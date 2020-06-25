Лукашенко рассказал о фейках в отношении сына, флешмобе «Я/МЫ 97%» и о вмешательстве в выборы

Александр Лукашенко 25 июня провел так называемый «кадровый четверг». Он назначил двух новых замминистров экономики, трех послов и председателя Кричевского райисполкома. И высказался:

…О ФЕЙКАХ В ОТНОШЕНИИ СЫНА

«Вы же видите, что кругом фейки, жуткие фейки, которые просто меня удивляют. Сегодня мне доложили - хотя это уже было давно, никто не докладывал, - что у одного из моих сыновей аж в Швейцарии 840 миллионов долларов. Я видел, мне показали. Направьте туда по дипломатическим каналам письмо: кто хочет забрать эти деньги, пусть немедленно заберет. И наглецы прямо печатают документы, где 840, на иностранном языке - фальсифицированные, там ни печати, ничего. Известный телеграм-канал вот напечатал, а люди, знаете, они же не понимают, что это такое. Это же не так, как мы вам даем документы банковские со счетами. Вот такие фейки - они будут постоянно. И нам это надо иметь в виду, и с этим жить и бороться. Кстати, это подбрасываться структурами «бабичевскими», «незыгарями» этими (речь о российском телеграм-канале «Незыгарь» - Ред.) - из России, это не наше. Это из России идет информация, выбрасывается. Потом они извинятся, снимут. Но людям-то в мозги уже вбросили это».

…о флешмобе «Я/МЫ 97%»

В последнее время в популярных телеграм-каналах набрал обороты флешмоб: читатели присылают фотографии своих служебных удостоверений с приложенной запиской «Я/МЫ 97%». Встречаются самые разные удостоверения, включая «корочки» силовиков.

«Говорят, удостоверение Службы безопасности. Кто-то уходил и удостоверение с собой забрал, сейчас печатает, что он против власти. Это невероятно, чтобы, увольняясь из Службы безопасности, человек хоть на час оставил у себя удостоверение. Он сначала сдает оружие, удостоверение, потом получает обходной лист и прочее, А люди простые, особенно молодежь, которые там сидят, этого же не понимают. И они смотрят: даже в Службе безопасности против президента. Вот такие фейки, и мы с этим должны жить. Но мы должны держать голову на плечах и людям разъяснять, что происходит».

…о вмешательстве в выборы

«Они что, нас толкают на нечестность такую, как они себя ведут? Ясно, что там за ними кукловоды стоят. Они и с одной, и с другой стороны. И в Польше живут, и из России подкидывают. Мы об этом с президентом Путиным поговорим в ближайшее время при встрече, но эта ситуация очень сложная. Применяются самые современные фальшивые технологии, идет вмешательство из-за рубежа в наши выборы, внутренние дела».

Кстати, в Кремле уже опровергли какое-либо вмешательство в выборы президента Беларуси:

- Беларусь не представила аргументов вмешательства в процесс выборов. Это заставляет задуматься об обвинениях Минска в адрес Москвы, - цитирует Дмитрия Пескова, пресс-секретаря российского президента, РИА Новости.