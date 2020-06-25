Треснул стол, сама открылась дверь - жди беды? Чего боялись белорусы 150 лет назад

- У предков страхи были предсказуемыми для любого аграрного общества: смерть, неурожай, голод, война. А еще у белорусских крестьян была сильная вера в сверхъестественное - чертей, ходячих мертвецов, дурные знамения, - рассказал «Комсомолке» кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси Сергей Грунтов. - Но здесь нужно понимать, что, как и наши современники, белорусы прошлого любили пугать и пугаться. Это отмечали уже исследователи XIX века. До фильмов ужасов и Стивена Кинга было еще далеко, но их заменяли страшные истории, «былички», рассказанные вечером при свече или ночью у костра на пастбище.

На Полесье зажиточные крестьяне не выделялись - опасались сглаза

- Чего белорусы боялись в своем доме?

- Для белорусского крестьянина дом был самым безопасным местом. Но из-за особого внимания к нормальности дома, его порядку сознание объясняло малейшие изменения как приметы опасности. Треснул стол, сама по себе открылась дверь, заскрипели в мороз балки - это и еще десятки примет воспринимались знаками беды, предвестьями смерти. Хватало и вполне прагматических опасений: дом мог уничтожить пожар, зимой в нем можно угореть... Ну а мифология, конечно, полнилась домовыми, чертями и другими персонажами, но это, опять же, скорее о любви к страшилкам.

- Все, что вне дома, в традиционной культуре воспринималось с еще большей осторожностью?

- Да, и это отражалось в народных верованиях в сверхъестественное. Можно было подвезти на телеге незнакомую женщину в деревню, а в конце поездки оказывалось, что это - холера, а всех ждет мор. Или пойти за светящимся огоньком на лугу, пока не окажешься в непролазном болоте. А подстреленный волк, разорявший стадо, мог оказаться соседом, что оборачивается в хищника по ночам. Даже церковь не считалась вполне безопасным местом. Есть в фольклоре, например, сюжет о богослужении мертвецов, которые собираются на него ночью, и попавшегося им по дороге они якобы разрывали на куски.

- Кладбище и все с ним связанное - отдельная тема…

- Вечером или ночью боялись даже идти мимо кладбищ. Верили в их сторожа - последнего погребенного, чей дух стоит у входа. Считалось, что усопшие могли вставать из гроба - как и в других европейских культурах, ничего хорошего от этого не ожидали. Боялись мест неофициального погребения тех, кого не принято было предавать освященной земле. Тех же самоубийц могли хоронить на перекрестках, у дороги, и такие места хорошо помнили. В XIX веке существовал распространенный обычай бросать туда ветку, проезжая мимо. Так появлялись целые навалы хвороста, что мешали проезду. Тогда их поджигали, чтобы затем набрасывать ветки снова.

Предки верили: на кладбищах есть сторожа – души погребенных. Особенно их боялись встретить у кладбищенских ворот – руины таких сохранились в Лепеле. Фото: Сергей ГРУНТОВ

Покойников побаивались в принципе. Был и способ умерить сильный страх перед ними - подержать усопшего за большой палец ноги. Да и в наше время сюжеты о привидениях и зомби - одни из самых популярных в индустрии ужасов. Возможно, впрочем, что все это лишь скрывает экзистенциальный страх смерти и разложения.

- Страх перед смертью у предков и в наше время сильно отличается?

- Прежде страх вызывала смерть до срока - в детстве, при родах, в зрелом трудоспособном возрасте. Но когда по народным представлениям начиналась старость (после 50 лет), к своей смерти относились как к неизбежности. Собирали смертную одежду, иногда готовили доски для гроба, хотели умереть «па-людску» - дома, в окружении близких, со свечой в руке. Вся эта философия легко умещается в пословицах «Круці не круці - трэба ўмярці» и «Не тое чэрві, што мы ядзім, а тое чэрві, што нас будуць есці». Сегодня они читаются как определенный опыт храбрости наших предков, у кого есть чему поучиться.

- Сегодня среди социальных страхов лидирует, наверное, потеря работы... А как было у предков?

