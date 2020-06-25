«Просыпаюсь и думаю: хоть бы не заболеть, чтобы не подвести сына». Как сдают ЦТ во время коронавируса

25 июня абитуриенты сдали первое централизованное тестирование. Как всегда, это белорусский язык, но гораздо позже обычного и в новых условиях. В этом учебном году из-за пандемии для школьников было много изменений. Тесты, которые начинаются в конце июня - одно из них. Раньше к этому моменту большинство тестов были уже сданы.

В этом году в БГУ без очередей. Абитуриентов просили соблюдать дистанциюФото: Святослав ЗОРКИЙ

Воду можно брать с собой в аудиторию. Но в этом случае бутылка должна быть без этикеткиФото: Святослав ЗОРКИЙ

Еще из изменений - тестирование по математике и русскому языку будет проходить два дня, а не один, как обычно. На эти предметы всегда регистрируется самое большое количество абитуриентов. Рассадить их так, чтобы не нарушить рекомендации медиков, сложнее, чем на тестах по другим предметам.

Волонтеры проверяют на входе паспорт и пропуск. Говорят, бывает сложно узнать абитуриента, если паспорт получал лет в 13Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Централизованное тестирование начинается в 11 утра, но большинство абитуриентов обычно приходят заранее. В этот раз, рассказывают в БГУ, самой первой была абитуриентка, которая приехала из Гомеля. На месте она была около 7 утра.

«В аудитории, где раньше сидели 120 абитуриентов, сейчас 50»

Обычно в студенческом городке приблизительно за час до начала тестирования выстраивались очереди из абитуриентов: на входе в корпус у каждого проверяют паспорт и пропуск на ЦТ. В этом году очередей не выстраивается, абитуриентов просят соблюдать дистанцию.

Приятный женский голос из динамиков, который слышен и у крыльца, сообщает, что на тесты с собой можно взять ручку, документ, удостоверяющий личность, на ЦТ по физике - калькулятор, и дает рекомендации и советы. Абитуриенты протягивают волонтерам (а во времена обычные это студенты БГУ) документы. Встречающие у дверей - в перчатках и масках - подбадривают абитуриентов.

- Университет закупил девять тысяч перчаток для организаторов ЦТ, дежурных волонтеров. Посмотрите, в перчатках даже работницы гардероба, - рассказывает Николай Козловский из комиссии по организации и проведению ЦТ в БГУ. - На перчатки мы потратили около шести тысяч белорусских рублей. Закупили кулеры с помпами, воду, антисептики. В аудиториях, где в прошлом году сидели бы больше 100 абитуриентов, сейчас может быть максимум 50. Расстояние между ними - не меньше метра. В корпус запускаем партиями. Раньше жеребьевка организаторов проходила в аудитории, а сейчас - в холле. На случай, если кому-то из абитуриентов станет плохо, у нас есть медпункт. Мы вызываем врача, он принимает решение, что делать дальше. Если абитуриент согласен продолжать тестирование, он пишет расписку. Если нет, врач выписывает справку. Тогда абитуриент сдает ЦТ в резервный день.

25 июня на улице +27Фото: Святослав ЗОРКИЙ

До начала тестов около часа. Во дворе в тени по несколько человек собираются абитуриенты. Есть и папы, но больше мам, которые отправляют детей писать ЦТ.

- Моя мама на выпускной младшей сестры из детского сада могла бы сходить, но не со мной же, - сказал 16-летний Антон. - Это же еще не поступление, зачем ей на жаре стоять переживать?

Абитуриенты пишут ЦТ в разных корпусах БГУФото: Святослав ЗОРКИЙ

В кафетерии № 1 - проще говоря, в палатке с едой и напитками - самый расхожий товар утром 25 июня - это вода: телефон сообщает, что на улице +27.

- А шоколад горький есть? - выбивается вопрос парня в строгих брюках и светлой рубашке.

- Только молочный со сливочно-помадной начинкой, - говорит продавец. А парень покупает воду. Обязательный набор абитуриента - это всегда пара черных ручек, документы и вода. Набор дополнительный - горькая шоколадка или орехи. Говорят, что помогают запустить мыслительные процессы.

«Цвет настроения синий, она так чувствует себя богиней» - голос из динамиков у кафетерия № 1 звучит едва ли не громче, чем голос из динамиков с правилами и рекомендациями к тестированию в БГУ. А абитуриенты периодически подходят за водой.

Обычно «Кафетерий №1» находится в учебном корпусе. На время тестов переехал в студенческий дворикФото: Святослав ЗОРКИЙ

Около половины одиннадцатого многие уже сидят за партами в аудитории.

