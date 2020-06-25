2020-06-25T17:06:01+03:00
Общество
КП Беларусь

«Одна кошечка так хотела жить, что вверху лапами расковыряла кирпичи и через маленькую дырочку вылезала сама из подвала. Вся морда у нее содрана!»: пинскую пенсионерку, подкармливающую котов, вызывают в суд

На нее составили протокол за порчу имущества из-за выбитых кирпичей в подвальных окнах
Оксана БРОВАЧ
Поделиться:
Составили протокол за порчу имущества из-за выбитых кирпичей в подвальных окнах. Фото: Наталия Колешко / media-polesye.byСоставили протокол за порчу имущества из-за выбитых кирпичей в подвальных окнах. Фото: Наталия Колешко / media-polesye.by
Изменить размер текста:

- Добро возвращается злом. Представляете, как получилось? Пошли на старую женщину войной! За то, что я выбила в подвальных окнах дырки, и много чего еще понаписывали - этого нельзя, того нельзя, - возмущена Тамара Ивановна, которая живет на улице 60 лет Октября.

Пенсионерка из-за этой истории сильно распереживалась - говорит, когда принесли повестку в суд, только таблетка нитроглицерина ее и привела в чувство. Женщина и не подозревала, что ее волонтерская работа и забота о животных вот так аукнутся.

Около дома, где живет Тамара Ивановна, живут 8 котов. Пенсионерка с помощью волонтеров из местного зоозащитного общественного объединения стерилизовала, подлечила, обработала их от блох. Своих подопечных женщина постоянно подкармливает. И вот вдруг кто-то пожаловался, что около дома и в подвале околачиваются коты. ЖЭС заложил слуховые окна кирпичом, чтобы коты не лазили в подвал. Коты оказались внутри, и кто-то - Тамара Ивановна настаивает, что не она - выбил кирпичи, чтобы освободить животных. Но подозрения все равно пали на пенсионерку. Ее и вызывают в суд для разбирательства по ст. 10.9 КоАП РБ за повреждение имущества.

- Людей как я, которые жалеют животных, очень много. Это не я кирпичи выбивала! А если бы я увидела, то и у меня была бы первая реакция - выпустить котов! - говорит Тамара Ивановна.

Женщина в суде будет защищать себя сама. Апеллировать собирается не только к гуманистическим принципам, но и к закону. Например, она нашла документ Министерства архитектуры, где сказано, что вентиляционные окна в подвалах замуровывать нельзя - в них можно ставить дверцы, которые открываются наружу, чтобы животные могли выйти. Пенсионерка написала на ЖЭС заявления в прокуратуру и милицию.

Фото: Наталия Колешко / media-polesye.by

Фото: Наталия Колешко / media-polesye.by

- Одна кошечка так хотела жить, что вверху лапами расковыряла кирпичи и через маленькую дырочку вылезала сама из подвала. Вся морда у нее содрана! Это же жестокое обращение с животными, статья такая есть, - парирует женщина. - И вообще-то должно быть обеспечено сквозное проветривание. А они замуровали! Там трубы будут гнить. Мы платим деньги, а никаких прав не имеем в своем доме!

Лично претензий по поводу животных соседи Тамаре Ивановне не высказывали. И даже наоборот: когда приезжал отлов, вся округа сбежалась отбивать котов. На антисанитарию тоже никто не жаловался - по крайней мере, пенсионерке об этом ничего не известно.

- Коты у меня выглядят как домашние! Я в лоточках их кормлю. Поели - убираю, все вытираю. А они мне за это в благодарность выносят из подвала и складывают в рядочек крыс. Может, кому-то из жильцов коты и не нравятся, люди разные бывают… Но кто виноват, что коты на улице? Возьмут детям поиграться - и выбрасывают. Конечно, они и блох насобирают, и лишая. Вот я и ухаживаю, - настаивает на своей невиновности Тамара Ивановна.

ОФИЦИАЛЬНО

«На придомовой территории котов кормить не запрещено, но в подвале они не должны находиться»

Исполняющий обязанности начальника ЖЭС № 3 Пинска прокомментировал «Комсомолке» этот конфликт.

- Было обращение в санэпидемстанцию от жильцов близлежащих домов. Соответственно, санстанция выдала предписание о необходимости заложить окна в подвалах. Для этого использовали кирпичи с отверстиями - то есть вентиляция не нарушена. Есть фото и видео, где женщина выбивает окна, а это порча имущества. По этому поводу ее и вызывают в суд, - поясняет и. о. начальника ЖЭС № 3 Пинска Виктор Воробей.

