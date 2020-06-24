«Гонар» лепш не губляць»: бренд одежды в национальном стиле Honar выселяют за долг в 650 евро

Конфликт между арендаторами бывших цехов завода «Горизонт» и арендодателем «Горизонт-Белинвест-Девелопер» тянется уже почти два месяца. Оставшиеся практически без прибыли квест-румы, студии танцев и коворкинги просят о существенной скидки по аренде, но добиться ее не получается.

Недавно казалось, что ситуация идет к разрешению - 18 июня с арендаторами встретился министр экономики Беларуси Александр Червяков. На встрече он сказал, что всем бизнесам, расположенным в бывших цехах «Горизонта», снизят арендную ставку, а также предоставят отсрочку и рассрочку по аренде. Радость от этой новости омрачилась в крайне короткие сроки: в тот же день владельцам бренда одежды в национальном стиле Honar пришли документы о расторжении договора аренды.

- Фармальная прычына (па дадзеных «Гарызонт-Белинвест-Дэвелапер») - доўг у 649,5 еўра на арэндную плату, 9 рублёў 13 капеек за камунальныя паслугі і 1 рубель 25 капеек за эксплуатацыйная паслугі. Нават міністр не змог іх пераканаць, што «Гонар» лепш не губляць, - говорит создатель бренда одежды Honar Павел Довнар. - Магчыма, ёсць нейкія іншыя дамоўленнасці, каб у центры горада не засталося прадпрымальнікаў з актыўнай пазіцыяй. Гэта мне невядома. Мне вядома, што проста так мы гэтую справу пакідаць не будзем.

В полученном документе говорится, что освободить помещение бренд должен до 25 июня. Павел Довнар не намерен прямо сейчас съезжать с бывших цехов завода «Горизонт».

- У нас шоўрум і мастэрня. Справа ў тым, што выраб адзення прывязан да гэтага памяшкання. Калі мы з’язжаем, нам трэба пераафармляць стос дакументаў. Гэта не офіс, дзе ты ўзяў і пераехаў. І таксама нам трэба спецыфічнае памяшканне, каб у ім можна было рабіць выраб тэкстыльных рэчаў. Мы не можам заехаць ў бізнэс-цэнтр і пачаць шыць адзенне, - поясняет собеседник.

Он не первый арендатор площадей бывших цехов завода «Горизонт», которому указывают на дверь. В начале июня освободить помещение попросили квест-рум «Кувалда» - его основатель Юрий Алейник активнее других арендаторов добивается скидок по аренде. Бизнесмен остался на занимаемых площадях, так как для квест-рума переезд равносилен уничтожению, и теперь 29 июня его ждет суд.

По словам предпринимателей, подобные письма на расторжение договоров пришли и другим арендаторам данных площадей. По наблюдениям бизнесменов, выселяют тех, кто активнее других добивался скидки по аренде.

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