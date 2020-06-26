Невероятная история случилась на днях в Гомеле. В милицию позвонила женщина и заявила о краже смартфона. Произошло это при странным обстоятельствах. В своем дворе в частном секторе гомельчанка говорила с подругой поздно вечером, а наутро телефон таинственно пропал. При этом дом огражден надежным забором, калитка закрывается, а во дворе большая немецкая овчарка.

- Женщина с супругом несколько дней искали пропажу. Осмотрели все на улице, перевернули вещи в доме. Гомельчанка не помнила, то ли оставила телефон на скамейке во дворе, то ли забрала с собой в дом, - рассказывают в УВД Гомельского облисполкома.

При разговоре с первым замначальника Советского РОВД Павлом Шведовым женщина уверенно сказала, что никто не мог побывать во дворе незамеченным и унести с собой мобильник. Хоть ты на ворон думай…

У гомельчанки украли смартфон вороны. Фото: Гомельское УВД

Подполковник поинтересовался: а что, есть во дворе вороны? И получил утвердительный ответ. Правда не совсем у них во дворе. Гнездо на яблоне на соседском участке. Уже было такое, что вороны со двора утащили литровую металлическую кружку, лейку перекинули через забор и по участку тягали, добавила гомельчанка.

- Замначальника посоветовал гнездо, на всякий случай, тоже проверить. Но отдал распоряжение на выезд следственно-оперативной группы. Женщина попросила дать ей немного времени, чтобы добраться домой на велосипеде. Группа уже выехала, когда позвонила обрадованная гомельчанка. Нашелся телефон! Муж взял лестницу и решил заглянуть в воронье гнездо. И что вы думаете, ее бирюзовый смартфон с диагональю экрана больше 6 дюймов был именно там! - говорят в милиции.

Все от души посмеялись над комичностью ситуации, но были единодушны: такого вора не накажешь!