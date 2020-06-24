«М с плюсиком – идите к врачу, с минусом – можете спать спокойно!». Корреспондент «Комсомолки» сдала тест на антитела к коронавирусу

-Перчатки обязательно? – окидывает взглядом очередь мужчина средних лет.

-Да, обязательно.

-Как знал, как знал, - достает он пару медицинских перчаток.

Пожалуй, это самая дисциплинированная в плане применения защитных средств очередь. В масках и перчатках – абсолютно все! А куда деваться – иначе тест на антитела к коронавирусу в Витебском областном диагностическом центре просто не возьмут.

Тестирование на антитела к COVID-19 здесь начали проводить с 15 июня. Сдать тест может любой желающий, кому уже исполнилось 18 лет. Тестирование платное. Для граждан Беларуси – 21 рубль 80 копеек, для иностранцев – 37 рублей 80 копеек. Приходить натощак, в маске, перчатках, с деньгами и паспортом.

Самая дисциплинированная в плане эпидбезопасности очередь- все в масках и перчатках.Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Записаться по телефону на тестирование сложно. Оба номера регистратуры с утра, когда ведется запись, хронически заняты. Интернет-запись поначалу была более доступна. Я записывалась в четверг, 18 июня. Без проблем нашла окошко на утро вторника, 23-го. А вот собственно 23-го свободных мест на ближайшие недели уже и в интернете не наблюдалось.

Прийти нужно за полчаса до назначенного времени. Об этом предупреждают и на сайте диагностического центра, и живой человек напоминает – за день до сдачи анализа медработник перезванивает, узнает, не изменились ли мои планы.

Для желающих сдать тест на антитела в диагностическом центре отдельный вход. Люди в перчатках и масках соблюдают дистанцию и осторожно посматривают друг на друга: каждый может оказаться ковидоносцем. Или нет.

-У нас на работе пятеро болеют, все в инфекционке, - делится с подругой женщина в кокетливой маске в цветочек.

Первоначально в диагностическом центре планировали делать 100 тестов в день, теперь делают 120. С понедельника по пятницу принимают всех желающих, а в субботу – организованные группы. Многие предприятия проверяют своих работников централизовано, даже оплачивают для них прохождение тестирования.

Каждому входящему измеряют температуру бесконтактным термометром.Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Очередь идет довольно быстро. Сначала бесконтактным способом изменяют температуру. Потом берут оплату за тестирование. Молодой человек, стоявший в очереди передо мной, заранее приготовил 21.80. «Вот же предусмотрительный! - думаю, забирая несколько монет сдачи. – Это ведь тоже способ избежать лишнего контакта».

Сфотографировать процесс забора крови мне не разрешают.

-Как вы будете сама себя фотографировать, когда у вас будут кровь брать? Да еще с такими венами!

Вены у меня действительно не ахти. Но, респект медработнику, даже в такую она попадает сразу. Результаты тестирования будут готовы в тот же день, после 16.00.

-Что я, обычный обыватель, смогу понять из этих результатов? – спрашиваю главного врача диагностического центра Светлану Громову.

-Если в результатах теста будет пометка IgM+, это значит, что 5-7 дней назад у человека был контакт с инфицированным, человек заболел, и его организм начал вырабатывать антитела (клинических проявлений заболевания в этом случае может и не быть). В этом случае нужно обратиться к врачу-инфекционисту. Потребуется повторно сдать тест (это уже будет бесплатно), возможно, пациенту будет нужна медицинская помощь или он будет отправлен на самоизоляцию, - объясняет главный врач.- Если вы увидите в результатах еще и IgG+ , это означает, что вы вышли из острой фазы заболевания и у вас формируется иммунитет. Как правило, это бывает через 2-3 недели после заражения. Если в ваших результатах только IgG+ , значит, вы перенесли ковид, возможно, бессимптомно, и у вас есть к нему иммунитет. К сожалению, ученые еще не установили, в течение какого времени иммунитет сохраняется, поэтому вам все равно нужно соблюдать меры предосторожности.

Если "Положительно" у вас в первой графе, значит, иммунитет к коронавирусу есть. Если только во второй - значит, есть вирус, а иммунитет организм еще не выработал.Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

«Да я здоров, как бык!»

Тест мой показал «плюс» в графе IgM.

-Вам нужно сходить в поликлинику. И маску всегда носите, пожалуйста,- напутствовала меня девушка, выдающая результаты тестов.

Прислушиваюсь к организму. Из тревожащих симптомов – странная «недоболь» в груди при более-менее глубоком вдохе. Но если и правда этот плюсик означает, что вирус я поймала всего с неделю назад, возможно, все только начинается…

Участковый терапевт пишет направление на флюорографию с пометкой «Срочно!». Флюра готова минут через 15, на моей бумажке штамп «Легкие и сердце норма», а женщине средних лет, которая ожидала результатов вместе со мной, отдают направление со словами: «У вас пневмония…». Она охает. Позже вижу ее у кабинета терапевта, женщина с трудом сдерживает слезы.

Мне дают направление на тест ПЦР. Это уже не кровь из вены, а тот самый, когда ватной палочкой берут пробы из горла и носа. Не на антитела, а на собственно присутствие коронавируса в организме. Очередь в кабинет, где берут мазки, длинная. Поражаюсь: почти половина людей стоят в ней, сдвинув маски на подбородок или вообще без них. Из десятка девушек, стайкой прибежавших сдавать мазки с одного предприятия, в маске только одна. У молодого парня маска болтается где-то в районе шеи. Рядом сидящий мужчина что-то шепчет ему на ухо. Парень отмахивается: -Папа, да я здоров, как бык!

Похоже, из разъяснений медиков о том, что маска почти не защитит от вируса вас, но защитит окружающих в случае, если вы – больной или носитель, многие услышали только первую часть. Или услышали всё, но лишь первую часть фразы восприняли как руководство к действию. Меня не защитит – значит, на остальных наплевать? В очереди на мазки ПЦР, где вероятность того, что стоящие в ней заражены COVID-19, очень высока, это смотрится особенно дико.

-Если анализ будет положительным, вам позвонят из санстанции, - объясняет лаборант. – Если не позвонят, идите на прием к участковому врачу.

Сдав ПЦР, уезжаю на самоизоляцию на дачу. Там я могу существовать автономно, не рискуя ни на кого надышать. Друзья и знакомые воспринимают новость по-разному. Подруга выражает готовность оставлять у меня под дверью продукты. Одноклассница-врач расписывает схему приема витаминов и иммуномодуляторов, которые должны помочь организму побить ковид. Знакомая ободряет историями о том, что у нескольких ее коллег после положительного IgM остальные тесты показали, что вируса нет. Но несколько человек… отругали меня за то, что я прошла тестирование.

-Зачем ты вообще туда пошла? Температуры нет, и ладно. Ничего бы не знала, и жила спокойно!