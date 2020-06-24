«Царское» имя, лагеря и упреки в погоне за «дешевым успехом» в Гродненском театре: судьба Шефа из «Бриллиантовой руки» связана с Беларусью

Обратил внимание журналиста «Комсомолки» на персону Николая Романова белорусский филолог Александр Федута. Уроженец Гродно, Александр зацепился за строчку из биографии актера: четыре года тот играл в театрах Бобруйска и Гродно. Мы попробовали потянуть за эту ниточку. Сначала выяснили, что биографию Николая Романова – зрителям он запомнился в роли Шефа из «Бриллиантовой руки» - восстановил по личному делу артиста с киностудии имени Горького киновед, автор энциклопедии «Актеры советского кино» Алексей Тремасов. Это не единственный восстановленный Алексеем жизненный путь артиста - о забытых кумирах он создал сайт "Всегда со мною...".

Фильм «Дезертир», в котором Романов сыграл немецкого рабочего, актер не увидел – ко времени премьеры он был в лагере на Беломорканале. Фото: Кадр из фильма

«Воров и убийц среди актеров не было»

...Будущий актер родился в Москве 16 февраля 1908 года. В профессию Романов, с пяти лет росший без отца (мальчика воспитывала мать Любовь Романовна, которая работала кассиром), пришел после кинокурсов имени Бориса Чайковского. А загорелся лицедейством Николай наверняка благодаря киносеансам. Синематографу к моменту рождения Романова было всего-то 12 лет, но уже к 1913-му, как подсчитали историки, в одной только Москве было 107 кинотеатров – от 100-200-местных до двухтысячников. Для сравнения: за 1907 – 1914 в губернском Минске открылось 5 кинотеатров с залами на несколько десятков мест.

За три года в штате советско-немецкой кинофабрики «Межрабпомфильм» он успел сняться в восьми фильмах - немых и звуковых. Правда, «Дезертира» легендарного Всеволода Пудовкина со своим участием (у актера там была заметная роль молодого немецкого рабочего-забастовщика Генриха), вышедшего в 1933 году, актер не видел: Романова еще в апреле 1932 года арестовали по анонимному доносу (есть версия, что виной - полное совпадение имени и фамилии с царем Николаем II) и на 5 лет выслали в лагерь на Беломорканале.

«Не привычный к физическому труду, он мог погибнуть. Но, к счастью, добрые люди помогли артисту устроиться в лагерный театр. Там он на долгие годы подружился с внуком купца и мецента Саввы Морозова», - делится страницами биографии Романова Алексей Тремасов.

Кстати, мемуары о лагерном театре Беломорканала в карельском Медвежьегорске, где и оказался Николай Романов, в 1933-1934 годах оставил Вацлав Дворжецкий. Артист, известный по фильмам «Щит и меч», «Забытая мелодия для флейты», «Угрюм-река», называл его «крепостным театром эпохи принудительного труда». Находился он между складами, банями, бараками и особняками руководства.

Среди фильмов, в которых Романов снялся до ареста, был и "Кукла с миллионами". Фото: Кадр из фильма

«Настоящий, большой, удобный театр! Великолепно оборудована сцена, зал, фойе, закулисные службы - все! И труппа настоящая, большая, профессиональная: директор, главный режиссер, администраторы, режиссеры, актеры, певцы, артисты балета, музыканты, художники - все заключенные. И зрители все - заключенные, - писал Дворжецкий. - Хороший был зритель - непосредственный, жадный, голодный до зрелищ, разнообразный и ненасытный… Многие вообще впервые в театре. Все советские республики... Все возрасты. Все статьи Уголовного кодекса!..»

«Воров и убийц среди актеров не было», - вспоминал Дворжецкий о бараке на 100 мест. Забора не ставили, охрана едва заметна, но за нарушение режима осужденным за шпионаж, террор, агитацию или недонесение - карцер или перевод на общие работы. А вот поблажки вроде свидания с родными, лишнего письма домой (можно было одно в два месяца) или досрочного освобождения осужденных за контрреволюцию не касались.

Конечно, театр (оттого и «придворный») регулярно показывали гостям – от начальства из ГУЛАГа и правительства СССР до всевозможных комиссий, журналистов, иностранцев. Кстати, в 1933-м организовали поездку на Беломорканал и для 120 писателей, где от белорусов были Янка Купала, Якуб Колас, Михась Лыньков. Видели ли они лагерный театр, где играли Дворжецкий, Романов, а в балетной труппе состоял певец Вадим Козин, - неизвестно.

Романов освободился досрочно, в июне 1935-го, без права проживать в больших городах. Спустя месяц его зачислили в труппу Куйбышевского драмтеатра. Там он знакомится с актрисой Ольгой Петровой – будущей женой. Она будет служить в тех же театрах, что и муж: Тула, Острогожск, Йошкар-Ола, Сызрань, куда эвакуировалась труппа из Сталинграда.