- Схоже, ведь доход и социальное положение белорусского крестьянина сильно зависели от урожая и здоровья трудоспособных членов семьи - а неурожаи и болезни неизбежны. Очень страшились осуждения сообществом. Важно было быть нормальным, посередке, наравне с остальными. На Полесье, например, даже зажиточные крестьяне почти не выделялись из общей массы ни по одежде, ни по виду домов. Опасались сглаза, причина которого чаще всего - как раз зависть или неразрешенный конфликт с соседями. То же, кстати, относится и к более ранним процессам о колдовстве в Речи Посполитой XVII - XVIII веков. В их основе часто оказывались бытовые конфликты, а к обвинениям приводили страхи перед самой возможностью колдовства.

Средством озвучить свои страхи, например, из-за болезни кормильца, была молитва. Об этом картина «Больной муж» Василия Максимова.

- Вы упомянули страх перед болезнями…

- Да, это был очень сильный страх. Ведь даже самые простые болезни тогда, при отсутствии антибиотиков, могли оказаться смертельными. При этом собственно причин заболеваний или смерти чаще всего не знали. Даже в официальных записях о кончине в XIX веке часто писали «старость». Или «лихорадка», хотя речь могла идти о симптомах гриппа. Не подозревая о существовании микробов и вирусов, причины болезней искали в сквозняке, дурном глазе, холоде. А наибольший страх вызывали эпидемии, возникавшие регулярно, - особенно холера и тиф. Они могли поразить в одночасье, уничтожить семьи или лишить средств к существованию.

С социальными страхами боролись молитвой

- Интересно, а у предков мог быть кто-то вроде психотерапевта, чтобы распутать клубок с их страхами?

- В том, что касается детских страхов, обращались к людям, которые умели их заговаривать. Причиной отсутствия спокойного сна, например, считали испуг или порчу. В обоих случаях заговор признавали эффективным средством. Для взрослых кушетку психотерапевта заменяла религия. Основной инструмент работы с социальными страхами - молитвы. Бывало, приглашали священника освятить дом, где появлялось что-то, пугающее жильцов.

Добавлю, что уровень повседневной коммуникации 100 - 150 лет назад был гораздо выше, чем сейчас, и тревожные мысли выговаривались. Большое значение имел и алкоголь: пили много, при этом губили здоровье, теряли деньги, но и заглушали повседневные страхи.

Мельников считали бесстрашными – считалось, они умеют договариваться с нечистой силой. На снимке - Якимова Слобода нынешнего Светлогорского района. Фото: Исаак СЕРБОВ, из книги "Беларусы на фотаздымках Ісака Сербава". Снимок носит иллюстративный характер

- А как относились к тем, кто считал себя бесстрашным?

- С уважением и опаской, а иногда и со скепсисом. Первое касается, скажем, кузнецов и мельников. В силу своей профессии они жили обособленно - имели маргинальный статус в традиционном обществе. Люди верили, что они знаются с нечистой силой и могут не бояться ее. А скепсис - это о бахвальстве в компании молодежи, чтобы блеснуть перед девушками.

Страшилки, о которых мы вспоминали, служили тренировкой храбрости, а также давали выход страху, занимавшему подсознание. Частенько они были об испытании храбрости. Например, та, где парень, доказывая свое превосходство в смелости, идет ночью на кладбище, чтобы забить гвоздь в деревянный могильный крест. На третьем ударе он слышит голос покойника и бежит, пока не падает замертво. Вообще, в фольклоре белорусы предстают довольно храбрыми людьми. Хватает записей, где крестьянам удается перехитрить смерть с косой или вогнать кол в сердце упыря. Плюс, как и сегодня, имела значение гендерная специфика. Храбрым должен был быть, прежде всего, мужчина. Этот идеал усваивался с детства. Вспомните наши волшебные сказки: смелость - основное качество героя, он не боится, а действует...

ЕСТЬ ВОПРОС

Боялись ли белорусы черной кошки, перебежавшей дорогу?

- Белорус окружал себя негативными знаками, которые легко считывались в повседневности, - отмечает Сергей Грунтов. - И когда случалась беда, наверняка кто-то вспоминал, что недавно выла собака, ворон сел на крышу или черная кошка перебежала дорогу. Изобилие примет, говорящих о негативных ситуациях, подсказывает: белорус сильно боялся неопределенности, неуверенности в завтрашнем дне. Впрочем, пассивным наблюдателем он не был: черных кошек часто убивали, завывшая собака (вверх мордой - к пожару, вниз - к покойнику) получала пинок, а курице, запевшей в доме петухом, отрубали голову. То есть страх не предполагал смирения. Хотя насилие над животными никак на судьбу не влияло…

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