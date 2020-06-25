2020-06-25T16:52:11+03:00
Общество
КП Беларусь

«Пришлось экстренно менять фильтры в системе водоочистки»: минский ресторатор - о ЧП с водой

Узнали, что происходит в больницах, детских садах и кафе
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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В Минске появилась специальная рабочая группа, которая будет разбираться с причинами ухудшения качества водыВ Минске появилась специальная рабочая группа, которая будет разбираться с причинами ухудшения качества водыФото: Дмитрий ЛАСЬКО
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24 июня жители двух районов Минска начали массово жаловаться на качество воды. Кому-то она пахла тиной, кому-то - медикаментами. Позже стало известно, что зловонную воду получили 1 400 домов во Фрунзенском районе и 860 - в Московском. В общей сложности с проблемой столкнулись 770 тысяч человек.

Не пригодная ни для питья, ни для бытовых нужд вода отразилась и на работе заведений общепита. Соучредитель и коммерческий директор сети кафе GARAGE Виталий Паречин рассказал «Комсомолке», что пришлось внести коррективы в работу 4 из 11 ресторанов в Минске:

- Мы приостановили продажу коктейлей и напитков, куда добавляется лед. Приготовление чая и кофе восстанавливается по мере подключения оборудования к бутилированной воде. Конечно, выручку недополучаем, но никакой катастрофы я в этом не вижу. Бывает, случаются аварийные, плановые отключения, и на этот случай у нас разработан четкий алгоритм действий. Например, оперативно подвозится бутилированная вода. А вообще во всех наших заведениях стоит качественная система водоочистки, которая хорошо фильтрует воду. К сожалению, утром пришлось экстренно вызывать подрядчиков и менять фильтры. К этой же системе подключены посудомоечные машины, поэтому никакого запаха от посуды нет.

Во Фрунзенском районе в 1400 домах получили некачественную воду с запахом. А в Московском районе - 860 Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Во Фрунзенском районе в 1400 домах получили некачественную воду с запахом. А в Московском районе - 860Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Главный врач Городской детской инфекционной клинической больницы Марина Валерьевна Соколова объяснила, что в учреждении проблем с водой нет.

- У нас достаточный запас бутилированной воды: мы его недавно пополнили в связи с жарой. А также «Минскводоканал» организовал подвоз воды вечером в день аварии, на следующее утро и в течение дня. Машина заезжает на территорию, и наши сотрудники набирают воду для нужд больницы, а также она используется для приготовления еды на пищеблоке.

В Минске все еще решается проблема с «вонючей водой», но городские власти уже пообещали, что платить за нее минчанам не придется Фото: Эвика ОТТО

В Минске все еще решается проблема с «вонючей водой», но городские власти уже пообещали, что платить за нее минчанам не придетсяФото: Эвика ОТТО

А что происходит в учреждения образования? Мария - мама ребенка, который ходит в один из детских садов в Московском районе Минска. По словам женщины, там такая же зловонная вода, как и во всем районе:

- Когда стало известно о проблеме, воспитатели попросили родителей принести по 5 литров. Эту воду пили и использовали для приготовления еды для детей. Собрали столько, что на день точно хватит. Тем более говорили, что воду будут подвозить.

Похожая картина и в других учреждениях района. В детском саду №85, который находится в Московском районе Минска, тоже не пользуются водопроводной водой. По словам заведующей Валентины Александровны Круподёровой, до тех пор, пока проблему не устранят, чистую воду будет привозить «Минскводоканал». А пока в саду справляются своими силами:

- Когда мы узнали о ЧП в городе, у нас еще шла хорошая вода. Поэтому мы успели сделать достаточный запас. Ею моем руки, используем для приготовления еды. А на следующий день родители наших воспитанников, которые были в курсе ситуации, сами стали приносить бутилированную воду. Ее мы используем для питья, - рассказала Валентина Александровна.

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В «Минскводоканале» рассказали, что аварий, которые могли бы спровоцировать подобную ситуацию, зафиксировано не было (дальше...)

«Приезжайте, наливайте сколько надо, принимайте душ». Минчане приглашают к себе за водой и развозят по всему городу (дальше...)

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