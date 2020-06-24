«Збіраю подпісы, каб падаць скаргу». Студент Гарварда, которому не разрешили считать голоса, - о возвращении в Беларусь и реакции друзей

В Беларуси начали формировать избирательные комиссии. Это те люди, которые будут считать голоса на выборах президента 9 августа. Попасть в такую комиссию можно несколькими способами: выдвигаться от трудового коллектива, политической партии, общественной организации или от группы граждан. Последний вариант подходит для всех желающих, кто готов принести 10 подписей от тех, кто живет на участке, на котором вы хотите быть членом избирательной комиссии. В этом году желающих считать голоса оказалось немало.

«Ну а что, если мы за? Люди с опытом, мы за них»

Решают, кого брать в избирательные комиссии, а кого нет, в администрациях районов. Каких-то определенных принципов нет. За каждого из потенциальных членов комиссии голосуют «за» или «против». В Минске это делают в режиме онлайн. Популярнее всего оказался Фрунзенский район: в комиссии стали обсуждать, как правильнее голосовать за потенциальных кандидатов, а разговоры транслировались онлайн - в перерыве сотрудники администрации забыли выключить звук. Вот стенограмма этой записи:

«- Там все время «за», «за», «за», «за» - это же тоже неправильно, - предполагает один из членов комиссии.

- Ну а что, а если мы за? Люди с опытом, мы за них, - парирует другой.

- Так что, если восемь «за», а один «против» - это ж не страшно? - еще один человек поддерживает разговор.

- Нет, это нормально, - успокаивают коллеги.

- Главное, чтобы не «за» того, - смеются, продумывая хитрый план.

- Студент Гарвардского университета с положительной характеристикой - ты ж понимаешь. Откуда в Гарварде характеристика? - говорят об одном из желающих считать голоса.

- Идет прямой эфир - мне позвонили сказали! - на этом эфир прерывается».

В Администрации Фрунзенского района 24 июня ситуацию прокомментировать не смогли. «До конца дня заседание в исполкоме», - говорят в приемной главы администрации.

Мы связались с упомянутым студентом Гарвардского университета - это 19-летний Максим Богданович, который в прошлом году уехал учиться в США, а сейчас находится в Минске.

- Калі я падаваўся, разумеў, што ў мяне ёсць час, каб гэтым займацца. Я веру ў грамадскую актыўнасць, і мне здаецца, чым больш людзей робіць маленькія рэчы, тым лепш. Я за пазітыўныя змены ў краіне, - объясняет Максим, зачем хотел считать голоса. - А зараз я бачу найлепшы момант за ўсё маё жыццё, каб нешта змяняць, і лічу, што, калі хочацца, каб жылося лепш, пачынаць трэба з сябе. І сваім прыкладам да дзеянняў кагосьці лепш заахвоціць.

Кстати, это Максим и сделал. Вместе с ним документы в комиссию подал и его двоюродный брат Кирилл. И если Максим не получил ни одного «за» от комиссии, то у Кирилла один положительный голос был.

- Хаця прозвішчы аднолькавыя. Мы ішлі адзін за адным: Багдановіч Кірыл, Багдановіч Максім. Пра Максіма звесткі ё, пра Кірыла няма…

Шучу, что Кирилл просто не учится в Гарварде, но Максим это каким-то особым достижением не считает.

- Я хацеў вучыцца ў добрым месцы, у мяне не было мэты проста з’ехаць, - рассказывает Максим, как год назад оказался в Гарварде. - У Беларусі я таксама разглядаў варыянты: думаў паступаць у медыцынскі. Але так апынулася, што класе ў 10-м Кірыл сказаў: калі ты вось такі, то паспрабуй! І я яму вельмі ўдзячны, што ён даў такога пінка і пасля падтрымліваў мяне.

Фото: личный архив героя публикации

«Спачатку сусед называў апошнімі словамі, а пасля падпісаўся за мяне»

Чтобы собрать подписи от соседей, Максиму понадобилось пару часов.

- Напісаў у чаце майго дома: «Прывіт! Я вось такі, збіраю подпісы. Калі ласка, калі хто хоча, можаце падпісацца». Ад аднаго чалавека адразу пачаўся такі негатыў, што я нават збянтэжыўся. Але ён адрэагаваў не на збор подпісаў, а на слова «прывіт». Яму падалося, што я ўкраінец.

Но в итоге этот сосед все равно подписался за Максима.

