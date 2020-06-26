«Каждый должен брать ответственность за страну». В Гомеле отменили концерт Дяди Вани, он уверен, что из-за высказываний о последних событиях

В Гомеле неожиданно отменили концерт известного белорусского артиста Дяди Вани. А с другой стороны - ожидаемо: на днях певец высказался на своей странице в Instagram о происходящем в Беларуси. Сначала Иван Вабищевич, лауреат премий «Серебряный граммофон», обладатель «Золотой звезды Аллы» на фестивале «Новая волна» написал о том, что ему не нравится:

- Необоснованные задержания. Хотя уверен, что с обеих сторон были провокации. А люди берут и поддаются на них. Смехотворное повышение пенсий, которое даже подачкой сложно назвать. Неправильно, когда человека кладут в больницу, анализ подтверждает COVID-19, а выписывая, ему говорят, что это простая пневмония. Тем самым лишая медиков доплаты за пациента с коронавирусом. Неправильно собирать подписи с учителей и медиков, угрожая увольнениями. И все это можно продолжать бесконечно…

Певец высказался о ведущих новостей на ТВ, милиционерах:

- Немногие могут себе позволить говорить то, что думают. И это мне не нравится больше всего! Петь то, что нравится - это дорогое удовольствие. И это неправильно! У каждого человека должна быть свобода! Мне не нравится, когда люди боятся.

Иван Вабищевич призвал к честности и ответственностиФото: Виктор ДРАЧЕВ

Иван добавил, что верит в мирное решение любых проблем. Назавтра он сделал второй пост - о том, что нравится:

- Я горжусь людьми, которые осознали, что мы не «народец», а народ! Я горжусь людьми, которые перестали и перестают бояться! Именно это время доказало, что Людей с большой буквы значительно больше, чем нелюдей.

Артист высказался также о медиках и волонтерах:

- Я горжусь теми, кто, невзирая на препятствия и сложности, кормил, помогал и продолжает помогать медикам. Горжусь медиками, которые, несмотря на все трудности и «условную» поддержку государства, продолжают лечить, спасать людей и не щадить себя. Горжусь теми, кто не побоялся сказать «нет» даже при угрозе увольнения. Оказалось, что всех нельзя уволить или посадить.

Иван считает, что сейчас «появляется все больше людей, которые начали думать, людей, которые стали честными перед собой». И добавил:

- Я пойду на выборы. Я проголосую так, как считаю нужным, честно. И я верю, что каждый так сделает. Вот здесь безучастие точно нельзя допустить. И я верю, что у всех, кто будет собирать, считать и оглашать результаты, тоже включится честность!

Также артист сказал, что думает «по поводу дел последних дней и действий властей»:

- По-моему, это страх. А тот, кто боится, не может вести за собой Людей. Страх заразителен. Певец подытожил свои мысли: - Перемены нужны! Только давайте помнить о здравом смысле, холодном рассудке и честности перед собой!

Этот пост набрал больше 3 тысяч лайков, а назавтра артисту позвонили и сказали, что его концерт, который планировался в Гомеле на День независимости 3 июля, отменен.

- Официальная формулировка - не нашлось финансирования, - рассказывает Иван «КП». - Есть большая вероятность, что это связано с моими постами. Я всегда уповаю на умных людей. И этот пост стал для меня срезом: каждый видит то, что хочет видеть. Я не призывал ни за кого-то, ни против кого-либо. Есть очевидные вещи, которые, наверное, неправильные. Единственный мой призыв, если говорить о политике, - пойти на выборы, и они должны быть честными. Каждый нормальный человек должен брать на себя ответственность за свою страну. А если мы будем только сидеть и говорить, что у нас что-то не так, и при этом оставаться на кухне, ничего не произойдет. Каждому нужно начать с себя.

Афиша концерта в Гомеле: было - стало. Фото: vk.com/pravdaradiogomel

Иван рассказал, что один из организаторов концерта, государственное «Правда Радио», уже давно хотело устроить концерт Дяди Вани в Гомеле - наконец, договорились, что выступление состоится на День независимости:

- Не исключаю, что какое-то количество финансирования могло быть закрыто.

Планов на 3 июля у Ивана пока нет. А на новых афишах концерта в Гомеле вместо Дяди Вани - диджеи радио.

На звонок в «Правда Радио» по поводу отмены выступления Дяди Вани ответили:

- На это есть объективные причины, ничего комментировать не будем.

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