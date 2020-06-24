Брестские «Дай Дарогу!» едут в минский DВОР в эту субботу

Среди команд-участниц - как молодые коллективы, так и те, чьи имена уже звучали на различных оупен-эйрах. Поддержать молодое поколение белорусских панков вызвались легенды этого направления с подходящим для мероприятия названием - группа «Дай Дарогу!» Рок-атмосфера с эксклюзивным меню от фуд-точек. Дресс-код - маски и перчатки для соблюдения всех необходимых мер безопасности

Новая творческая площадка с большой зоной фудкортов во дворе бывшей фабрики «Мебельдрев» продолжает летний сезон громкими выступлениями артистов. В начале июня тут знатно пошумела группа АKUTE, а сейчас во DВОРе собирается целый набор рок-музыкантов.

- Мы работаем не только как зона для отдыха, но и стараемся поддерживать творческие проекты. Даем дорогу всем, кто делает качественный контент. Так вышло и сейчас: команды организовали свое движение, и мы с удовольствием предоставили им свою площадку для выступления. Очень рады, что наши совместные усилия поддержали музыканты группы «Дай Дарогу!», - говорят представители DВОРа.

Начнется HARD FEST в 16.00 в субботу. На площадке выступят команды «Кашлаты Вох», «43 оборота», «4200», Gdegremit, а в 21.00 свои лучшие хиты сыграют хедлайнеры вечера - «Дай Дарогу!».

Что (съ)есть во DВОРе

На локации площадью 3,5 тыс кв м расположены 2 зоны: 21 фуд-домик вокруг большого шатра со столиками, качелями и посадочными местами перед сценой-ангаром, а также чилаут-зона с напитками, кальянами, зеленым газоном и гамаками. Каждый домик предлагает особое меню, среди которых есть даже драники с медвежатиной, лосем, а настоящим украшением площадки уже стал колоритный викинг, разливающий древние напитки в домике со шкурами. На мероприятиях обязательно соблюдение мер безопасности: посетителям без масок их раздают на входе, у каждого фуд-домика в наличии антисептик, на территории просят соблюдать социальную дистанцию.

Фото предоставлено организаторами

Что: HARD FEST во DВОРе

Где: @d.v.o.r_minsk (Кальварийская, 21)

Когда: 27 июня / 16:00

Вход свободныи , несовершеннолетним в сопровождении взрослых

Мы работаем ежедневно с 12:00 до 23:00

ДО ВСТРЕЧИ #воDВОРе