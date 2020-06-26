2020-06-25T22:12:03+03:00
Общество
КП Беларусь

Коронавирус в Беларуси, последние новости на 26 июня 2020 года: с чем связаны тяжелые последствия при заболевании, новый метод лечения и почему тесты не показывают антитела у переболевших

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Беларуси на пятницу, 26 июня 2020 года
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
Поделиться:
В лидерах по количеству инфицированных – США, Бразилия и РоссияВ лидерах по количеству инфицированных – США, Бразилия и РоссияФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Ситуация в Беларуси

По последним данным Министерства здравоохранения, в Беларуси зарегистрировано 60 382 случая COVID-19. Выздоровели 41 448 пациентов. За все время с начала вспышки умерли 367 человек. В ведомстве отмечают, что у погибших был не только коронавирус, но и многочисленные хронические заболевания. Всего в республике провели 919 139 тестов на COVID-19.

Ситуация в мире

Число заразившихся COVID-19 во всем мире приближается к 9-миллионному рубежу. По свежим данным, коронавирус диагностировали у 8 821 266 человек. В лидерах по количеству инфицированных – США (более 2,3 млн), Бразилия (свыше 1,1 млн) и Россия (больше 613 тысяч).

С чем связаны тяжелые последствия при коронавирусе?

На этот вопрос ответил иммунолог, кандидат медицинских наук, директор Института биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси Андрей Гончаров. Последствия связаны с цитокиновым штормом - неадекватной иммунной реакцией организма на проникновение вируса. Он приводит к поражению жизненно важных органов и даже летальному исходу. То есть организм как будто сам себя убивает. Как это происходит? По словам специалиста, коронавирус вызывает нарушения свертывающей системы крови с поражением эндотелия сосудов. Подробнее об этом процессе читайте здесь.

В Институте биофизики и клеточной инженерии будут испытывать свой метод лечения COVID-19

Андрей Гончаров рассказал, что Институт биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси разработал научный проект, который предусматривает лечение вирусной пневмонии посредством донорских мезенхимальных стволовых клеток. Они используются при лечении пациентов с красной волчанкой и отличаются хорошей переносимостью и безопасностью. Этот проект уже прошел государственную экспертизу и теперь идет подготовка к клиническим испытаниям.

Почему у некоторых людей после перенесенного COVID-19 тесты не показывают антитела?

По мнению Андрея Гончарова, это может быть связано с тем, что срабатывает естественный иммунитет. То есть клетки захватывают вирус, убивают его, человек быстро поправляется – и все. А адаптивный иммунитет, для которого характерно распознавание вируса и выработка антител к нему, не задействован. В таком случае антител может быть очень мало или не быть вовсе.

- Сейчас тестируют в основном антитела к S-белку на поверхности вируса. Но антитела могут образоваться и к другим белкам этого вируса, которые практически не тестируют. Может, у человека нет антител к S-белку или их очень мало, но к другим – много, - рассказывает специалист.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Минздрав официально: «Еще часть больниц Минщины и Гомельщины возвращаются к своему профилю». А про Брест - ни слова (дальше…)

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Беларуси»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Коронавирус в Беларуси, последние новости на 26 июня 2020 года: с чем связаны тяжелые последствия при заболевании, новый метод лечения и почему тесты не показывают антитела у переболевших
Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Беларуси на пятницу, 26 июня 2020 года
«Збіраю подпісы, каб падаць скаргу». Студент Гарварда, которому не разрешили считать голоса, - о возвращении в Беларусь и реакции друзей
В интернет попало видео, где Администрация Фрунзенского района обсуждает, кого записать в комиссию, а кого нет. Один из тех, о ком говорят на записи, - минчанин Максим Богданович
«Может ли собственник квартиры распорядиться ею без согласия остальных членов семьи?». Отвечает нотариус
Татьяна Делендик, нотариус Брестского нотариального округа, заместитель председателя Белорусской нотариальной палаты, рассказала о всех нюансах такой ситуации
Первый посол Японии в Беларуси: Японцы любят перемены, хотят все улучшать. Может, белорусам стоило бы перенять эту черту?
Почему Япония устояла перед коронавирусом и чем японцы отличаются от белорусов, «Комсомолке» рассказал первый Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Беларуси Токунага Хироки
Коронавирус в Беларуси, последние новости на 25 июня 2020 года: по заболеваемости на миллион населения догоняем США, преимущество мужчин перед COVID-19 и последствия, которые остаются на всю жизнь
Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Беларуси на четверг, 25 июня 2020 года
«Пьете таблетки, а давление не падает? Это сигнал, что надо проверить почки». Уролог о почечной боли, раке и сюрпризах на операционном столе
О проблемах с почками, чем они грозят и когда нужно срочно бежать к врачу, «Комсомолке» рассказал известный белорусский уролог Антон Главинский
Новости 24
Мэр Минска: Причины проблем с водой еще не установлены
«Волокли в одних трусах и майке»: В Минске задержали активиста Сергея Спариша
Ермошина заявила, что документы на регистрацию подали пока только двое возможных кандидатов в президенты. Угадаете, кто?
Ярмоленко, Солодуха, Ирина Билык и Денис Майданов: Стали известны звезды гала-шоу «Александрия собирает друзей»
В Солигорске отвергнутый ухажер отомстил женщине спустя годы: поджег транспорт ее мужа
В Беларуси снова начали пропадать дети. В Оршанском районе ищут 16-летнюю девушку, а в Гродненском районе - 16-летнего парня
«Я никогда в предвыборную кампанию не назначал председателей исполкомов»: Лукашенко поменял кадры среди дипломатов, в Минэкономики и нескольких исполкомах
«Руки держать за спиной». Глава МВД - об акциях солидарности и поведении милиции
Видеофакт. В грузовике с шинами на въезде в Беларусь нашли нелегала-афганца
Лукашенко взял на контроль ситуацию с водой в Минске
Опасная находка: во время строительных работ в Гродно нашли авиабомбу времен войны
Премьер-министр Головченко распорядился выделить дополнительные машины для доставки питьевой воды