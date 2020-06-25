Все про отпуск-2020: Неиспользованные отпуска не сгорят, а при увольнении за них выплатят компенсацию

Отдыхать все равно придется. Независимо от того, в частной или государственной компании вы трудитесь, заключен ли с вами обычный трудовой договор или контракт, основной вы работник или совместитель, трудовой отпуск вам положен. А график отпусков, который был составлен еще в начале года, когда все было по-другому, по-прежнему остается в силе.

Если вы не хотите идти в отпуск по графику, то, согласовав это с руководителем, можно будет отдохнуть в другой срок. Но начальник может отказать, и придется в отпуск идти в то время, что указано в графике. Но, с другой стороны, если в отпуск вас не пускают и предлагают отдых перенести, без вашего согласия это сделать невозможно. Ведь график отпусков обязателен для исполнения как работником, так и нанимателем.

ВАЖНО!

Если с вами заключен гражданско-правовой договор (договор подряда), то права на трудовой отпуск у вас нет. Эти отношения не относятся к сфере действия Трудового кодекса.

Хотя наниматель имеет право предоставить трудовой отпуск досрочно при неожиданной приостановке работы в связи с аварией, стихийным бедствием, необеспеченностью энергоресурсами, сырьем и по другим исключительным и заранее не предвиденным обстоятельствам, согласно статье 172 Трудового кодекса Республики Беларусь (далее - ТК).

Даже с согласия руководства весь отпуск на следующий год перенести нельзя. Лишь в исключительных случаях, когда предоставление полного трудового отпуска может неблагоприятно отразиться на нормальной деятельности организации, его часть с вашего согласия можно перенести на следующий год. Но все равно как минимум 14 дней в текущем рабочем году придется отдохнуть. А в следующем году оставшийся кусочек вы можете использовать отдельно или присоединить к новому отпуску.

Но для несовершеннолетних и работников, имеющих право на дополнительные отпуска за работу с вредными и (или) опасными условиями труда и за особый характер работы, перенос даже части отпуска невозможен (статья 170 ТК).

Весь отпуск заменить компенсацией нельзя

Чтобы получить денежную компенсацию за отпуск, надо отработать полный рабочий год и как минимум 21 день отдохнуть. И уже тогда с согласия вашего руководителя за остаток можно получить компенсацию. Кстати, этот 21 день не обязательно использовать в один заход - можно разбить на части. Например, отпуск продолжительностью 29 дней можно распределить так: отдохнуть 14 дней, потом еще 7, а за оставшиеся 8 дней взять компенсацию. Такую возможность предусматривает 161 статья обновленного ТК, что действует с 28 января 2020 года.

Но дополнительные отпуска за работу с вредными и (или) опасными условиями труда и за особый характер работы заменить компенсацией нельзя. Также полный отпуск придется брать беременным женщинам, инвалидам, несовершеннолетним и работникам за работу в зонах радиоактивного загрязнения.

СПРАВКА «КП»

По договоренности между работником и нанимателем трудовой отпуск может быть разделен на две части, если иное не предусмотрено коллективным договором. При этом одна должна быть не менее 14 календарных дней. Эти части могут предоставляться в любом порядке, и большая часть не обязательно должна быть первой.

Компенсацию при отзыве можно получить, не отработав рабочий год

Заменить часть отпуска компенсацией можно и тогда, если из отпуска вас отзовут (ч. 2 статьи 174 ТК). Но инициатива об отзыве может исходить только от нанимателя.

В течение года отзывов может быть несколько. В этом случае достаточно суммарно отдохнуть 14 дней, а после отзыва остаток отпуска уже можно заменить компенсацией. И необязательно, чтобы рабочий год был отработан полностью. Но если хотите, эту неиспользованную часть можно взять позже - и не только в этом году, а присоединить к отпуску за следующий.

Не допускается отзыв из отпуска работников моложе 18 лет, работников, имеющих право на дополнительные отпуска за работу с вредными и (или) опасными условиями труда и за особый характер работы.

Работаешь на полставки? Отпуск минимум 24 дня

Отпуска считаются в календарных днях. Выходные тоже включаются, и за них выплачиваются отпускные. Не учитываются лишь праздники. Поэтому отпуск не обязан начинаться или заканчиваться в рабочий день - вполне возможно оформить его с субботы или с воскресенья.

