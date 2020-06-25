«После стирки все белье выкинула». Что говорят минчане, которые скупают воду в магазинах и разыскивают цистерны по городу

Разгар дня, район Каменной горки. В магазине Green спрашиваю у продавца, есть ли питьевая вода.

- Вчера раскупили всю, сегодня довезли, но разбирают очень быстро, - отвечает он и подводит меня к полупустым полкам. - Оставалась только дорогая объемом в пол-литра.

Зато в достатке газированной воды разных объемов. К стеллажам один за другим подходят люди. Девушка по телефону возмущенно рассказывает, что вода из крана очень сильно пахнет хлоркой. Рядом мужчина в маске перечисляет в трубку ассортимент и, не найдя питьевой воды, берет две упаковки минералки по шесть бутылок. Его примеру следуют и две дамы.

Огромные очереди выстроились вечером в среду к цистернам с водой.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

- Взяла газированную, но она не минеральная. Лучше, чем ничего, - говорит одна другой. - На Сухарево цистерны эти поставили, а проблемы с водой по всему району. Так теперь очередь километровая стоит - разве в ней достоишься?

Тем временем продавец прикатывает тележку с питьевой негазированной водой объемом в пол-литра. Пока он выкладывает одну половину корзины на прилавок, вторую уже успевают разобрать покупатели. Одни берут по пару штук, другие упаковками. Минут за 15 разбирают почти все выставленное.

«Почему нас не предупреждают?»

На улице неподалеку от магазина стоит фура, из которой видны огромные упаковки с прозрачными пластиковыми бутылками.

- Это негазированная. Берите.

- Бесплатно? - опешившая от такой неожиданной по нынешним временам доброты, пытаюсь убедиться, что меня не разыгрывают.

- Да, бесплатно. От «Дариды» раздаем. Люди приходят, берут. Но пока сильного ажиотажа нет, - рассказывает мужчина в брендированной майке. - Привезли 9 тонн. Еще раздают воду на проспекте Дзержинского.

- Почем вода? - спрашивает подошедший к фуре пенсионер.

- Бесплатно берите! - говорит мужчина.

- А это газированная? - настороженно спрашивает пенсионер.

- Это негазированная.

- А по две в руки даете? - продолжает допрос пожилой минчанин.

- По четыре, но если сильно надо, можете больше взять, - отвечают ему. Тут он достает мобильник и отходит с кем-то посовещаться. Возвращается и берет упаковку из 12 бутылок.

Доволен самым желанным на тот момент подарком и пенсионер Евгений.

- Вода йодом отдает, всем отдает, вообще кошмар, - рассказывает он о ситуации в доме. - Это еще со вчерашнего дня. Соседка этой водой помылась, так у нее все лицо обсыпало прыщами.

Рядом берет две бутылки девушка из микрорайона «Малиновка». На Каменной горке она гостит.

- Вода плохо пахнет, ни приготовить поесть, ни помыться, - объясняет Евгения. - Я с утра хотела помыть посуду, спускала долго, но вода лучше не стала. Страшно. Говорят, что люди отравляются, ожоги на коже, воды в магазинах нет. И никаких оповещений нет, и не говорит никто ничего. Вчера писали, что пить можно, а сегодня уже, что нет. Хотя и вчера понятно было, что нельзя ее пить. Почему нас не предупреждают об этом? Люди просто узнают по слухам что-то. Это огромный минус, что народ в неведении.

На полках с водой в магазинах осталась в основном минералка и вода с ароматизаторами, обычную питьевую воду найти сложноФото: Ольга ШЕСТАКОВА

Администратор кафе: «Люди возмущались, возвращали еду, не платили за нее»

Пострадали и заведения общепита. В одном из кафе на улице Притыцкого рассказывают, что заметили проблемы с водой в среду вечером, 24 июня.

- Люди жаловались, говорили, что еда дурно пахнет. Спрашивали, откуда воду берем для напитков. Мы объясняли, что у нас вода из фильтров в кофемашину поступает, там кипятится. Но все равно клиенты отказывались, - говорит администратор заведения. - Посуду моем водой из-под крана, все равно запах какой-то есть. Поэтому набираем кипяток с кофемашины и им заново натираем приборы.

Несмотря на сложности, людей в заведении немало - собеседница говорит, что и вчера вечером посетители тоже были.