- Мы з гэтым суседам, які называў мяне апошнімі словамі, дамовіліся сустрэцца на каву. Праз хвілін 40 у яго ў гасцях ён выбачыўся. Зараз мы, можна сказаць, сябруем. Гэта было пацверджанне маіх меркаванняў пра тое, што паразуменне і спачуванне ўсё выратуе. Ён працуе інжынерам у Мінску.

Когда Максим принес подписи в администрацию района, был приятно удивлен.

- Падавалі дакументы шмат маладых людзей - як я ці крыху сталейшыя, добра апранутыя. Я запытваў - усе яны прыйшлі па сваёй волі, - рассказывает Максим.

В день, когда комиссии рассматривали потенциальных кандидатов, Максим снова пришел в администрацию, но ему сказали, что все будет происходить онлайн.

- Па законе я маю права прысутнічаць і задаваць свае пытанні, абараняць кандыдатуру - анлайн-трансляцыя гэтага не дазваляла, - рассуждает Максим.

Теперь Максим снова собирает подписи. Но уже не за выдвижение, а чтобы обжаловать решение.

- Працэс даволі стандартны: мне трэба запоўніць форму і сабраць дзесяць подпісаў ад тых, хто не згодны з рашэннем.

Фото: личный архив героя публикации

На вопрос о том, было ли предсказуемым для Максима, что его кандидатуру не одобрят, парень говорит о кредите доверия.

-Ну, як прадказальна? Я не моцна разважаў, ісці мне ці не. Я выканаў свой грамадзянскі доўг да нейкай ступені, падаўся. Мне б было цікава паглядзець, як усё адбываецца. Я не думаў адразу, што мне адмовяць, бо нейкі крэдыт даверу ёсць. Але мы пабачылі ўсё, і ў наступны раз я змагу прадказаць вынікі.

Кстати, на вопрос администрации Фрунзенского района о том, откуда характеристика из Гарварда, ответ тоже есть - написана она профессором, который преподает у Максима.

- Дарэчы, прафесар, які пісаў мне рэкамендацыю, даслаў мне аналітычны артыкул з назвай «Самыя непрадказальныя выбары ў Беларусі за апошнія гады» і запытаўся, ці гэта праўда. І я пачаў распісваць. Так я апынуўся ў сітуацыі, калі я расказваю людзям, што адбываецца. Ва ўніверсітэце людзям вельмі цікава актыўнасць. Яны паважаюць такую пазіцыю. Я напісаў у Фэйсбуку пост, дзе расказаў, што іду ў адміністрацыю падаць скаргу, без перакладу на англійскую мову, але нават так мае англамоўныя сябры пачалі яго каментаваць.

Сейчас Максим окончил второй курс и о том, возвращаться ли в Беларусь после учебы, еще думает.

- Паглядзім, што будзе 9 жніўня. Будзе прэзідэнтам Валер Цапкала ці Віктар Бабарыка - тады хутчэй за ўсё вярнуся. Бо знайду, дзе можна дапамагчы: малады, шмат энэргіі і амбіцый. Атрымоўваць па галаве за грамадзянскую пазіцыю… Мне сумна і больна.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Списки тех, кто будет считать голоса, в ближайшее время должны быть опубликованы на сайтах администраций районов. Сейчас об отказе говорят очень многие, кто подавался не от коллективов и организаций. О том, что не попали в избирательные комиссии, рассказала певица Palina, музыкальный продюсер Дмитрий Безкоровайный, директор издательства Вадим Поживилко.

- У нас было 14 желающих. Все, кроме меня, - бывшие члены избирательных комиссий - прошли, - рассказывает директор издательства Вадим Поживилко. - Вместе с тысячами других подал заявку в избирком и стал ожидать своей участи. Подумал, что неплохие шансы, когда секретарь сказала о количестве желающих. И ошибся. Именно мою кандидатуру и отмели. Трансляция отбора шла в прямом эфире, я ее не только слушал, но и переслушивал. Не все разобрал, но главное уловил и пошел в интернет, чтобы понять, кто же меня обошел. 13 из 14 кандидатов работают в Центре технического и художественного творчества детей и молодежи Фрунзенского района «Зорка». Все они уже были членами комиссий. Плотно сбитая команда, в которой все члены непосредственно подчинены директору. Наверное, у нас это называется «стабильность» и «управляемость»... В общем, я попытался. Как говорят в физике, «отрицательный результат - тоже результат»…