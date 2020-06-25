2020-06-25T15:58:03+03:00
Общество
КП Беларусь

«Приезжайте, наливайте сколько надо, принимайте душ». Минчане приглашают к себе за водой и развозят по всему городу

Минчане очень быстро отреагировали на проблему с водой в столице и бросились помогать друг другу
Эвика ОТТО
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Минчане очень быстро отреагировали на проблему с водой в столице и бросились помогать друг другу.Минчане очень быстро отреагировали на проблему с водой в столице и бросились помогать друг другу.Фото: Эвика ОТТО
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В Telegram уже существует несколько групп, где неравнодушные люди помогают минчанам, оставшимся без качественной воды. В одной из самых популярных групп «Взаимопомощь с водой Минск» уже больше 1500 человек. Люди без перебоя предлагают приехать к ним домой и набрать воды без ограничений, принять душ. Некоторые даже не против постирать чужую одежду. Неудивительно, ведь 24 июня в Минске раскупили практически всю питьевую воду, а некоторые минчане писали, что сегодня пришлось умываться минералкой, так как другой в магазине было не купить. Но уже к обеду вода в магазинах появилась.

- Приезжайте на Якуба Колоса, вода пока чистая. Вчера раздал 500 литров, сегодня готов раздавать без ограничений, - пишет минчанин Виталий.

- Приезжайте за водой. Наливайте, сколько надо. Со свой тарой. Если надо в душ, то без проблем, - пишет Елена.

И такого рода сообщений сотни!

Минчанка Марина попросила привезти воду ее старенькой бабушке, которая лежит дома с пневмонией, пока девушка на работе. Люди сразу же откликнулись.

Народ собирает тару по городу - никто же не ожидал, что в один день пол Минска останется без качественной воды! Все кооперируются, а потом развозят воду не только по частным адресам - очень много запросов от пожилых людей, - но и в детские сады, больницы.

- Помогите, нужна вода в садик на Заславской, 29. Детям нечего кушать, - пишут сообщения из садика.

- Везу около 10 литров, больше тары нету, - отвечает пользователь Денис. В группу приходят сообщения с целым списком больниц и детских садов, где нужна вода.

Минчане слоняются по районам с пустыми бутылками в поиске питьевой воды. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Минчане слоняются по районам с пустыми бутылками в поиске питьевой воды.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Радует, что волонтеры не бросают даже животных в питомнике на Гурского. Ситуация с коронавирусом научила белорусов объединяться. К помощи стали подключаться и юридические лица. Например, «ТерраПицца» развозит воду по адресам, где должны стоять цистерны с водой, но почему-то не стоят. Народ пишет в соцсетях, что минчане слоняются по районам с пустыми бутылками в поиске питьевой воды. Компания «Дарида» раздает питьевую воду по две-три литровые бутылки в руки около «Гринсити» на Притыцкого, у «ProStore» в Малиновке и около своего завода на улице Литейная. Люди подходят, но берут воду с настороженностью. К бесплатному не привыкли, видимо.

Любопытную историю рассказал известный белорусский дизайнер Иван Айплатов, который в час ночи 25 июня позвонил в МЧС и спросил, где взять чистую воду.

- Спасатели ответили: ждите, привезем. Через час привезли, - написал в Фейсбуке Иван Айплатов и выразил свое уважение МЧС.

Часть минчан со вчерашнего дня стоят в очереди к городским питьевым фонтанчикам, часть едут на родники.

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В Минске появилась специальная рабочая группа, которая будет разбираться с причинами ухудшения качества воды (подробности).

Почему вчера в течение дня сообщалось, что вода безопасна, только запах, а заявление о том, что эту воду пить нельзя, появилось только ближе к полуночи?: что ответил «Минскводоканал»

Специалисты, как и вчера, обещают решить все проблемы с водой до конца текущего дня (подробности).

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