фейсбуке пользователь Игорь.

Итак, кто же такие сестры Груздевы?

Валентина и Александра Груздевы - телеведущие, певицы и актрисы. Родились в Гродно, обе замужем, есть дети. Мама близняшек, Людмила Владиславовна, работала редактором «Рекламного приложения» в газете «Гродненская правда». Отец, Николай Петрович, энергетик. Учились в Гродненском училище искусств, также окончили Университет культуры. Вели национальный конкурс «Зорная ростань», были ведущими на балу выпускников у президента Беларуси. После окончания университета сестры Груздевы работали в таких телепроектах, как «Серебряный граммофон», «Эстрадный коктейль», «5+5». В Москве сестры Груздевы снялись в нескольких фильмах. В сериале «Настоящая жизнь», «Каменская-2». В 2016 году сестры Груздевы выпустили шоу «Красиво жить не запретишь» на телеканале «БелМузТВ», где ходили в гости к белорусским знаменитостям. В 2017 году белоруски снялись в новом проекте Comedy Club Production с Ольгой Картунковой.

Сестры любят путешествовать. Почти всегда отдыхают вместе. Фото: Фейсбук

Сестры любят путешествовать. Почти всегда отдыхают вместе. Фото: Фейсбук

На отдыхе в Италии. Фото: Фейсбук

На отдыхе в Италии. Фото: Фейсбук

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