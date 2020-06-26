Коронавирус в Беларуси, последние новости на 26 июня 2020 года: с чем связаны тяжелые последствия при заболевании, новый метод лечения и почему тесты не показывают антитела у переболевших
Ситуация в Беларуси
По последним данным Министерства здравоохранения, в Беларуси зарегистрировано 60 382 случая COVID-19. Выздоровели 41 448 пациентов. За все время с начала вспышки умерли 367 человек. В ведомстве отмечают, что у погибших был не только коронавирус, но и многочисленные хронические заболевания. Всего в республике провели 919 139 тестов на COVID-19.
Ситуация в мире
Число заразившихся COVID-19 во всем мире приближается к 9-миллионному рубежу. По свежим данным, коронавирус диагностировали у 8 821 266 человек. В лидерах по количеству инфицированных – США (более 2,3 млн), Бразилия (свыше 1,1 млн) и Россия (больше 613 тысяч).
С чем связаны тяжелые последствия при коронавирусе?
На этот вопрос ответил иммунолог, кандидат медицинских наук, директор Института биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси Андрей Гончаров. Последствия связаны с цитокиновым штормом - неадекватной иммунной реакцией организма на проникновение вируса. Он приводит к поражению жизненно важных органов и даже летальному исходу. То есть организм как будто сам себя убивает. Как это происходит? По словам специалиста, коронавирус вызывает нарушения свертывающей системы крови с поражением эндотелия сосудов. Подробнее об этом процессе читайте здесь.
В Институте биофизики и клеточной инженерии будут испытывать свой метод лечения COVID-19
Андрей Гончаров рассказал, что Институт биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси разработал научный проект, который предусматривает лечение вирусной пневмонии посредством донорских мезенхимальных стволовых клеток. Они используются при лечении пациентов с красной волчанкой и отличаются хорошей переносимостью и безопасностью. Этот проект уже прошел государственную экспертизу и теперь идет подготовка к клиническим испытаниям.
Почему у некоторых людей после перенесенного COVID-19 тесты не показывают антитела?
По мнению Андрея Гончарова, это может быть связано с тем, что срабатывает естественный иммунитет. То есть клетки захватывают вирус, убивают его, человек быстро поправляется – и все. А адаптивный иммунитет, для которого характерно распознавание вируса и выработка антител к нему, не задействован. В таком случае антител может быть очень мало или не быть вовсе.
- Сейчас тестируют в основном антитела к S-белку на поверхности вируса. Но антитела могут образоваться и к другим белкам этого вируса, которые практически не тестируют. Может, у человека нет антител к S-белку или их очень мало, но к другим – много, - рассказывает специалист.
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