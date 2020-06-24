МЧС прокомментировал ситуацию с водой в Минске: не используйте воду, если ее вид, или цвет, или запах отличаются от привычных

Минчане, проживающие во Фрунзенском и Московском районах, стали жаловаться на резкий неприятный запах от воды из крана утром 24 июня. При этом в некоторых случаях одним только запахом не обошлось.

- У меня муж - аллергик, - рассказывает жительница микрорайона Малиновка Марина. - Утром он принял душ, и буквально через 15 минут все тело стало чесаться - зуд был дикий, кое-как обмылся питьевой водой из бутылок и поехал на работу.

С другой проблемой столкнулся Александр, проживающий на улице Янковского.

- Утром я начал умываться и чистить зубы. Сначала никакого запаха от воды не почувствовал, но спустя пять минут во рту началось резкое жжение, а набирая в чайник воду, я почувствовал резкий неприятный запах чего-то химического, похожего на мазут. Позвонил в санстанцию - там сказали, что в наш район отправили специалистов, которые сделают пробы воды, ничего конкретного про то, безопасна ли она, сказать не могли.

Кому-то кажется, что вода пахнет мазутом, кому-то, что серой или сероводородомФото: Виктор ДРАЧЕВ

- Мне стало нехорошо, начало мутить - думаю, я глотнул этой воды, когда чистил зубы. Решил перестраховаться и обратился в скорую помощь, там мне ответили, что в наш район отправили специалистов-медиков, - рассказывает Александр, дожидаясь своей очереди к цистерне с питьевой водой. - Вот сейчас действительно видел машину с надписью «Медицинская помощь», она зачем-то ездит по дворам, но к нам даже не подъехала.

Рекомендации спасателей просты: не использовать воду, если ее вид, или цвет, или запах отличаются от привычныхФото: Виктор ДРАЧЕВ

- У нас есть общедомовой чат, там появилось сообщение от руководства ТСЖ: мол, не пейте воду из-под крана и не мойтесь ею, ждите, скоро приедет цистерна с чистой водой. Я удивилась: с чего это такая удивительная забота от дирекции ТСЖ, раньше за ними такого замечено не было. Открыла кран и ахнула: вода даже не пахнет, а по-настоящему воняет йодом, серой и сероводородом - такая, знаете, гремучая смесь. Но при этом она абсолютно прозрачная, - говорит Антонина Вацлавовна, которая так же, как и Александр, стоит с несколькими пятилитровыми бутылками к цистерне с водой. - Мы с соседкой стали звонить в Минскводоканал, но это бесполезно - говорят, что наш звонок им очень важен, а потом в трубке идут короткие гудки.

По вопросам качества воды необходимо обращаться по следующим телефонам: 8 (017) 389-40-90 и 8 (017) 389-40-51Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Ближе к обеду на сайте Минскводоканала разместили следующую информацию: «В связи с регламентными работами в период с 9.00 24 июня до 9.00 26 июня и последующие трое суток возможно ухудшение качества водоснабжения в жилых районах Сухарево, Малиновка и Юго-Запад».

Как сообщается, проблемы с водой действительно затронули достаточно большую часть города, однако в течение дня известно было только о четырех цистернах, которые разместили на улицах Янковского, Рафиева, Сухаревской и Есенина.

Минчанка Виталия, которая живет недалеко от перекрестка улиц Горецкого и Шаранговича, говорит, что с самого утра вода имела какой-то неприятный запах.

- Но не сильный, мы не придали ему значения. Съездили на рынок, закупили 20 килограмм клубники, хотели ее заморозить. Начали мыть ягоды и чуть не задохнулись - такой едкий запах идет от воды. Пошли в ближайший магазин, хотели купить несколько пятилитровых бутылок питьевой, чтобы помыть клубнику. И что вы думаете? Увидели пустые прилавки - в двух магазинах питьевую воду уже разобрали.

А жительница дома на улице Одинцова подозревает, что получила химический ожог.

- Я стала умываться и вдруг почувствовала, как горит лицо. Ощущение, будто умылась кислотой. Побежала в магазин за водой, а ее разобрали. Пошла в гипермаркет - тоже пусто! А из крана течет что-то страшное…

ОФИЦИАЛЬНО

Днем 24 июня в Telegram-канале Мингорисполкома появилось сообщение о том, что возникшую проблему с водой в Московском и Фрунзенском районах столицы решат к концу дня. В случае поступления звонков от жителей города с других адресов бочки с водой направят и туда. Также в заявлении Мингорисполкома отмечено, что лаборатория Минскводоканала взяла пробы воды в Московском и Фрунзенском районе. Все характеристики качества воды полностью соответствовали требованиям санитарных норм. Исключение - показатель запаха: он находится в верхнем допустимом пределе.

Как пояснил начальник производства «Минскводопровод» Антон Голоскок, сильный запах на очистной водопроводной станции, которая подает воду в Московский и Фрунзенский районы города, связан с высокими температурами, установившимися в последние дни.

- Рассчитываем, что в ближайшее время запах будет локализован и потребители получат воду без запаха, - заверил специалист.

В МЧС отметили, что центром гигиены и эпидемиологии также взяты пробы, как и Минскводоканалом. Если у ведомства будет информация об опасности - будут конкретные рекомендации. Общие рекомендации спасателей просты: не использовать воду, если ее вид, или цвет, или запах отличаются от привычных.

По вопросам качества воды необходимо обращаться по следующим телефонам: 8 (017) 389-40-90 и 8 (017) 389-40-51.

ПРОВЕРКА СЛУХА

Ближе к вечеру 24 июня в социальных сетях появилась информация о том, что в приемный покой Больницы скорой помощи якобы стали поступать люди с жалобами на отравление водой: у некоторых ожоги кожи и слизистых, у других - симптомы, схожие с пищевым отравлением.

- Информация о том, что в минские больницы поступают пострадавшие с ожогами глаз и отравлениями парами аммиака, не соответствуют действительности, - заверила пресс-секретарь Минздрава Юлия Ванина.

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