- В этой аудитории обычно было 120 абитуриентов, сейчас по спискам должно быть 50. Думаю, будет человек 45, - говорит один из команды организаторов ЦТ в БГУ, старший преподаватель Артем Приборович.

ЦТ по белорусскому языку длится два часаФото: Святослав ЗОРКИЙ

Комиссия - обязательно в масках, абитуриенты - по желаниюФото: Святослав ЗОРКИЙ

После того как бланки с заданиями вскрыты, абитуриентов в аудиторию уже не пустятФото: Святослав ЗОРКИЙ

Каждый год несколько человек из зарегистрировавшихся на тесты не доходит. Кто-то из-за нарушений вынужден окончить тесты раньше времени. Чаще всего это нарушения, связанные с мобильными телефонами - запрещено не только ими пользоваться, но и проносить их с собой в аудиторию. Даже если увидят телефон, выглядывающий из кармана, организаторы имеют право преждевременно окончить тест для абитуриента. В прошлые годы были случаи, когда у человека зазвонил будильник, и ему пришлось покинуть аудиторию - тест его никто не проверял.

Абитуриенты ждут, пока организаторы раздадут бланки с заданиямиФото: Святослав ЗОРКИЙ

В аудиториях могут находиться только те преподаватели, которые не ведут предмет, который сдают абитуриентыФото: Святослав ЗОРКИЙ

- Такого в моей практике, слава богу, не было, - делится Артем Приборович. - Случалось, абитуриенты опаздывали. А еще сдавали как-то братья-близнецы, которых очень сложно отличать. Был мальчик, который грыз ручку - потек стержень. Пришлось отмывать.

Пока задания не получат все абитуриенты, переворачивать бланки и смотреть тест нельзяФото: Святослав ЗОРКИЙ

Абитуриентам объясняют, как заполнять бланк, на примереФото: Святослав ЗОРКИЙ

«Сдавали только два экзамена, остальное выставили по годовым»

Централизованное тестирование по языкам длится 4 часа. Первые абитуриенты обычно выходят минут через 20 после начала.

Анастасия писала тест чуть больше часа. Для нее это централизованное тестирование уже третье. Девушка оставила учебу на мехмате, пошла работать, а сейчас думает поступать на дистанционное.

- Хочу совмещать с работой. Дистанционной заочки очень мало, поэтому особо выбирать не приходится, - рассказывает Анастасия. - Сдавала белорусский язык, математику, физику и английский. Тест по сложности как был три года назад, таким и остался. Я за него вообще не волновалась. Единственное, что меня волнует, это как мне сейчас отработать 12 часов.

Для Анастасии это уже третье централизованное тестированиеФото: Святослав ЗОРКИЙ

Абитуриента Романа около корпуса ждет мама Наталья и бабушка Римма Ивановна.

- Сейчас пытаюсь себя успокоить, утром волновалась сильнее, но есть надежда, что все будет хорошо, - делится эмоциями Наталья. - Факультет он выбрал очень серьезный - международные отношения. Поэтому держим кулачки и молимся. Определился сам в 9 классе. Были разные варианты, начиная от архитектора. Потому что дед был архитектором. Потом все переросло в иняз, сейчас международные отношения, но теперь думает, что займется наукой.

Наталья и Римма Ивановна ждут сына и внука РоманаФото: Святослав ЗОРКИЙ

- Я вспоминаю молодость, и как за дочку волновалась, и как брат мой поступал после армии, - поддерживает Римма Ивановна. Все вспоминаю. Дочка сказала: поеду с Ромой. И я, говорю, с тобой!

Римма Ивановна говорит, что переживает за детей. Из-за ситуации с пандемией им пришлось много нервничать.

- Пандемия расхолодила детей. Одно дело, когда ходишь в школу каждый день, другое - когда точечно посещаешь занятия, а больше времени проводишь дома, - рассуждает Наталья. - Но зато они целенаправленно занимались тем, что нужно для поступления.

Наталья рассказывает, что класс Ромы сдавал только два выпускных экзамена.

- 11 лет жизни - и итога нет, - говорит Наталья. И это не о выпускном: - У нас получилось так, что в классе заболела девочка, и детей посадили на карантин. Хорошо, что больше коронавирус ни у кого не подтвердился, все успели на тестирование. Не было даже вручения аттестатов, а итоговые отметки по экзаменационным предметам выставляли по годовым. Но сын сказал, что это не самая важная веха в жизни, будут и важнее. Знаете, что страшно? Ты просыпаешься утром и думаешь: а вдруг заболела? И не дай бог я подведу ребенка, меня заберут, его отправят на карантин, и он не сможет писать ЦТ.