2020-06-24T17:41:02+03:00
Общество
КП Беларусь

Каждый третий утонувший в Беларуси в этом году был нетрезвым

Чаще всего несчастные случаи происходит на канавах, копанках, пожарных водоемах
Раиса ЮДИНА
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Чаще всего опасные ситуации случаются вне зоны действия спасательных станций.Чаще всего опасные ситуации случаются вне зоны действия спасательных станций.Фото: Раиса ЮДИНА
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Купальный сезон нынешним летом начался гораздо позже прошлогоднего, а утонуло уже 136 человек. В том числе пять несовершеннолетних. Каждая история - отдельная трагедия. В Сморгонском районе 10-летняя девочка утонула, спасая 13-летнюю подругу, которая не умела плавать. В Островце в первый день лета водолазы достали из реки тело юноши, который пару месяцев не дожил до совершеннолетия - отдыхал на берегу с друзьями…

Почти во всех ситуациях, когда на водоемах погибли дети, с ними рядом находились взрослые. Но люди часто ведут себя слишком беспечно, недооценивая силу стихии.

- Папа приезжает с другом на рыбалку (это было в Гродненской области). С ними трое детей, которые отправляются купаться и случайно попадают на течение, оно их начинает нести… Двое ребят и один взрослый, пытавшийся их спасти, гибнут, - рассказывает Анвар Игамбердиев, председатель республиканского объедиения ОСВОД. - Или возле Солигорска на водохранилище компания отдыхала, а четырехлетнего ребенка посадили на надувной матрас. Его отнесло на 20 - 30 метров от берега. Это заметили только тогда, когда услышали детский плач. 15-летняя девочка бросилась его спасать. Она умела хорошо плавать, но в нескольких метрах от берега что-то случилось, может, дыхание сбилось, и она утонула вместе с ребенком.

Около 20% утонули во время рыбной ловли, 9 человек - при принятии ванны

С каждым годом все меньше несовершеннолетних погибает на водоемах. Удалось в десять раз сократить и общее число утонувших. Для сравнения: по статистике ОСВОДа, в 1999 году на воде погибло 1600 человек, из них 190 - дети, а в 2019-м из 364 погибших - 24 несовершеннолетних. А вот что остается стабильным, так это процент людей, утонувших в нетрезвом состоянии - примерно 65 - 73% от общего количества. В этом году это уже 48 человек.

Кстати, тонут, по словам Анвара Адылжановича, не только в бурных реках и глубоких озерах.

- Из 136 случаев в этом году 73 человека погибли при падении в воду - в канавы, копанки, лужи, пожарные водоемы, - рассказывает председатель ОСВОД. - Около 20% утонули во время рыбной ловли, 9 человек - при принятии ванны, один - в бассейне. Непосредственно при купании погиб 21 человек.

В 99% случаев люди гибнут на воде за пределами зон действия спасательных станций (их у нас 66 плюс 138 спасательных постов), где помощь всегда гарантирована. Так, в купальном сезоне-2020 ими уже спасено 63 человека, в том числе 8 детей. До 100 человек в год получают серьезные травмы, иногда и инвалидность, прыгая с мостов.

Больше всего в этом году утонуло людей в Витебской области, самой богатой на водоемы - 34 человека. В Гродненской и Брестской областях, которые на втором месте в этой печальной статистике, цифры намного меньше - по 19 погибших. Меньше всего погибло людей на водоемах в Минске - 11 человек. ОСВОД спас жизни в этом году 92 купальщикам, в том числе 19 несовершеннолетним.

В Минске ОСВОД активизировал работу в местах, запрещенных для купания. Особого внимания удостоят компании, распивающие там спиртное. Практически ежедневно рейды с МЧС, МВД будут проводиться все лето.

Алкоголь в жару ведет к сгущению крови и риску тромбообразования

- Алкоголь запускает в организме определенные биохимические процессы, которые ведут к обезвоживанию. Последствия - сгущение крови, повышенный риск тромбообразования, нарушение артериального давления, сердечного ритма, а это такие осложнения, как инфаркт, инсульт и летальные исходы, - предупреждает Виктория Котова, заведующая амбулаторным наркологическим отделением № 2 Городского клинического наркологического диспансера столицы.

Купаться - только в трезвом виде! И это правило распространяется как на водоемы, так и на бассейны. Фото: Раиса ЮДИНА

Купаться - только в трезвом виде! И это правило распространяется как на водоемы, так и на бассейны.Фото: Раиса ЮДИНА

Те безопасные дозы алкоголя, о которых говорит ВОЗ, будут действительно таковыми для абсолютно здоровых соматически людей, у которых нет наследственной склонности к алкогольной зависимости, напомнила специалист. Но даже такая безопасная доза, принятая в жару перед тем, как зайти в водоем, может оказаться фатальной.

БУДЬ В КУРСЕ!

Чего нельзя делать, если не хотите утонуть:

- купаться в местах, где вас некому будет спасти;

- заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения, даже самого легкого;

- заплывать далеко, не рассчитав своих сил на обратный путь;

- плыть против течения, если оно внезапно подхватило;

- выходить в открытую воду на лодке и других плавсредствах без спасательного жилета;

- нырять в незнакомых местах.

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