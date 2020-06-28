«Семья сняла дом до августа для самоизоляции». Как живут агроусадьбы Беларуси во время коронавируса

Чтобы узнать, как изменилась работа агроусадьб в Беларуси в период пандемии, «КП» обзвонила владельцев трех комплексов. Оказалось, что спрос на услуги есть, но многим пришлось переформатироваться. В поселке Красный на окраине Гомельского района агроусадьба «Любезный сердцу уголок» раньше, в основном, проводила свадьбы и другие торжества, а сейчас в обоих домах живут семьи.

- Коронавирус нам вообще не страшен - работу продолжаем и в пандемию не верим. Зато уже с апреля у нас сняли один дом сразу на пять месяцев! Большая гомельская семья из трех поколений - бабушка, дедушка, их дочь и ее ребенок устроили себе такую самоизоляцию. Будут жить у нас до конца августа. Никуда не выезжают, и им здесь очень нравится: тихий поселок, как хутор, здоровая атмосфера, - рассказала хозяйка усадьбы Лилия.

А второй дом сняла другая семья из Гомеля на два месяца. Мать с дочкой уже переболели коронавирусом, но все равно решили уйти на самоизоляцию - считают, что пожить в деревне для них лучше. Обе семьи сами себе готовят - покупают продукты в магазине.

Лилия говорит, что интерес к ее агроусадьбе вырос по сравнению с прошлым годом - чаще стали приходить уведомления о просмотрах информации о «Любезном уголке».

ВЛАДЕЛЬЦЫ ПЕРЕСЕЛИЛИСЬ В СВОЮ УСАДЬБУ И ЗАНИМАЮТСЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬЮ

В еще одну агроусадьбу Гомельского района - в деревне Терюха - переехали сами… владельцы.

- Еще в марте мы всей семьей переселились в деревню, живем в своей усадьбе и никого не принимаем, - рассказывает хозяин комплекса «Дом Драника» Василий. - В Гомель на работу езжу только я. У нас двое детей и у младшего очень редкое заболевание - ему вообще нельзя заражаться, не только коронавирусом. Поэтому решили подстраховаться - прекратили всякие контакты, соблюдаем дистанцию даже в деревне.

По словам Василия, заявок от клиентов стало больше:

- Насколько я понимаю, люди пока не очень хотят идти в рестораны, поэтому стремятся попасть в агроусадьбы. Но мы в дом по-прежнему никого не пускаем, будем принимать клиентов только на открытом воздухе во дворе - там у нас беседка, игровая зона, терраса.

Владельцы приглашают клиентов в хорошо оборудованный двор, а в доме живут сами. Фото: dranik-land.by

За время пандемии хозяин сделал в своей усадьбе большую беседку, украсил ее, собирается открывать еще один дом. Кстати, агроусадьба реализует благотворительный проект для инвалидов «Свободное пространство» - принимает колясочников, слабозрячих. А сейчас, на еще одном участке, Василий будет строить первую безбарьерную среду в стране.

ПОКА НЕ БЫЛО КЛИЕНТОВ, В АГРОУСАДЬБЕ ГОТОВИЛИ ОБЕДЫ ДЛЯ МЕДИКОВ

Другая ситуация в агроусадьбе «Засценак Скрыплеў» в Воложинском районе.

- Зима была плохая, весна тоже не очень - пандемия приглушила, - а с июня клиенты стали интересоваться, - говорит владелец усадьбы Василий. - Не так страшно, как коллегам из турфирм. Кроме проживания, мы предлагаем активный отдых, сплав на байдарках. На выходные люди приезжают, но тип клиента изменился. Если раньше часто обслуживали корпоративы, то сейчас это семьи или небольшие компании друзей. Сейчас никакие фирмы не заказывают отдых. Но я рад, что при закрытых границах люди обратили внимание на свою страну - приезжают из разных городов Беларуси, путешествуют.

А пока клиентов было мало, Василий организовал в своей агроусадьбе приготовление обедов для персонала районной больницы. Общими силами уже приготовили 1200 обедов!

В агроусадьбе приготовили 1200 обедов для медиков. Фото: instagram.com/xytap.by

- Отозвалось человек тридцать через Фейсбук - сам не ожидал такого энтузиазма. Люди сбрасывались, привозили продукты, - добавил Василий.

Проживание в сутки - в среднем, 30 рублей

Агроусадьбы Гомельской области предлагают свои услуги на проживание по ценам в среднем 30 рублей с человека. Но, как правило, владельцы сдают полностью дом. Мы позвонили в один из самых популярных комплексов под Гомелем «Ранчо». Там могут сдать коттедж для семьи из четырех человек (детям - больше 10 лет) за 128 рублей в сутки.

Это - только проживание. Питаться можно в ресторане, комплекс «завтрак-обед-ужин» обойдется в 22 руб. в сутки на человека. Баня стоит 50 руб. за два часа, прокат велосипеда - 5 руб. за час.

А в усадьбе «Засценак Скрыплёў» в Воложинском районе есть хостел, куда можно заселиться за 30 рублей с человека в сутки на выходные или за 12 руб. - в будний день. 5-местный дом здесь готовы сдать за 160 руб. в сутки.

Питаться можно продуктами собственного производства владельцев и соседских хозяйств: завтрак 15.5 руб., полу-пансион - 48.5 руб.

Аренда 2-местного каноэ или каяка стоит 75 руб. на день в выходные, 44 руб. - в будни. Аренда велосипеда - 22 руб. за 2 часа. Здесь же можно пострелять из лука или пневматики - за 11 руб./полчаса. Экскурсионные услуги - от 110 руб., столько же стоит баня за 2,5 часа.