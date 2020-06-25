«Одна кошечка так хотела жить, что вверху лапами расковыряла кирпичи и через маленькую дырочку вылезала сама из подвала. Вся морда у нее содрана!»: пинскую пенсионерку, подкармливающую котов, вызывают в суд

- Добро возвращается злом. Представляете, как получилось? Пошли на старую женщину войной! За то, что я выбила в подвальных окнах дырки, и много чего еще понаписывали - этого нельзя, того нельзя, - возмущена Тамара Ивановна, которая живет на улице 60 лет Октября.

Пенсионерка из-за этой истории сильно распереживалась - говорит, когда принесли повестку в суд, только таблетка нитроглицерина ее и привела в чувство. Женщина и не подозревала, что ее волонтерская работа и забота о животных вот так аукнутся.

Около дома, где живет Тамара Ивановна, живут 8 котов. Пенсионерка с помощью волонтеров из местного зоозащитного общественного объединения стерилизовала, подлечила, обработала их от блох. Своих подопечных женщина постоянно подкармливает. И вот вдруг кто-то пожаловался, что около дома и в подвале околачиваются коты. ЖЭС заложил слуховые окна кирпичом, чтобы коты не лазили в подвал. Коты оказались внутри, и кто-то - Тамара Ивановна настаивает, что не она - выбил кирпичи, чтобы освободить животных. Но подозрения все равно пали на пенсионерку. Ее и вызывают в суд для разбирательства по ст. 10.9 КоАП РБ за повреждение имущества.

- Людей как я, которые жалеют животных, очень много. Это не я кирпичи выбивала! А если бы я увидела, то и у меня была бы первая реакция - выпустить котов! - говорит Тамара Ивановна.

Женщина в суде будет защищать себя сама. Апеллировать собирается не только к гуманистическим принципам, но и к закону. Например, она нашла документ Министерства архитектуры, где сказано, что вентиляционные окна в подвалах замуровывать нельзя - в них можно ставить дверцы, которые открываются наружу, чтобы животные могли выйти. Пенсионерка написала на ЖЭС заявления в прокуратуру и милицию.

Фото: Наталия Колешко / media-polesye.by

- Одна кошечка так хотела жить, что вверху лапами расковыряла кирпичи и через маленькую дырочку вылезала сама из подвала. Вся морда у нее содрана! Это же жестокое обращение с животными, статья такая есть, - парирует женщина. - И вообще-то должно быть обеспечено сквозное проветривание. А они замуровали! Там трубы будут гнить. Мы платим деньги, а никаких прав не имеем в своем доме!

Лично претензий по поводу животных соседи Тамаре Ивановне не высказывали. И даже наоборот: когда приезжал отлов, вся округа сбежалась отбивать котов. На антисанитарию тоже никто не жаловался - по крайней мере, пенсионерке об этом ничего не известно.

- Коты у меня выглядят как домашние! Я в лоточках их кормлю. Поели - убираю, все вытираю. А они мне за это в благодарность выносят из подвала и складывают в рядочек крыс. Может, кому-то из жильцов коты и не нравятся, люди разные бывают… Но кто виноват, что коты на улице? Возьмут детям поиграться - и выбрасывают. Конечно, они и блох насобирают, и лишая. Вот я и ухаживаю, - настаивает на своей невиновности Тамара Ивановна.

ОФИЦИАЛЬНО

«На придомовой территории котов кормить не запрещено, но в подвале они не должны находиться»

Исполняющий обязанности начальника ЖЭС № 3 Пинска прокомментировал «Комсомолке» этот конфликт.

- Было обращение в санэпидемстанцию от жильцов близлежащих домов. Соответственно, санстанция выдала предписание о необходимости заложить окна в подвалах. Для этого использовали кирпичи с отверстиями - то есть вентиляция не нарушена. Есть фото и видео, где женщина выбивает окна, а это порча имущества. По этому поводу ее и вызывают в суд, - поясняет и. о. начальника ЖЭС № 3 Пинска Виктор Воробей.

- Но что делать с котами? Их можно кормить рядом с подъездом?

- На придомовой территории - пожалуйста, не запрещено. А подвалы - это техническое подполье, там коты не должны находиться. Есть приюты, этим занимаются на уровне государства. Здесь вопрос так не ставился: убрать котов, отловить. В суд вызывают не из-за того, что женщина котов подкармливает. Пожалуйста, нравится - кормите, ухаживайте за ними, это право каждого. Я тоже против животных ничего не имею. Но люди возмущены пребыванием котов в подвале. Мы раз заделали (технические окна - Ред.), два заделали, три… Есть фотографии до того, как было выбито, и после.