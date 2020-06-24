Будет немало личного, не обойдут конфликты: узнали, каким будет сериал о Владимире Мулявине, который снимут за $2 млн

- Мы думаем и о внешнем сходстве актера с Владимиром Мулявиным, и о том, чтобы зритель сразу поверил, что перед ним Песняр, - рассказывает продюсер частной «Первой КиноВидеоКомпании» Виктор Лабкович, выигравшей тендер белорусского Минкультуры на производство ленты. – У нас есть дрим-каст - перечень артистов, которых мы видим в главных ролях. Поверьте, это белорусские и российские звезды экрана. В этом списке хватает актеров с поразительным внешним сходством с Владимиром Георгиевичем. Но пока не проводилось кастингов, открывать карты рано.

Виктор говорит, что идея проекта под рабочим названием «За полчаса до весны» родилась еще в 2014 году. Это будет модный сегодня байопик - фильм, основанный на реальных фактах биографии лидера «Песняров». Последние громкие кинопроекты в этом жанре – «Богемская рапсодия» о лидере группы Quenn Фредди Меркьюри и «Рокетмэн» об Элтоне Джоне. Советские звезды тоже становились героями теле- и кинофильмов: «Высоцкий. Спасибо, что живой», «Магомаев», «Анна Герман. Тайна белого ангела», «Утесов. Песня длинною в жизнь», «Петр Лещенко. Все, что было…», «Кураж» - об Алле Пугачевой.

- Материал в «За полчаса до весны» не будет линейным – в нем хватает переплетений с детском, юностью, путем к славе Мулявина. Конечно, там будут и ключевые моменты истории ансамбля, и истории создания песен, и конфликты. Перед зрителем кроме образов самих «песняров» пройдет целая плеяда известных личностей в культуре и политике 1970 – 1990-х, - уточняет Виктор Лабкович. - Немало в будущем фильме и личного. Около года со сценарной группой я сам работал в плотном контакте со старшей дочерью Песняра Мариной Мулявиной. Сценарий корректировался и переписывался трижды!

Мы поинтересовались у одного из основателей «Песняров», заслуженного артиста Беларуси Владислава Мисевича, как ему перспектива оказаться на экране.

- Волнительно. Тем более это будет первый художественный фильм о «Песнярах» - теперь уж точно попали в историю (смеется). Особенно радует, что покажут тех, кого уже нет с нами, но те, без кого ансамбль «Песняры» невозможно представить. Прежде всего я говорю о Владимире Мулявине, его первой супруге и соратницы, прекрасной артистке Лидии Кармальской, его брате, нашем товарище Валерии Мулявине, барабанщике Александре Демешко и других коллегах. Интересно, конечно, как история коллектива в котором я работал без перерывов 25 лет, может уместиться в ограниченном экранным временем формате. Думаю, зрителем я буду довольно строгим, но понимающим, что кино – это всегда сплетение реальных фактов и вымысла.

Бюджет проекта - 4,9 млн белорусских рублей (это чуть больше $2 млн.), два из которых поступят из республиканского бюджета по итогам тендера. Около 80% съемок проведут в Беларуси, а производство по условиям тендера займет 15 месяцев с момента заключения договора с Минкультуры, которое ожидается на днях.

С «Первой КиноВидеоКомпанией» (на ее счету фильмы «Следы апостолов», «Упыри», «Внутри себя» и претендовавший в 2020-м на оскаровскую номинацию документальный «Дебют»), в проекте участвует российская компания Yellow, Black and White. Она выпустила многие теле- и кинохиты последних лет: сериалы «Папины дочки», «Кухня», «6 кадров», фильмы «Кухня в Париже», «Кухня. Последняя битва», «Текст», «Холоп», «Отель «Белград» и многие другие. «Комсомолка» узнала у генерального продюсера компании Алексея Троцюка (кстати, он брестчанин, а в свое время он играл в составе команды БГУ - дважды чемпиона Высшей лиги КВН), чем его заинтересовал этот проект.

- Для меня эта музыка, на которой я вырос, а музыка «Песняров» имеет те же корни, как и мои деды, прадеды. Она близка моей душе и сердцу, - признается Алексей. - Мне очень хотелось рассказать о белорусах и стране, где я вырос. Пусть многое поменялось с тех пор, но эта среда, эти люди формируют для меня ощущение родины, ощущение Беларуси. А будущий фильм - попытка собрать, записать эти ощущения, рассказать о том, какими мы были. И какими мы можем быть, если захотим. Ведь это в свое время и удалось Мулявину. Вообще, его история уникальна: она о человеке, который, приехав в Беларусь, нашел своих и стал своим.

Виктор Лабкович говорит, что показом будущей ленты уже интересуются российский Первый канал и ряд онлайн-платформ. А музыку Мулявина в картине планируют показать в версии «Белорусских песняров».

Сергей ТРЕФИЛОВ.

ЕСТЬ ВОПРОС

«Комсомолка» выяснила, кто уже пробовал вжиться в образ Мулявина. Так, в российских телепроектах «Точь-в-точь» и «Один в один» это уже делали артист Юрий Гальцев, певцы Игорь Николаев и Вадим Казаченко. В клипе «Чумачедшая весна» в Мулявина перевоплотился украинский певец Потап. А на сайте Likeness.ru мы нашли целую галерею двойников Мулявина. В определенных ракурсах это Александр Домогаров, Никита Михалков, знаток Виктор Сиднев. Из зарубежных звезд на Владимира Георгиевича похожи норвежец Аксель Хенни, известный по «Марсианину», американский рестлер Халк Хоган и француз Бернар Фарси – комиссар Жебер из «Такси». А в Беларуси типаж Песняра угадывается в Константине Воронове из Театра белорусской драматургии, Игоре Сигове и Андрее Градобоеве из Купаловского, Олеге Чеченеве из Минского облдрамтеатра.

КСТАТИ

«Песняры» и сами не раз участвовали в фильмах. Первой картиной стала сказка «Горе бояться – счастья не видать» (1973) Виктора Турова – артисты играли скоморохов, распевавших песни на стихи Роберта Бернса. Затем была музыкальная комедия 1974 года «Ясь и Янина» Юрия Цветкова, где ансамбль играл студенческий стройотряд, а Мулявин – сельского музыканта-самородка. Наконец, в 1987-м некоторые артисты ансамбля появлялись в массовке телефильма «Комедиант» о писателе Винценте Дунине-Марцинкевиче.

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