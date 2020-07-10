«Бабушку захоронили в могиле дедушки, памятник так и валяется в стороне». В Минске судят директора ритуальной фирмы

Ритуальную фирму «Исток ИС» минчанка Инесса Копылович открыла в 2012 году. Через несколько лет фирму пришлось переименовать в «Интерзаботу» – в интернете появилось слишком много отзывов недовольных клиентов.

Об этом Инесса Копылович 10 июля рассказывает в суде. Ее обвиняют в мошенничестве: женщина брала у клиентов деньги, заключала договоры на установку памятников и оград, но деньги тратила на свои нужды. Клиенты написали заявления в милицию, около 20 из них уже обращались в суд с гражданским иском. За мошенничество в особо крупном размере женщине грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.

«Бабушку захоронили в могиле дедушки, памятник так и валяется в стороне»

- Обратились в предприятие в апреле 2019 за помощью в похоронах бабушки. Заказали гроб по каталогу, привезли другой - дешёвку, стыдно было перед людьми, - вот один из отзывов о работе фирмы. - Финансовых документов, подтверждающих выполнение работ, до сих пор не увидели. Соцпомощь она получила - 970 рублей, мы доплатили еще 216 рублей. В итоге - свидетельство о смерти нашли в почтовом ящике, что убило нас наповал таким отношением, заказного письма так мы и не дождались. Бабушку захоранивали в могилу к дедушке. Заплатили за демонтаж и установку памятника, обещала, что установит памятник после Радуницы, но он так и валяется в стороне от могилы.

На вопросы гособвинителя и судьи обвиняемая отвечает путано. Говорит, что у фирмы было бедственное положение, средств не хватало – деньгами одних клиентов она закрывала долги перед другими. В обвинении сказано, что клиентов женщина обманывала с 2014 по 2018 год. В списке потерпевших – 22 человека и 2 фирмы. Общий ущерб – больше 60 тысяч рублей. Кроме того, женщина не раз брала у знакомых деньги в долг на развитие бизнеса. 23 тысячи женщина уже возместила во время следствия.

До того, как заняться ритуальным бизнесом, Инесса Копылович торговала канцтоварами. Сейчас она продолжает оказывать ритуальные услуги – говорит, долгов у нее больше нет.

Истории потерпевших, которые кратко описаны в обвинении, очень похожи. С клиентами Инесса Копылович заключала договор о том, что организует похороны, сделает и установит памятник и ограду. Чаще всего договоры заключались дома у потерпевших. Кому-то нужно было захоронить урну с прахом, убрать с могильного участка старую плитку. Иногда вместо оговоренных вариантов клиенты получали более дешевый гроб, памятник или плитку не того цвета. Другие месяцами ждали установки памятника на могиле родных. Деньги обвиняемая брала вперед – в среднем около тысячи рублей.

Некоторые клиенты просили Инессу Копылович забрать свидетельство о смерти и справку о смерти. После этого у нее появлялась возможность забирать деньги на погребение. В некоторых случаях эти деньги она потерпевшим не отдавала.

- Я должна была изготовить и установить две могильные плиты, памятник с двумя вазами и уложить плитку на могиле матери, - рассказывает историю одной из потерпевших обвиняемая. - Мне передали 890 рублей. Но я переоценила свои возможности: не успела все это сделать. Она немного подождала, потом обратилась в суд.

Человек, у которого обвиняемая снимала квартиру, однажды обратился в ее фирму, попросил установить памятник. Деньги Копылович взяла, но памятник не установила. Зато этими же деньгами рассчиталась с потерпевшим за аренду квартиры.

«Пошло наслоение похорон, я все перепутала»

В суде выяснилось, что Копылович была не только директором ритуальной фирмы. У нее был и небольшой штат сиделок. Некоторые из ее клиентов, чьи родители нуждались в помощи сиделок, потом обращались к женщине снова: чтобы похоронить маму или папу. Так, один из потерпевших сначала нанял сиделку для своей мамы, потом, когда она умерла, снова обратился к Инессе, чтобы та организовала похороны, установила памятник на могиле. Всего от этого мужчины обвиняемая получила около 8 тысяч рублей, но свои обязанности не выполнила.

- На связь я с ним потом не выходила, он не шел на контакт: начал компанию против меня, собрал недовольных людей.

Одна из женщин, которая работала у Копылович сиделкой, по ее просьбе взяла на себя кредит на 6 тысяч рублей.

- У меня была плохая кредитная история, банк внес меня в черный список, - объясняет обвиняемая. Я пообещала, что сама буду вносить платежи.

Платежи она действительно вносила, но не всегда: сейчас по кредиту выплачено 7300 рублей из 14 тысяч – это сумма вместе с пеней.

Проблемы с деньгами Инесса Копылович объясняет трудностями в личных отношениях.

- Мужчина, с которым я жила три года, периодически меня избивал, забирал деньги. Я обращалась в милицию, лежала в больнице с черепно-мозговой травмой, челюсть он выбил мне. Я писала в заявлении, что он документы периодически ворует и деньги. Но в возбуждении дела было отказано.

Мужчина, с которым она жила, работал в ее фирме водителем. При этом женщина подчинялась ему во многих вопросах – говорит, у него был больший опыт в этой сфере. Несколько лет назад они перестали жить вместе. Мужчина открыл свою фирму, сейчас они с Инессой конкуренты.

Куда женщина тратила деньги, которые ей передавали клиенты, она так и не объяснила. Судя по ее показаниям, план, на который она рассчитывала (рассчитаться с одними клиентами за счет других) не сработал:

- У меня пошло наслоение похорон. У меня был один покойник - пособие на его погребение я потратила на другие похороны. Но потом возникла путаница.

Суд по делу продолжается.

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