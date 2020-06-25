2020-06-25T22:10:51+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Миорском районе охотник застрелил друга: «У Анатолия осталась жена и две дочки»

Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности»
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Ружья мужчин не были зарегистрированы. Фото: СКРужья мужчин не были зарегистрированы. Фото: СК
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- Анатолий Петрович отсюда родом. Родители его умерли, а он приезжает сюда, как на дачу, с друзьями, - говорит еще в настоящем времени о погибшем его знакомая Людмила, пенсионерка из соседней деревни от той, где была дача охотника. - Тот, кто в него выстрелил, его хороший друг. Они вместе работают, скорее всего.

Трагедия произошла вечером 24 июня. Двое друзей приехали поохотиться в Миорский район. 42-летний мужчина заметил движение в кустах. Подумав, что там прячется животное, он выстрелил. Однако подбежав, увидел своего 53-летнего раненого друга. От полученных повреждений тот скончался на месте. О трагедии мужчина сообщил в милицию и ждал их приезда на месте происшествия.

Как узнала «Комсомолка», погибший Анатолий и его друг - жители Витебщины.

- Анатолий жил под Полоцком. У него есть семья - жена, две замужние дочки. Работал он водителем. Здесь, в деревне, у него был огород. Приезжал и отдыхал, - говорит пенсионерка Людмила. - Это все случайно получилось. Говорили, что Анатолий залег на траву, а тот друг услышал шорох, подумал, что кто-то есть и выстрелил...

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 144 УК РБ «Причинение смерти по неосторожности». Минимальное наказание - исправительные работы сроком до двух лет, максимальное - лишение свободы до трех лет. Назначены экспертизы.

- Предварительно установлено, что ружья мужчин не были зарегистрированы, а также у них не было разрешения на охоту, - сообщает Следственный комитет.

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