В Гродно пострадал за комедийный талант

Победу Романовы встретили в Камышине. А осенью 1945 года Николай Яковлевич и Ольга Дмитриевна с 6-летним сыном Алексеем приехали в Бобруйский драмтеатр. Почему именно сюда? Было ли это приглашение со стороны театра? Или так сложились обстоятельства у самого Романова? Точного ответа нет, но, возможно, переезды артиста связаны с подозрительностью к его лагерному прошлому…

Бобруйскую труппу возглавлял опытный Николай Ковязин – организатор и первый режиссер минского ТЮЗа. В 1945 – 1947 годах среди громких названий в афише - «Правда - хорошо, а счастье лучше» Островского, «Коварство и любовь» Шиллера, «Русский вопрос» Симонова. Но мы почти не знаем, какие роли играл Романов в Бобруйске.

Зато известно, что в 1946-м работу труппы и Ковязина в Бобруйске оценивали столпы минского театра. И оценку дали высокую – и режиссеру, и актерским работам. И, скажем, в «Правда – хорошо, а счастье лучше» по Островскому минский критик Евгений Романович отметил Николая Яковлевича: «Он создал глубоко запоминающийся образ старого солдата. К чести актера надо сказать, что он не увлекся внешней комедийной стороной своего образа, а с хорошим профессиональным тактом постарался раскрыть перед зрителем душу Грязнова, его чувство собственного достоинства и народной сметки».

А в статье о спектакле «За тех, кто в море» Б.Брагинец замечает умение Николая Романова (он играл капитана Боровского, мечтающего о звании Героя Советского Союза) деталью выдать подноготную персонажа: «Слушая его реплику «Я уже сейчас на виду» и смотря на его самоуверенно вскинутый подбородок ощущаешь: ради достижения славы он способен на любой шаг».

Труппа Гродненского драмтеатра в 1947-м. Фото: Архив Гродненского областного драматического театра

Это сведения из архива Гродненского областного драмтеатра - основой его первой труппы в 1947-м и стали переехавшие в город над Неманом бобруйчане. Они сменили базировавшийся в Гродно два года коллектив Горьковского театра - для него в послевоенном Минске уже подготовили здание.

- 20 октября театр на сцене бывшего театра Антония Тизенгауза XVIII века (сейчас там Областной театр кукол – Ред.) как раз и открылся спектаклем «Правда – хорошо, а счастье лучше», - рассказывает заведующая литчастью Гродненского облдрамтеатра Ольга Мась. – А по программкам и документации видно, что Романов участвовал в постановках «Русский вопрос», «В одном городе», «Александр Пушкин», «Остров мира», а еще в «Роковом наследстве», «Оводе», «Детях Ванюшина»…

Программки спектаклей Гродненского облдрамтеатра, в которых принимал участие Николай Романов. Фото: Архив театра

Ролей немало, но в основном - персонажи второго плана. Впрочем Романова хвалили. Тем более художественное руководство Николая Ковязина как раз и отмечали за удачную работу с актерами. Так, Романова хвалили за роль прхитектора Горбачева («В одном городе»): «цельный, интересный и запоминающийся образ», «человек интеллектуально растет у нас на глазах», - писали в прессе. А вот отзыв о «Роковом наследстве»: «Артист Романов в роли Сэнди Голланда в реалистическом плане раскрывает образ продажного херстовского журналиста, бизнесмена с шакальей натурой, готового на любое преступление ради денег».

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Николай Романов в спектакле «В одном городе» - единственное фото артиста в архиве драмтеатра в Гродно. Актер играл архитектора Горбачева. Фото: Архив Гродненского областного драматического театра

азве что после премьеры «Большой силы» худруку театра Николаю Ковязину и актеру Николаю Романову указывалось на принципиальную ошибку в трактовке образа: «В погоне за дешевым успехом артист т. Романов Н.Я. на протяжении всего спектакля старался смешить публику чудачеством Милягина, который несерьезно воспринимает создавшуюся для него обставновку. Т.Романов явно показывает тупоголового кретина на посту директора научного учреждения, тем самым снижая и обесценивая ту борьбу, которую ведет профессор Лавров и его друзья за продвижение советской науки вперед против косности и преклонения перед культурой буржуазной Америки».

Кто знает, может, на оценку директора театра Мороза повлияли критики - профессиональные или те, что в штатском. Ведь артисту вполне могли напомнить тот самый лагерный срок.На это косвенно указывает и приказ об увольнении Романова: «Освободить от работы с 9 сентября 1949 года в связи с предложением управления по делам искусств при СМ (Совете Министров. – Ред.) БССР об укреплении творческого состава театра». Видимо, в этот процесс бывший заключенный не вписался…

Романов не раз упоминается в архивной документации театра. Фото: Архив Гродненского областного драмтеатра

После Гродно Романов с супругой и 10-летним сыном перебираются на сезон в Архангельск. «А в октябре 1950-го их пригласили в Кимрский театр в нынешней Тверской области» - делится страницами биографии Алексей Тремасов.

