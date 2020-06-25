Почему вчера в течение дня сообщалось, что вода безопасна, только запах, а заявление о том, что эту воду пить нельзя, появилось только ближе к полуночи?: что ответил «Минскводоканал»

В двух районах Минска - Фрунзенском и Московском - второй день проблемы с водой: из крана течет вода со зловонным запахом. Узнали в «Минскводоканале», что происходит и когда это все закончится.

- В настоящее время точные причины ухудшения качества воды устанавливаются. Предполагаемая причина на данную минуту - изменение температурного режима, которое могло повлиять на качество исходной воды, поступающей на очистную водопроводную станцию, которая питает Московский и Фрунзенский районы и смежные с этими районами адреса. 24 июня около 10 - 11 вечера на насосной очистной водопроводной станции уже зафиксировано четкое восстановление исходного качества воды, которое отвечает нормативам, - сказала в беседе с «Комсомолкой» заместитель начальника производства «Минскводопровод» Наталья Сазонова.

- Но в квартирах минчан по-прежнему поступает вода с, мягко говоря, странным запахом, и список адресов только расширяется.

- Сегодняшняя наша задача - заместить ту воду, которая циркулирует в водопроводных сетях на воду, которая полностью соответствует всем санитарным нормам. Вчера действительно было зафиксировано ухудшение качества воды только по показателю запаха. Со вчерашнего дня по настоящее время, то есть уже более чем на протяжении суток, проводятся технические мероприятия на водопроводных сетях для того, чтобы быстрее заместить воду на нормативную, мы также осуществляем промывки на водопроводных сетях в различных частях города. Часть Малиновки, Юго-Запада, Каменной Горки мы уже промыли - там мы видим четкое улучшение качества воды на наших больших насосных станциях. В части домов этих районов жители подтверждают улучшение качества воды.

- Почему вчера в течение дня сообщалось, что вода безопасна, только запах, а заявление о том, что эту воду пить нельзя появилось только ближе к полуночи?

- Как только мы получили требования санитарных служб, мы тут же оповестили население. В течение дня была одна информация, потом - другая. Мы ее сразу разместили у нас на сайте. Информацию никто не утаивал и не скрывал.

- Как сделать так, чтобы вода у всех жителей пострадавших районов стала нормативной и когда это произойдет?

- Для того чтобы такая вода дошла до крана каждого потребителя конкретного жилого дома (в зависимости от этажности, от количества жителей), должно пройти определенное время. Жители города могут нам в этом помочь, открыв у себя дома на 15-20-30 минут кран для того, чтобы вода сливалась и быстрее проходил водообмен. За слитую воду водоканал не будет выставлять оплату, то есть мы будем проводить перерасчет за эти сутки и за дальнейшее время, которое нам понадобится для стабилизации ситуации. Сейчас профилактические работы на водопроводных сетях продолжаются, в основном мы работаем в Московском районе, на единичных жалобах в Ленинском районе, а также в близлежащих к Московскому району домах Центрального района - тоже точечно. Ночью трижды проводился анализ воды в лаборатории, на городских сетях уже в двенадцать ночи 25 июня на районных станциях мы увидели четкое улучшение качества воды. В семь утра выехала масштабная лаборатория, которая будет проводить более углубленный контроль качества воды.

- Минчане жалуются на то, что в некоторых микрорайонах цистерны с водой не появились

- И вчера, и сегодня организована доставка питьевой воды в цистернах. Возможно, ввиду большого количества звонков не справляются наши операторы, но у нас круглосуточно работает диспетчерская служба. Мы дополнительно выделили несколько специалистов и сотрудников УП «Минскводоканал», все обращения дойдут. В настоящее время в Минске порядка 20 - 25 бочек с водой, мы увеличиваем их количество.

- Вы сказали, что пробы и анализы воды проводились неоднократно.

- Да, эту воду можно использовать для хозяйственно-бытовых нужд, то есть это вопросы личной гигиены. Для питьевых нужд ее потребление ограничено.

- А мыть овощи, фрукты можно?

- Ну, овощи, фрукты потом будут употребляться в пищу, поэтому нежелательно. Кроме того, посторонних запах может вызывать у некоторых жителей негативные органолептические реакции.

- Вчера на протяжении дня все официальные ведомства сообщали о том, что вода в кранах минчан, живущих во Фрунзенском и Московском районах, отвечает всем требованиям, а превышение есть только по показателю запаха, да и то оно - в пределах верхней границы нормы. Что это за запах? Азот? Аммиак?

- Природу запаха мы сейчас исследуем. К сожалению, в Республике Беларусь не так много специалистов, которые могут его идентифицировать. Мы в прошлом году и сейчас обращались за помощью в соседние государства для того, чтобы нам помогли в этом вопросе. Да, возможно, у этого запаха есть по-разному интерпретируемый характер - у каждого человека свои рецепторы. Кому-то кажется, что пахнет сероводородом, кому-то канализацией. Мы сегодня этот запах идентифицируем как йодный запах, но природа его досконально неизвестна, мы сейчас разбираемся в этим вопросом.

- То есть можно говорить о том, что если запах йодный, то в воде превышена концентрация йода?

- Нет. Запах йода может быть от различных соединений, которые по химической формуле не связаны с этим химическим соединением.

- В соцсетях бытует версия о том, что ваши специалисты проводили какие-то профилактические или аварийные работы, условно говоря, мыли некие резервуары, а потом по случайности слили эту жидкость в городскую водопроводную сеть.

- Нет, никаких аварийные работ не проводилось, никакого изменения технологического режима на очистительной станции не было. Мы просто резко зафиксировали вчера ухудшение воды по показателю запаха.

- Вы призываете к тому, что минчане открыли краны и слили воду и ситуация разрешиться максимально быстро. Но ведь счетчик в это время будет фиксировать потребление воды. Как будет сделан перерасчет?

- Механизм перерасчета сейчас прорабатывается, но то, что он будет осуществлен - это однозначно. Это будет сделано автоматически, человеку не нужно будет обращаться в расчетно-справочный центр с заявлением.

- Вы говорите о двух пострадавших районах и о точечных адресах в Ленинском районе. Как это произошло, ведь Ленинский район питается артезианскими источниками, а Московский и Фрунзенский - от Вилейского водохранилища?

- В Минске есть совместные зоны влияния. Это разовые частные случаи, сейчас там проводятся профилактически работы, на этих точках работают бригады, которые проводят промывку водопроводных систем. Мы делаем все возможное, чтобы работы во всех районах Минска завершились к концу 25 июня.

- Формулы воды вы сейчас назвать не можете, заборы, пробы и анализы воды, как вы говорите, продолжаются. Когда будет известен их итог: с выкладкой химических формул, с экологическим обоснованием произошедшего?

- Да, как только результаты будут, они сразу будут опубликованы. Сроки пока сказать сложно.

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