Отпуска предоставляются не за календарный год, а за рабочий. Он отсчитывается с даты вашего приема на работу и по продолжительности равен календарному. Перевод на другую должность, заключение контракта на рабочий год не влияют.

Отпуск не может быть меньше 24 календарных дней (это основной отпуск) - это касается и тех, кто работает на неполную ставку, и совместителей. Исключение - обязанные лица, трудоустроенные по судебному постановлению. У них основной трудовой отпуск всего лишь семь календарных дней.

Кроме того, есть ряд категорий, у которых основной отпуск больше 24 дней. Например, у инвалидов, несовершеннолетних - это 30 дней, у воспитателей детских садов - 42 дня (подробнее в постановлении Совета Министров от 24.01.2008 № 100).

К основному отпуску присоединяются дополнительные (за ненормированный рабочий день, за вредность, за стаж, поощрительный отпуск). Способ их суммирования в измененном ТК прописан по-другому.

Всем работникам дополнительный отпуск за контракт (до 5 календарных дней), а инвалидам, несовершеннолетним и работающим в зонах радиоактивного загрязнения - дополнительные отпуска за работу с вредными и (или) опасными условиями труда и за особый характер работы - присоединяется к основному отпуску, даже если он больше 24 дней. Остальные дополнительные отпуска всегда присоединяется к 24 дням. Но и здесь есть нюансы: если продолжительность суммарного отпуска окажется меньше основного отпуска, который положен работнику, то выбирают тот вариант, который более выгоден для работника.

Например, с работником-инвалидом заключен контракт. У него есть основной отпуск 30 дней и дополнительные отпуска: за контракт - 1 день, за стаж - 3 дня. Один вариант продолжительности трудового отпуска - 24 дня (именно к ним присоединяются дополнительные отпуска) + 3 дня за стаж + 1 день за контракт = 28 дней. Или второй вариант: 30 дней основного отпуска + 1 день за контракт = 31 день (в этом случае отпуск за стаж не учитывается). Так как наниматель обязан выбрать вариант с большей продолжительностью, у работника отпуск будет 31 день.

Не выплатили отпускные - в отпуск можно не идти

Многие думают, что, поменяв место работы, в отпуск смогут пойти лишь через полгода. Но это не совсем так. Через полгода вы сможете взять полный отпуск (кстати, это не значит, что начальник вас обязан отпустить - здесь надо договариваться). Но часть отпуска можно взять и раньше. Это будет пропорционально отработанной части рабочего года, но не менее 14 календарных дней.

Но есть ряд категорий, которым обязаны предоставить полный отпуск, даже если они не отработали 6 месяцев. Например, женщинам перед отпуском по беременности и родам или после него; работникам, принятым в порядке перевода; совместителям, если по основному месту работы он идет в трудовой отпуск; матери (мачехе), отцу (отчиму), воспитывающим двоих и более детей в возрасте до четырнадцати лет и др. (статья 166 ТК).

А потом трудовой отпуск может быть предоставлен в соответствии с очередностью предоставления трудовых отпусков в любое время рабочего года. Даже в самом его начале можно брать отпуск полностью.

Теоретически, написав заявление, в отпуск вы можете уйти прямо завтра. Но у нанимателя есть обязанность - выплатить отпускные не менее чем за 2 дня до его начала. Поэтому отпуск лучше планировать заранее, даже если вы знаете, что начальник вас отпустит.

Кстати, если раньше контрактникам отпускные можно было выплачивать за 1 день до начала отпуска, то с 28 января 2020 года всем работникам отпускные выплачивают за 2 дня. Так, если отпуск с четверга, то последний срок выплаты - это понедельник. Более того, если отпускные не будут выплачены в установленный срок, то работник может перенести трудовой отпуск.

Бывает такое, что работник не ходит в отпуск годами или отдыхает ежегодно, но лишь по две недели, и у него накопилось много неиспользованных отпусков. Да, здесь нарушение законодательства, но эти отпуска не сгорят. А при увольнении за все неиспользованные отпуска вам обязаны будут выплатить компенсацию.

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