- Но что делать с котами? Их можно кормить рядом с подъездом?

- На придомовой территории - пожалуйста, не запрещено. А подвалы - это техническое подполье, там коты не должны находиться. Есть приюты, этим занимаются на уровне государства. Здесь вопрос так не ставился: убрать котов, отловить. В суд вызывают не из-за того, что женщина котов подкармливает. Пожалуйста, нравится - кормите, ухаживайте за ними, это право каждого. Я тоже против животных ничего не имею. Но люди возмущены пребыванием котов в подвале. Мы раз заделали (технические окна - Ред.), два заделали, три… Есть фотографии до того, как было выбито, и после.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
«Одна кошечка так хотела жить, что вверху лапами расковыряла кирпичи и через маленькую дырочку вылезала сама из подвала. Вся морда у нее содрана!»: пинскую пенсионерку, подкармливающую котов, вызывают в суд
На нее составили протокол за порчу имущества из-за выбитых кирпичей в подвальных окнах
Первый посол Японии в Беларуси: Японцы любят перемены, хотят все улучшать. Может, белорусам стоило бы перенять эту черту?
Почему Япония устояла перед коронавирусом и чем японцы отличаются от белорусов, «Комсомолке» рассказал первый Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Беларуси Токунага Хироки
«Збіраю подпісы, каб падаць скаргу». Студент Гарварда, которому не разрешили считать голоса, - о возвращении в Беларусь и реакции друзей
В интернет попало видео, где Администрация Фрунзенского района обсуждает, кого записать в комиссию, а кого нет. Один из тех, о ком говорят на записи, - минчанин Максим Богданович
«Может ли собственник квартиры распорядиться ею без согласия остальных членов семьи?». Отвечает нотариус
Татьяна Делендик, нотариус Брестского нотариального округа, заместитель председателя Белорусской нотариальной палаты, рассказала о всех нюансах такой ситуации
Коронавирус в Беларуси, последние новости на 25 июня 2020 года: по заболеваемости на миллион населения догоняем США, преимущество мужчин перед COVID-19 и последствия, которые остаются на всю жизнь
Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Беларуси на четверг, 25 июня 2020 года
«Пьете таблетки, а давление не падает? Это сигнал, что надо проверить почки». Уролог о почечной боли, раке и сюрпризах на операционном столе
О проблемах с почками, чем они грозят и когда нужно срочно бежать к врачу, «Комсомолке» рассказал известный белорусский уролог Антон Главинский
Новости 24
Лукашенко взял на контроль ситуацию с водой в Минске
Опасная находка: во время строительных работ в Гродно нашли авиабомбу времен войны
Премьер-министр Головченко распорядился выделить дополнительные машины для доставки питьевой воды
Сайт «Нашей Нивы» перестал открываться - проблема с доменом
Курсы валют в Беларуси на 25 июня: доллар на торгах снова подорожал
Видеофакт. Просьба «Минскводоканала»: сотрудники МЧС в двух районах Минска сливают воду из системы водоснабжения
В «Минскводоканале» рассказали, что аварий, которые могли бы спровоцировать подобную ситуацию, зафиксировано не было
«Вычислял полицейских и нацгвардейцев». Глава МВД рассказал о задержанном в Беларуси россиянине, авторе канала «Сканер»
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 25 июня 2020 года: уже 60 тысяч зараженных, за сутки 5 новых смертей
Глава МВД об акциях солидарности: «Они хорошо организованы и управляются через Telegram»
Выпили воду и почувствовали недомогание: в Минске 15 человек обратились в скорую помощь
Сколько домов получили некачественную воду во Фрунзенском и Московском районах?
Лукашенко о фейках: «Мне доложили, что у одного из моих сыновей в Швейцарии $840 млн»
Минчане пытаются слить воду с запахом, но это не помогает
Принял за животное: в Миорском районе мужчина случайно пристрелил своего друга на охоте
Генпрокуратура начала проверку по жалобам минчан на качество воды
МЧС создало карту своих подразделений в Минске, где можно набрать чистую воду
В Беларуси изменены размеры суточных и расходов на жилье при командировках за границу
Генпрокуратура прокомментировала смертный приговор братьям Костевым
Жена телеведущего Дмитрия Кохно ждет второго ребенка
«Это чудовищно». Штаб Бабарико обвинил руководства исполкомов в сговоре
Валерий Цепкало подал в ЦИК документы на регистрацию кандидатом в президенты Беларуси
«Наверное, помогает волшебная монета отца». Американец выиграл джекпот второй раз за три года