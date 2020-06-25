Коронавирус в Беларуси, последние новости на 25 июня 2020 года: по заболеваемости на миллион населения догоняем США, преимущество мужчин перед COVID-19 и последствия, которые остаются на всю жизнь

Ситуация в мире

Несмотря на то, что Европа постепенно открывает границы, а страны смягчают карантинные меры, коронавирус продолжает бушевать. Во всем мире подтверждено свыше 8,6 миллионов случаев. Наиболее напряженная обстановка по-прежнему остается в США (более 2,3 млн заражений), Бразилии (свыше 1,1 млн) и России ( больше 606 тысяч).

Ситуация в Беларуси

По свежим данным Минздрава, в Беларуси второй день подряд фиксируется менее 500 заражений COVID-19 в сутки. По информации на 24 июня, за все время в республике выявлено 59 945 случаев коронавирусной инфекции (+458 в сутки). Выздоровели 40 136 пациентов. Умерли – 362 человека. В ведомстве подчеркивают, что все погибшие имели многочисленных хронические нарушения и подтвержденный коронавирус. Статистику на 25 июня Минздрав пока не озвучивал, но мы продолжаем следить за ситуацией.

По заболеваемости коронавирусом на миллион населения Беларусь догоняет США и уже обогнала Испанию, Италию и всех своих соседок

Несмотря на то, что официальные цифры Минздрава по коронавирусу снижаются, поводы для беспокойства не исчезли. В конце мая «Комсомолка» писала о том, что по заболеваемости COVID-19 на 1 миллион населения Беларусь обогнала Италию. Теперь мы догнали еще одну европейскую страну, которая сильно пострадала от пандемии.

Заболеваемость в 9-миллионной Беларуси на миллион граждан составляет 6 295 человек. Это уже больше, чем в Испании (6 285 на миллион) с почти 47 миллионами населения, 212-миллионной Бразилии (5 285) и даже близкой по числу населения 10-миллионной Швеции (6 025 заболевших на миллион граждан). США - лидер по количеству выявленных случаев – опережают Беларусь примерно на тысячу инфицированных.

Своих стран-соседок Беларусь обогнала еще раньше. В России показатель заразившихся на миллион граждан составляет 4 109 пациентов, в Украине - 871, в Польше - 859, в Литве и Латвии по 662 и 589 заболевших соответственно.

Мужчины или женщины? Эксперты рассказали, у кого есть преимущество перед COVID-19

Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) выяснила, что мужской организм способен вырабатывать больше антител к коронавирусу, чем женский. 43% мужчин, которые выздоровели после коронавирусной инфекции, имеют в своей плазме крови нужное количество антител для переливания. У женщин этот процент равен 29.

Представитель Национальной службы здравоохранения Великобритании Дэвид Робертс объяснил: иммунная система при борьбе с вирусом вырабатывает белые кровяные тельца. Если болезнь протекает в тяжелой форме – для нейтрализации инфекции необходима выработка большего количества антител. Многочисленные исследования подтверждают, что мужчины переносят COVID-19 сложнее, чем женщины. Следовательно, их донорство плазмы оценивается выше.

«Вы не должны ссориться с этой заразой, вы должны с ней дружить»: Наталья Кочанова – о коронавирусе

Председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова во время рабочего визита в Лиду встретилась с членами инициативных групп альтернативных претендентов в кандидаты. Помимо обсуждения различных вопросов затронули тему и коронавируса:

- Кому-то может показаться, что власти ничего не делают. Это абсолютно неверно, потому что была проделана хорошо структурированная аналитическая работа, - сказала Наталья Кочанова. Также она отметила, что закрывать предприятия было бы неправильно:

- Пришла к нам эта беда. Но вы не должны ссориться с этой заразой, вы должны с ней дружить. Почему правильно было сделано, что не закрыли предприятия? Экономика. Я включаю Euronews каждое день в 6 часов утра и слушаю. Они говорят: «Да, нам нужно спасать жизни людей». Общежития, дома престарелых мы взяли под жесткий контроль. У нас там тоже были некоторые заболевания там. Мы их сразу локализовали. Поэтому мы поступили правильно, не развалив экономику.

Последствия коронавируса могут остаться на всю жизнь

24 июня эксперты Национальной службы здравоохранения Великобритании заявили, что 1/3 выздоровевших от COVID-19 пациентов могут всю жизнь чувствовать ее последствия. Речь идет о таких симптомах, как хроническая усталость, возможные повреждения легких и расстройства психики. Где-то 70% заболевших могут страдать бредовыми расстройствами.

По данным экспертов, примерно у 30% выздоровевших впоследствии разовьется фиброзирование легочной ткани. Это исход, при котором в легких появляется рубцовая ткань. Она вызывает затруднение дыхания и снижение насыщения кровяных телец кислородом. Также приблизительно у 10% людей, перенесших COVID-19, фиксируется острое поражение сердца. Ученые полагают, что последствия коронавируса могут вызвать поражения мозга, за которыми последует болезнь Альцгеймера.

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