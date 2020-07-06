Ремонт в квартире холостяка в центре Минска за $40 тысяч: кровать на подиуме и бетонная столешница в ванной

В квартире-студии площадью 48 квадратных метров около парка Челюскинцев в Минске живет молодой специалист в сфере IT Павел.

В квартире-студии площадью 48 квадратных метров около парка Челюскинцев в Минске живет молодой специалист в сфере IT Павел. Для обустройства квартиры он пригласил столичного дизайнера Евгения Варковича и его команду.

- Квартиру для холостяка делали с элементами стиля минимализм. Заказчик просил сделать нешаблонный проект, который был бы функциональным, с большим количеством мест для хранения. Квартира небольшая, поэтому важно было продумать каждый сантиметр, - рассказывает дизайнер.

В гостиной расположен комфортный угловой диван.

На потолке - деревянные доски

Первым делом мы обратили внимание на необычную спальню. В зоне для сна нет ни стен, ни дверей.

- Если бы мы делали отдельную комнату для спальни, там не было бы естественного света - только искусственный. К тому же это уменьшило бы квартиру заказчика. Поэтому была придумана такая воздушная конструкция - арки с двух сторон, где в нишах закреплен скрытый карниз. По нему с помощью электродвигателя шторы открываются и закрываются. Нужно всего лишь нажать на клавишу выключателя. Шторы покупали с эффектом black out - они не пропускают свет, - рассказывает Евгений.

В спальне была придумана такая воздушная конструкция - арки с двух сторон, где в нишах закреплен скрытый карниз.

с помощью электродвигателя шторы открываются и закрываются.

Двуспальная кровать делалась по эскизам дизайнера - она вмонтирована в подиум. Но это не просто подиум, а дополнительная система хранения. Здесь есть выдвижные ящики, где можно хранить постельное белье, одеяла, подушки. Также в изголовье кровати есть полочки для книг, зарядки телефона, встроенные динамики у изголовья. Напротив спальной зоны сделали проектор, чтобы смотреть кино, музыкальные каналы.

В квартире есть проектор и экран вместо телевизора.

Чтобы визуально увеличить высоту потолка, над кроватью и частью кухонной зоны на нем ребром приклеили доски. По словам дизайнера, рейки прикрепить было бы значительно проще, но не было бы такого эффекта.

- Доски хорошо закреплены, так что не стоит беспокоиться, что они упадут, - улыбается Евгений, отвечая на вопрос о надежности креплений.

В изголовье кровати есть полочки для книг, зарядки телефона, встроенные динамики у изголовья.

Ковер заказали в Китае

В гостиной расположен комфортный угловой диван и функциональное рабочее место с письменным столом и шкафчиками для хранения. Рабочее место не видно из кухонной зоны.

Кухня выдержана в двух цветах - белом и с рисунком под дерево.

Кухня выдержана в двух цветах - белом и с рисунком под дерево. Рабочая зона перетекает в барную стойку - здесь можно болтать с гостями и параллельно готовить ужин.

В квартире не видно радиаторов - дизайнер предложил скрыть их за деревянными панелями.

- В кухонной зоне мы спроектировали бокс, на который можно поставить, например, картины и другие элементы декора. В нем есть решетки для конвекции воздуха. Также бокс при необходимости можно снять. Деревянная панель скрывает радиатор и в гостиной. Она также имеет решетки, в нее встроены динамики и экран проектора, - объясняет дизайнер.

Рабочая зона перетекает в барную стойку - здесь можно болтать с гостями и параллельно готовить ужин.

В прихожей за зеркальной дверью прячется гардеробная и «постирочная». Внутри - стиральная и сушильная машины, гладильная доска, утюг, отпариватель, корзина для белья и полки для химии. В гардеробную выведена дополнительная вентиляция, чтобы верхняя одежда не пропитывалась запахом химии.

Рабочее место не видно из кухонной зоны.

Всю мебель в квартире заказывали в Минске. Картину в гостиной написала художница Лана Лето.

- Ковер в гостиной заказали на известном сайте из Китая. Он идеально подошел - в нем есть все цвета, которые использовались в интерьере. Стоил он в районе 200 долларов.

Столешница под раковиной сделана из бетона.

Ванная комната выдержана в строгом мужском стиле: темные тона, минимализм. Но главное - столешница под раковиной, которая сделана из бетона! Ее отлили во время ремонта прямо в квартире. Выглядит оригинально и стоит минимально!

Ванная комната.

Ванная комната выдержана в строгом мужском стиле: темные тона, минимализм.

В прихожей за зеркальной дверью прячется гардеробная и «постирочная».

ЧТО ПОЧЕМ

Ремонт обошелся в $40 тысяч, в том числе:

Ламинат - $900

Ковер - $200

Шторы с карнизами - $1420

Светильники - $2500

Импортная плитка - $2250

Кровать с подиумом, изголовьем и выдвижными ящиками - $860

Столешница из бетона и подвисная тумба - $640

Пуфы в прихожей - $200

Конструкция вокруг окна, где экран проектора - $470

Фото: Сергей АТРЕМОВ

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