Романов (слева) в роли придворного в сказке «Королевство кривых зеркал». Фото: Кадр из фильма

Из «Бриллиантовой руки» вырезали пионеров, которые поздравляли Шефа

Спустя 7 лет Романов окончательно расстался с театром, а в 1958-м вернулся в родную Москву – позволила хрущевская оттепель. После 26 лет лагерей и скитания по провинции жилья у 50-летнего актера нет - на 10 лет семья въезжает в коммуналку. Зато после реабилитации в 1961 году Романов восстановился на Киностудии им. Горького, которая стала преемником «Межрабпомфильма», где его и застиг молох репрессий.

Первыми ролями спустя 30 лет стали врач в драме о летчиках «Им покоряется небо» и придворный в сказке «Королевство кривых зеркал». Потом были «Зигзаг удачи», «Достояние республики», «Огонь, вода и медные трубы». Однако роли 55-летнего Романова были второго плана, а то и вовсе эпизодами без указания в титрах. Но даже в коротких появлениях в «Зосе», «Змеелове», «Крахе», «Дай лапу, друг» актеру хватало лишь мимики и жестов, чтобы роль запомнилась. «Вот и в фильме «Дай лапу, друг» - только пьет чай и выдает деньги четырехлапому работнику...», - пишет одна из пользовательниц интернет-форумов.

В фильме "Берега" с Валерием Золотухиным. Фото: Кадр из фильма

«Была в его арсенале и одна несостоявшаяся работа, которая, возможно, вывела бы его актерскую карьеру на совершенно иной уровень. Режиссер Григорий Чухрай утвердил Романова на главную роль в фильм «Жили-были старик со старухой», но он из-за проблем со здоровьем вынужден был отказаться», - пишет киновед Алексей Тремасов.

Звездный час Николая Романова - легендарная комедия «Бриллиантовая рука» Леонида Гайдая. На роль Шефа режиссер выбрал Романова, хотя пробы проходили Владимир Пицек, Борис Рунге и Павел Шпрингфельд. В кадре артист появляется нечасто - отметились бдительные советские худсоветы. Они говорили, что образ Шефа не раскрыт, но при этом из сцены в ресторане «Плакучая ива», где Шеф отмечал находку клада, вырезали поздравление от пионеров: на студии посчитали, что это наговор на советский строй. Не нравилось цензорам и частое мелькание замков в квартире Шефа. Отшлифовали и его фразу, процитированную Леликом-Папановым: вместо «Как говорит наш дорогой шеф, в нашем деле главное - социалистический реализм» прозвучало «этот самый реализьм».

Шеф-Романов в кадре появлялся редко, но запомнился всем. Фото: Кадры из фильма

Кстати, добрую половину фильма мы знаем о Шефе как раз по репликам Лелика: «Как говорит наш дорогой шеф, нет такого мужа, который хоть на час бы не мечтал стать холостяком!», «Как говорит наш любимый шеф: «Если человек идиот, то это надолго!». Ну и по мироновскому: «Шеф! Все пропало!» А вот фразы из уст самого Шефа (кстати, озвучивал персонажа Константин Тыртов): «Куй железо, не отходя от кассы!», «Время - деньги! Как говорится, когда видишь деньги - не теряй времени» и «Как говорил один мой знакомый - покойник: «Я слишком много знал».

…«Бриллиантовая рука» вышла в 1968 году, а в1972-м Романов ушел на пенсию и почти не снимался – только в 1985 году мелькнул в эпизоде «Змеелова». В эти годы он вел жизнь обычного пенсионера, проводил все время дома, любил заниматься хозяйством.

В фильме "Дай лапу, друг" Романова вспоминают благодаря короткому эпизоду, где он всего лишь пил чай. Фото: Кадр из фильма

Алексей Тремасов говорит, что общался со снохой актера, которая добавила штрихов к его портрету: «Интеллигент до мозга костей, высокообразованный, галантный. Коренной москвич, он хорошо знал историю города, его улиц и зданий. В жизни был элегантным, умел красиво носить одежду, ходил всегда в шляпе и с тростью».

В конце 1980-х у актера появились признаки болезни Альцгеймера, он не осознавал действительность. Умер в сентябре 1991-го, попав в больницу с воспалением легких. Похоронить актера помог сосед, а с хорошим местом на Миусском кладбище содействовало общество «Мемориал». Там со временем подхоронили супругу Романова и сына, который 33 года был артистом массовки Большого театра в Москве…

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