- От заказов никто не отказывался, - поясняет девушка.

А вот в другом кафе (подороже) говорят, что проблемная вода на какое-то время парализовала работу. Едкий запах от воды сотрудники заведения почувствовали еще до обеда 24 июня.

- Прекратили подачу этой воды на кухню для приготовления пищи, отключили подачу воды на кофемашины. Ни компота, ни лимонадов уже не делали, - объясняет управляющий заведения. - У нас установлены фильтры обратного осмоса. Вода из них чистейшая, но с таким объемом просто не справляется. Мы понесли убытки, выбросили много еды. Огромными котлами уходили дорогущие продукты.

Он говорит, что и посудомоечные машины в заведении подключены к центральному водоснабжению, и даже после обработки паром и кипятком на посуде остается запах.

- Соответственно, даже пища, приготовленная из бутилированной воды, выкладывается на тарелку, и это неприятно гостям, - поясняет управляющий. - Понятное дело, мы следили за новостями и слышали, что эта вода даже пригодна для питья, но запах очень отталкивающий. Поэтому вчера было много отказов, люди возмущались, возвращали еду, не платили за нее. Вчерашний день мы сработали в глубочайший минус.

Чтобы исправить положение, заведение закупило 750 литров бутилированной воды. Этого количества ресторану хватит всего на полдня - после обеда сюда привезут новую партию.

- Мы звонили в Водоканал, но там трубку не берут. Звонили в организацию, которая сдает нам помещение - нам сказали, что все зависит от Водоканала. Звонили в санстанцию. Там сказали, что предписания для закрытия заведения нет. Соответственно, если бы была угроза для жизни, нас бы попросили деятельность остановить, но таких распоряжений не было. Сегодня в новостях прозвучала такая фраза, что с 11 часов вода пойдет без запаха и примесей, только нужно 15 минут сливать ее. Мы сегодня все краны, которые есть у нас в организации, лили по полной, но она не перестала вонять. А вы представляете, сколько кубов воды мы вылили за полчаса?

Чтобы обезопасить посетителей, здесь на 75% сократили ассортимент блюд, оставили только те, для которых нужно немного воды. Кроме этого, заведению теперь придется проводить полное техобслуживание всего оборудования: чистить бойлеры, трубы, форсунки, все оборудование, которое подключено к центральному водоснабжению, заменять все фильтры, - что в итоге выльется в круглую сумму.

- Я считаю, что нам однозначно должны компенсировать эти расходы, сделать перерасчет на воду. Мы понесли колоссальные убытки. И еще это все случилось после глобального кризиса, когда только гости начали возвращаться, только пошло движение…

«Открыла стиралку - фекалиями воняет»

Чтобы обеспечить горожан дефицитной водой, по разным адресам города еще 24 июня отправили цистерны. Идем мимо дома по ул. Притыцкого, 54. Обойдя дом, ничего не нахожу, во дворе встречаю даму, которая тоже ищет заветную цистерну. Отправляемся на поиски вместе.

- Вчера у нас после обеда пошел запашок, и ночью тоже. Сегодня уже лучше, не на всю квартиру, а вот руки пахнут долго после мытья. У меня подруга на Янки Мавра живет, так она после стирки вообще все белье выкинула: после стирки открыла стиралку, а все фекалиями воняет. Даже сушить не могла, пришлось выкинуть, - рассказывает Наталья, которая живет на улице П. Глебки.

Слышим, что гуляющие неподалеку пенсионерки рассказывают, что воду привозили утром - стояла с семи утра, потом цистерна опустела и уехала.

Отправляюсь на еще один адрес - Пушкина 38, он тоже указан в списке как один из тех, куда приедет фура. Здесь тоже цистерны нет. Стоят только пара пенсионерок с пустыми бутылками в руках. К ним подходит еще одна.

- Нет, чтобы какой-то график привоза составить, объявления на подъезде повесить, так ничего нет! - возмущается она.

- А кому мы нужны? - замечает другая.

- Да, у нас большого запаха не слышно, но страшно ее пить. И посуду ей мыть страшно. И в новостях вместо того, чтобы рассказывать про то, что кто-то поехал на парад, должны были рассказать про то, что происходит и где эту воду брать, - продолжает негодовать дама. - Как очереди по автозакам распихивать, так они могут быстро, а как людям воду привезти, так не успевают.

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