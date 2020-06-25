Из каких родников в Беларуси можно пить воду?

И вы можете принять в нем участие!

Легенды и правда о родниках Гродненщины

Проект «Родники Беларуси» вызвал большой интерес читателей «Комсомолки». На первом этапе мы изучили источники Минской области, выбрали наиболее интересные, с уникальными историями, рассказали о них и проверили качество воды. Пока мы занимались исследовательской работой, наши читатели наносили на интерактивную карту на сайте rodniki.kp.by координаты известных им родников. Их уже 115 - и это далеко не предел! Ведь родников с удивительным происхождением и свойствами у нас множество. Это своеобразное наследие, которое передается из поколения в поколение. Бабушкина или дедушкина криничка - это больше чем источник, где можно утолить жажду. Это всегда какие-то легенды и предания - о чудесных исцелениях, о драматичных судьбах, о божественной силе. Многому приходится верить на слово, но кое-что можно и проверить. Содержатся ли в источнике полезные элементы или, наоборот, недопустимые вещества? Как влияют окружающие почвы на качество воды в нем? Чтобы это узнать, мы продолжаем проект «Родники Беларуси» и отправляемся изучать источники Гродненской области!

Как это работает:

На сайте rodniki.kp.by есть интерактивная карта, где уже отмечено больше сотни родников Беларуси и каждый желающий может отметить известный ему природный источник;

Мы отправляемся в автомобильные экспедиции по маршрутам, объединяющим наиболее интересные родники; Берем пробы воды из этих родников и отдаем их в лабораторию;

Публикуем результаты исследований на нашей карте, в газете «Комсомольская правда» в Белоруссии» и на сайте kp.by. Кроме того, информационные таблички с результатами исследований устанавливаем рядом с каждым родником.

Второй этап нашего проекта - экспедиции по Гродненской области. В составе экипажа, который отправится в путь 26 июня, журналисты «Комсомолки», специалисты Центра гигиены и эпидемиологии, блогеры. Мы будем делиться впечатлениями от красивейших мест Гродненщины и информацией о ее родниках еще в пути. Так что следите за нашими передвижениями на сайте kp.by и в социальных сетях!

Продолжаем уникальный эксперимент по поиску чистых источников.Фото: Павел МАРТИНЧИК

КСТАТИ

«Мы поддерживаем интерес белорусов к национальному наследию»

Елена Нестерёнок, директор ЗАО «Платежная система БЕЛКАРТ»:

- Этот проект во многом созвучен с миссией нашей компании. Внутренняя платежная система «БЕЛКАРТ» - это защита финансовых интересов Республики Беларусь, забота о благополучии белорусов. «Родники Беларуси» - это проект, который привлекает внимание к природному и историческому богатству нашей страны, к праву ее жителей на чистую безопасную воду.

Не в первый раз ЗАО «Платежная система БЕЛКАРТ» участвует в значимых социальных проектах и активно принимает участие в повышении финансовой грамотности населения. Это обусловлено не требованиями закона, а теми моральными и этическими ценностями, которые соблюдаются в компании. Партнерство в проекте «Родники Беларуси» - это наша поддержка интереса белорусов к богатому наследию страны, помощь в раскрытии ее туристического потенциала. Кроме того, работая в сфере финансов, мы знаем цену точной и достоверной информации. Поэтому для нас проект интересен еще и тем, что с его помощью люди будут получать информацию о состоянии природных источников, о качестве воды в них.

Николай БУЛАШ, руководитель коммерческого департамента компании МТС:

- В этом проекте мобильные технологии помогают проложить маршруты к родникам в разных областях страны. Нам, как социально ответственному бренду, важно быть частью инициативы, главная цель которой заключается в поиске и сохранении природных богатств Беларуси. Мы надеемся, что карта, которая получится по итогам всех экспедиций, станет полезным путеводителем для всех, кто интересуется не только экологией, но и историей своего региона.

Дмитрий ИГНАТОВИЧ, управляющий «Ford Атлант-М Боровая»:

- Мы с большим удовольствием откликнулись на идею исследовать белорусские родники вместе. В конце концов, любое исследование - это уже дорога к новым знаниям, в нашем случае, надеемся, полезным для белорусов. И мы очень рады, что эту дорогу мы проедем вместе. Хорошо, что сейчас для большой цели нужны всего лишь идея, энтузиазм команды, интересный маршрут и четыре надежных колеса. Будет особенно приятно, если белорусы воспользуются нашими маршрутами, чтобы еще раз открыть для себя красоту нашей природы и самые чистые родники страны.