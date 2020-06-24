Во вторник Минске у магазина Symbal.by задержали людей, стоящих в очереди.В среду их пришло еще больше

Во вторник около сувенирного магазина с национальной символикой Symbal.by в Минске на проспекте Машерова выстроилась очередь. Так как точка скоро закрывается, люди пришли поддержать ее и купить вещи в национальном стиле. Но для двух десятков человек шопинг закончился задержаниями.

О том, что магазин с 29 июня вынужден закрыться, сообщил в Facebook директор компании Павел Белоус:

«Чаму мы прынялі такое рашэнне? Бо супраць нас не спыняюцца праверкі, а толькі павялічваюцца. На мінулым тыдні на вытворчасць прыйшла санстанцыя, якая выпісала пастанову аб спыненні, і міліцыя, якая забрала на праверку 9 бел-чырвона-белых сцягоў. Таксама працягваецца праверка падатковай і ОБЭП, да гэтага часу ў нас няма інфармацыі, на якой падставе канфіскаваныя ў нашага кур'ера 419 цішотак ПСІХО3%. На гэтым тыдні мы дадаткова атрымалі ліст ад Мінгарвыканкама з патрабаваннем прыбраць цягам трох дзён з будынка шыльды крамы. А 23 чэрвеня прыйшоў прадстаўнік МНС разбірацца па ананімнай скарзе на нас, што нібыта з памяшкання ідуць непрыемныя пахі і жыхары скардзяцца, што апазіцыйная крама займаецца незразумелай вытворчасцю. Не выключаем варыянтаў, што ў бліжэйшыя дні па гэтых прычынах нам выставяць чарговыя патрабаванні спыніць працу крамы».

Под публикацией директора посыпались комментарии со словами поддержки, а в магазин стали подтягиваться люди. Из видеотрансляции, которую вел 23 июня соучредитель Symbal.by Никита Бровка, видно, что образовалась очередь из нескольких десятков человек, а некоторые проезжающие мимо автомобили сигналили в знак поддержки. Затем в кадр попала потасовка на выезде из двора: покупатели помешали выехать оттуда автомобилю. Один из участников конфликта вызвал милицию. Спустя некоторое время ко входу в магазин подъехал автозак, и люди стали разбегаться. Видеотрансляция завершилась, а позже правозащитники сообщили о двух десятках задержанных. Но, несмотря на этот инцидент, на следующий день очередь в магазин начала выстраиваться снова, а людей пришло еще больше.

Во вторник вечером к очереди стоящей в магазин подъехал автозак и начались задержания.

Ситуацию с задержаниями прокомментировали в пресс-службе МВД Беларуси:

- Вчера некоторые интернет-ресурсы распространили информацию о задержаниях возле магазина ООО «Символ Бай» в Минске, якобы связанных с массовыми задержаниями. Сообщаем, что сведения искажены. Вечером 22 июня на линию 102 позвонили несколько человек и рассказали, что возле дома № 18 по проспекту Машерова происходит массовая драка, участники которой повредили автомобиль. Через несколько минут в популярных мессенджерах появилось видео с места происшествия.

Для разбирательства по указанному адресу прибыли сотрудники милиции. В итоге участников конфликта доставили для разбирательства в Советское РУВД Минска, сотрудники которого проводят проверку по факту драки и повреждения автомобиля. Сейчас устанавливаются причины происшествия, в связи с чем начат административный процесс в отношении еще нескольких человек, - сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова. К посту прикреплена аудиозапись звонков тех, кто вызывал милицию.

На следующий день после задержания в магазин опять выстроилась очередь.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

СПРАВКА «КП»

Symbal.by - это производство и магазин товаров в национальном стиле.

- Наша специализация - продажа одежды, сувениров, аксессуаров с белорусской символикой и всем тем, что связано с национальным колоритом, - рассказывает Никита Бровка. - За все время работы мы сотрудничали с разными организациями, в том числе и государственными. Например, с БРСМ, который закупал у нас промо-продукцию для своих акций. Среди наших клиентов много известных людей.

По словам соучредителя Symbal.by, катализатором для проблем, приведших к закрытию магазина, послужило производство футболок с принтом «ПСІХО3%».

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