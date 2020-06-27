2020-06-27T10:06:09+03:00
Общество
КП Беларусь

В Лопатино под Гомелем прекратят переработку мусора - сельчане добивались этого три года

В деревне провели собрание с участием главы райисполкома - после видеообращения детей к президенту
Павел МИЦКЕВИЧ
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Жители Лопатино больше трех лет добивались закрытия предприятияЖители Лопатино больше трех лет добивались закрытия предприятияФото: Павел МИЦКЕВИЧ

В пятницу, 26 июня, в деревне Лопатино Гомельского района сельчане бурно обсуждали с властями накипевшее. Со своей бедой они боролись больше трех лет и, наконец, побороли. Сразу за деревней открыли предприятие «Утилизатор», куда свозили для переработки строительный мусор, в том числе минеральную вату. Образовалась свалка, грузовики разбили дорогу, от дробильных установок стоял страшный шум, а пыль оседала даже в домах на мебели.

Раньше на коллективные обращения получали ответы, что нарушений нет Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Раньше на коллективные обращения получали ответы, что нарушений нетФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Сельчане почти сразу стали жаловаться на предприятие, нарушившее покой: почему власти выделили для него участок возле жилых домов? Опасались и за свое здоровье. Но на коллективные обращения приходили похожие ответы: закон не нарушен, нормы соблюдены.

И вот на днях в сети появилось видео, в котором дети из Лопатино записали обращение к президенту. У многих ребят началась аллергия от пыли и хроничесике респираторные заболевания, утверждают родители. А дети на камеру попросили, «чтобы эти дяди увезли от нас свои горы».

Сельчане слушали чиновников и высказывали свои претензии Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Сельчане слушали чиновников и высказывали свои претензииФото: Павел МИЦКЕВИЧ

После этого власти оперативно организовали встречу в деревне. Съехались многие чиновники во главе с председателем райисполкома Еленой Алексиной. Встреча сразу началась с противостояния, но организационного: стулья для сельчан поставили под палящим солнцем, а «президиум» - в тени. Люди без церемоний перенесли себе стулья подальше, в тень от деревьев. А стол для чиновников пришлось сдвинуть на солнце.

Сельчане переместились в тень, а чиновники - под солнце Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Сельчане переместились в тень, а чиновники - под солнцеФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Еще до начала встречи сельчане эмоционально стали высказывать руководителю «Утилизатора» свои претензии, готовы были словесно наброситься и на главу района, но Елена Алексина вдруг заявила, что с 27 июня решено прекратить завозить на предприятие новые грузы. По ее словам, участок в Лопатино прекратит работу, его перенесут в другое место, а все отходы скоро вывезут.

Сельчане возмущались, почему нарушения не находили раньше Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Сельчане возмущались, почему нарушения не находили раньшеФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Не все поверили в эти обещания, люди продолжали высказывать наболевшее, тем более, оказалось, что нарушения в работе «Утилизатора» все-таки нашли, хотя раньше заявляли, что их нет. Проверкой занялась и прокуратура.

Кстати, родители заявили, что после публикации видеообращения начались претензии к заведующей клубом и учителям - мол, почему они не занимаются детьми. И потребовали прекратить прессинг.

Кроме завода сельчане заявили и о других проболемах: например, негде играть детям Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Кроме завода сельчане заявили и о других проболемах: например, негде играть детямФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Сельчанка Елена Карасевич рассказала, что у ее сына обострилась астма после того, как рядом с домом открыли «Утилизатор». Она считает, что ликвидации производства удалось добиться только благодаря резонансу из-за видео с детьми и тому, что о проблеме подробно писала местная негосударственная пресса.

Елена Карасевич смело выступила перед начальством Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Елена Карасевич смело выступила перед начальствомФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Да и выборы на носу - намекали жители Лопатино и рассуждали вслух, «стоит ли голосовать за такую власть, которая не слушает людей». В итоге сельчане выразили надежду, что их не обманут.

Елена Алексина выслушала сельчан Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Елена Алексина выслушала сельчанФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Встреча продолжилась в более узком кругу Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Встреча продолжилась в более узком кругуФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Скоро все отходы должны вывезти Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Скоро все отходы должны вывезтиФото: Павел МИЦКЕВИЧ

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