Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации пройдет 1 июля 2020 года

Информируем, что Посольством Российской Федерации в Республике Беларусь, а также Генеральным консульством России в Бресте образованы избирательные участки для проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.

Приглашаем вас принять участие в голосовании на участках, которые будут образованы в следующих городах:

- Минск (участок №8042) по адресу: ул. Нововиленская, 1А, Посольство Российской Федерации;

- Брест (участок №8043) по адресу: ул. Пушкинская, 10, Генеральное консульство Российской Федерации;

- Гомель (участок № 8046) по адресу: ул. 50 лет БССР, 7, Российский центр науки и культуры;

- Могилев (участок № 8047) по адресу: ул. Ленинская 61, Лицей Белорусско-Российского университета;

- Островец (участок №8377) по адресу: ул. Восточная, 18а, Информационный центр БелАЭС.

В основной день голосования 1 июля 2020 года участки будут открыты с 08:00 до 20:00.

Для удобства российских граждан организовано досрочное голосование:

с 25 по 30 июня на участках в Минске и Бресте (с 10:00 до 20:00)

с 28 по 30 июня на участках в Гомеле и Могилеве (с 14:00 до 20:00)

Сообщаем также, что в соответствии с рекомендациями ЦИК России и Роспотребнадзора в связи со сложной санитарно-эпидемиологической ситуацией в регионе выездное голосование по месту жительства граждан организовано не будет.

Для участия в голосовании гражданам необходимо иметь при себе один из следующих документов:

- действительный паспорт гражданина Российской Федерации;

- действительный паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина РФ за пределами территории РФ (заграничный паспорт);

- дипломатический паспорт;

- служебный паспорт;

- свидетельство на въезд (возвращение) в Российскую Федерацию;

- паспорт гражданина СССР образца 1974, если участнику голосования паспорт гражданина РФ не выдавался, при наличии в этом паспорте следующей информация, свидетельствующая о наличии гражданства Российской Федерации:

Указание о принадлежности к гражданству Российской Федерации (на форзаце паспорта);

Либо имеется вкладыш к паспорту, свидетельствующий о наличии гражданства Российской Федерации;

Либо имеется штамп о регистрации по месту жительства, подтверждающий постоянное проживание на территории Российской Федерации на 6 февраля 1992 года (на день вступления в силу Закона РФ от 28 ноября 1991 года №1948-1 «О гражданстве Российской Федерации»).

Обеспечение мер санитарно-эпидемиологической безопасности

В текущей санитарно-эпидемиологической обстановке обеспечение безопасности и здоровья граждан – основной приоритет нашей работы. Просим серьезно отнестись к мерам, рекомендованным Роспотребнадзором, направленным на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции. Ознакомиться с ними подробно можно пройдя по ссылке.

Перед входом в здание, где будет проходить голосование, гражданам будут предложены маски и перчатки, а также одноразовые ручки. При нахождении в помещениях для голосования просим неукоснительно соблюдать социальное дистанцирование (ориентироваться на специальную разметку на полу).

Дополнительная информация

Дополнительную информацию по вопросам голосования вы можете получить на сайтах ЦИК России – cikrf.ru, цик.рф, конституция2020.рф в разделе «Общероссийское голосование 1 июля 2020 года», а также по телефону: +375 (17) 233-35-90.

Рекомендуем также ознакомиться с текстами Конституции Российской Федерации и Закона о поправке к Конституции Российской Федерации.

Аккредитация СМИ

Заявки на аккредитацию представителей средств массовой информации для участия в информационном освещении проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, проводимого 1 июля 2020 года, направляются на электронный адрес pressrusemb@mail.ru в произвольной форме с обязательным указанием ФИО, названия СМИ и контактных данных.

К заявке необходимо прикрепить копию свидетельства о регистрации СМИ.

Заявки принимаются до 29 июня 2020 года.