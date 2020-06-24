2020-06-24T22:22:00+03:00
Политика
КП Беларусь

Адвокатов Виктора Бабарико не пускают к подзащитному, ссылаясь на эпидемиологическую ситуацию в стране

Защитники видели экс-банкира только 19 и 20 июня
Ирина КОЗЛИК
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Виктор Бабарико находится в СИЗО КГБ с 18 июня.Виктор Бабарико находится в СИЗО КГБ с 18 июня.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Виктор Бабарико находится в СИЗО КГБ с 18 июня. Только два раза - 19 и 20 июня - его защитники смогли увидеть экс-банкира, который участвует в президентской гонке. Известно лишь то, что Виктору Бабарико предъявлено обвинение. Но уголовную статью не называют. Адвокатам запретили это делать.

- Общения с подзащитным у его адвокатов не было с субботы, 20 июня, когда в моем присутствии проводились процессуальные действия в КГБ, - рассказал Дмитрий Лаевский, один из защитников Виктора Бабарико.

В воскресенье, 21 июня, встречи были невозможны.

Защитники пытались встретиться с подзащитным и 22 июня, и 23-го. Оба раза не позволили.

- У адвокатов нет никакой информации о своем подзащитном. Нас не пускают, ссылаясь на эпидемиологическую ситуацию в стране, - рассказал «КП» Дмитрий Лаевский. Защитники экс-банкира пока не получили ответа ни на одну из уже направленных жалоб. Они подавали жалобы в Генпрокуратуру из-за того, что их не пускают увидеть подзащитного в КГБ.

В формате онлайн 24 июня прошел видеобрифинг, приуроченный ко дню работников прокуратуры. Заместитель генерального прокурора Алексей Стук высказался о праве на защиту.

- Однозначно: если право на защиту гарантировано законом, то прокуратура только за реализацию этого права, - заявил он в ходе брифинга. - К нарушениям фактов непредоставления защитника, недопуска защиты, если таковые факты установлены, прокуратура реагирует предоставленными полномочиями - это может быть предписание, представление, возбуждение административного, дисциплинарного производства. Но в каждом случае нужно рассматривать конкретную ситуацию. В определенных случаях, которые складываются в той или иной ситуации, это, наверное, только мнение защитника, что его не допускают, или мнение фигурантов по делу, что адвоката не допускают незаконно. Нужно рассматривать каждый конкретный случай.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Адвокат: «Условия содержания - как у многих»

Экс-председателя правления Белгазпромбанка защищают несколько адвокатов. С одним из них поговорила «Народная Воля». Александр Пыльченко рассказал подробности задержания.

- При первой встрече с адвокатами Виктор Дмитриевич рассказал, как это происходило. 18 июня около 9 часов утра он выезжал в город. Вез с собой подписные листы для их подачи в комиссию. Недалеко от деревни Мочаны, где он проживает, на пустынной проселочной дороге возле кладбища его остановил сотрудник ГАИ. Пока он подавал ему документы, к машине подбежали несколько человек. Виктор Дмитриевич попросил представиться, ему что-то тыкнули под нос, но он ничего не успел прочесть. Бабарико вывели из-за руля автомобиля, усадили на заднее сиденье его «Теслы». Виктор Дмитриевич сказал, что, если к нему имеются вопросы, он готов по первому требованию органа расследования прибыть в указанные время и место. На это ему ответили: довезем. Бабарико заявил, что расценивает это как похищение, и потребовал пригласить его адвокатов. Все погрузились в «Теслу», один из неизвестных нам героев сел за руль, и они поехали в направлении Минска. Согласитесь, ситуация крайне стрессовая. Как говорил Виктор Дмитриевич, на протяжении недели или более ему постоянно говорили: мол, убегай, тебя арестуют. Так ведь не за что, удивлялся он, и никто меня не приглашает никуда…

- У Виктора Бабарико есть претензии к условиям содержания (в СИЗО КГБ. - Ред.)? - уточнила журналист «Народной воли»

- К персоналу претензий нет. Условия содержания - как у многих. Есть проблемы быта. Из-за недопуска нас к Виктору Дмитриевичу 18 июня он не смог сообщить, какие передать ему личные вещи. Режим приема передач - понедельник, среда, пятница. Так что все это время он был в офисной одежде. Спальное место у него - дополнительное. Так называемый «вертолет» - ставится между другими кроватями на ночь. Это значит, что днем в камере приткнуться некуда.

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