2020-06-24T18:37:59+03:00
Общество
КП Беларусь

Лукашенко на параде в Москве не надел георгиевскую ленточку, вытирал глаза и заявил, что приехал «в столицу родины»

Кроме белорусского президента, в столицу России согласились приехать только восемь глав государств и территорий [фото, видео]
Геннадий МОЖЕЙКО
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На параде Победы в Москве Лукашенко, общаясь с ветераном, вытирал глаза платком. Кадр прямой трансляции.На параде Победы в Москве Лукашенко, общаясь с ветераном, вытирал глаза платком. Кадр прямой трансляции.
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Традиционный парад 9 мая из-за коронавируса перенесли на 24 июня. Дата была выбрана не случайно - в этот день в 1945 году прошел Парад Победы.

Кроме белорусского президента, в столицу России согласились приехать только восемь глав государств и территорий - Сербии, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана, а также непризнанных Абхазии и Южной Осетии. Интересно, что президент Киргизии хоть и прилетел в Москву, но на торжество не попал - по прилету у двух его сопровождающих выявили коронавирус. Поэтому президента, согласно правилам, на парад не пустили.

«Какой я господин! Ну перестань»

Президентский Boeing 767 вылетел в Москву накануне парада, еще 23 июня вечером.

На следующий день всех президентов утром на черных «Мерседесах» привезли в Кремль. Судя по кадрам трансляции, Александру Лукашенко досталась не самая новая машина – Mercedes S-класса пятого поколения, правда, бронированный. Такие машины выпускались с 2005 до 2013 года. Для сравнения – президенту Казахстана выделили новенький бронированный Mercedes-Maybach.

Александру Лукашенко досталась не самая новая машина – Mercedes S-класса пятого поколения, правда, бронированный. Кадр прямой трансляции.

Александру Лукашенко досталась не самая новая машина – Mercedes S-класса пятого поколения, правда, бронированный. Кадр прямой трансляции.

Каждого главу государства у крыльца приветствовал комендант кремля:

- Господин президент, комендант московского Кремля генерал-майор Удовенко. Здравия желаю!

Александр Лукашенко сказал коменданту:

- Господин президент? Ну перестань!

Все остальные президенты же молча проходили в зал. Интересно, что к лацканам пиджаков всех президентов были приколоты так называемые георгиевские ленточки. Но президент Беларуси украсил себя белорусским символом победы - красно-зеленой ленточкой с белым цветком яблони.

Перед парадом - по бокалу шампанского

Внутри здания Сената каждого президента приветствовал Владимир Путин, после чего гости собирались в небольшом зале. Было подано шампанское, некоторые президенты позволили себе по бокалу. Через десять минут всех пригласили на Красную площадь. Президенты вместе вышли из здания, прошли через проход в кремлевской стене и направились к центральной VIP-трибуне - она состояла из трех рядов. Президенты заняли свои места в первом ряду. Александра Лукашенко посадили через два человека от Владимир Путина - оба они ветераны. На кадрах трансляции было видно, как Лукашенко, кратко пообщавшись с ветераном по соседству, вытер глаза платком.

На VIP-трибуне Лукашенко сидел между своим младшим сыном и ветераном. Старшие сыновья президента Беларуси сидели в следующем ряду. Кадр телетрансляции.

На VIP-трибуне Лукашенко сидел между своим младшим сыном и ветераном. Старшие сыновья президента Беларуси сидели в следующем ряду. Кадр телетрансляции.

Справа от Александра Лукашенко сидел его младший сын Николай, рядом выше - Дмитрий и Виктор Лукашенко. На их пиджаках были так называемые «гибридные ленточки» - такие стали применять в Беларуси в 2015 году. Яблоневый цветок, с одной стороны которого красно-зеленая полоска, с другой - черно-оранжевая.

Александр Лукашенко на параде Победы в Москве, в отличие от других президентов, решил не надевать георгиевскую ленточку. Кадр прямой трансляции.

Александр Лукашенко на параде Победы в Москве, в отличие от других президентов, решил не надевать георгиевскую ленточку. Кадр прямой трансляции.

Начался парад. Среди пеших расчетов были «коробки» из тринадцати стран - в основном это страны-республики бывшего СССР. Нашу страну на параде представили военнослужащие сводной роты почетного караула. Потом поехала техника. Было около 20 новинок - боевые машины «Армата» и «Курганец-25» с новыми модулями «Кинжал» и «Эпоха». Также гостям показали зенитно-ракетные комплексы С-300В4 и С-350, зенитно-артиллерийский комплекс «Деривация-ПВО», новый зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-СМ» и бронеавтомобили «Тайфун». Завершился полуторачасовой парад пролетом военной авиации.

«Мы победим, выстоим!»

После окончания парада Владимир Путин подошел к руководителям парадных расчетов стран-гостей и отдельно поздравил их с праздником. После этого в сопровождении охранников направился к могиле Неизвестного солдата. Туже же пошли и остальные президенты - правда, отдельной группой. По дороге Александр Лукашенко махал гостям, оставшимся на трибуне.

Александр Лукашенко махал другим гостям парада Победы в Москве. Кадр прямой трансляции.

Александр Лукашенко махал другим гостям парада Победы в Москве. Кадр прямой трансляции.

- Спасибо, что приехали, друзья, - крикнул кто-то из гостей с трибуны.

- В столицу родины приехали, - ответил белорусский президент.

- Александр Григорьевич, держитесь, - снова кто-то выкрикнул с трибуны.

- Победим, выстоим! - ответил Лукашенко. - Не болейте!

Александр Лукашенко на параде Победы в Москве часто надевал темные очки. Кадр прямой трансляции.

Александр Лукашенко на параде Победы в Москве часто надевал темные очки. Кадр прямой трансляции.

Уже у Александровского сада к группе президентов присоединился и Владимир Путин. Все возложили к мемориалу гвоздики и почтили память минутой молчания. После чего президенты сели в большой туристический автобус - впереди их ждал торжественный прием для глав иностранных государств в Большом кремлевском дворце.

После возложения венков к могиле Неизвестного солдата, все президенты сели в туристический автобус и уехали на торжественный прием. Кадр прямой трансляции.

После возложения венков к могиле Неизвестного солдата, все президенты сели в туристический автобус и уехали на торжественный прием. Кадр прямой трансляции.

Судя по всему, прием был недолгим. По крайней мере, президентский Boeing вылетел из Внуково в 14.05. Это значит, что отдельной встречи с Владимиром Путиным у белорусского президента, вероятно, не было.

Лукашенко после парада в Москве заявил, что "приехал в столицу родины".Источник: Ria Kremlin Pool

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