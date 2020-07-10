2020-07-10T23:39:27+03:00
Общество
КП Беларусь

«Жил в зоне, пострадавшей от ЧАЭС». Бывшего главу Докшицкого района, который застрелил на охоте знакомого, отпустили по амнистии

По словам адвоката, это довольно распространенная практика – на таком основании к подозреваемым и обвиняемым применяли амнистию и раньше
Алеся ДОБЫШ
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Олег Пинчук 13 лет был председателем Докшицкого райисполкома. Фото: sb.byОлег Пинчук 13 лет был председателем Докшицкого райисполкома. Фото: sb.by
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В феврале этого года на охоте погиб бизнесмен из Докшиц Валерий Янчак. В него случайно выстрелил Олег Пинчук, который на тот момент занимал должность председателя Докшицкого райисполкома. Мужчина не был задержан. Через месяц после ЧП на должность председателя Докшицкого райисполкома президент назначил Олега Коваленка.

Местные жители рассказывали «Комсомолке», что Валерий Янчак - известный в городе бизнесмен. Он открыл строительную фирму, клуб, получил в управление хозяйство в деревне.

Сейчас стало известно, что уголовное дело в отношении Олега Пинчука прекращено по амнистии. Об этом в эфире программы «Причины и следствие» на «Радио Минск» сообщила Юлия Гончарова, пишет «Минск-Новости». Дело было возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности» (ч. 1 ст. 144 УК). Возможное наказание по этой статье - от исправительных работ до лишения свободы на срок до 3 лет.

- Фигуранту было предъявлено обвинение, но само уголовное дело прекращено на основании ст. 1 и 2 Закона об амнистии, - рассказала Юлия Гончарова. - В ходе предварительного расследования было установлено, что обвиняемый проживал в зоне, которая была загрязнена в результате аварии на Чернобыльской АЭС, и имел соответствующий статус. Согласно этому закону, преступления данной категории подлежат прекращению и уголовное дело не передается прокурору для направления в суд.

Действительно, в Законе «Об амнистии в связи с 75-летием Победы» сказано, что полностью освободить от уголовной ответственности могут в том числе людей, которые пострадали от катастрофы на Чернобыльской АЭС. Всего под амнистию попадает восемь категорий людей, в том числе несовершеннолетние, беременные женщины, пенсионеры, женщины и мужчины, у которых есть дети до 18 лет.

КОММЕНТАРИЙ АДВОКАТА

«Если бы потерпевшие потребовали возместить моральный вред – амнистию нельзя было бы применить»

- Амнистия - это акт помилования неопределенного круга лиц, он не зависит от персоналий, - комментирует адвокат Минской коллегии адвокатов Виталий Мошкин. - Преступление, о котором идет речь, квалифицировали как причинение смерти по неосторожности - это не умышленное убийство, которое под амнистию не попадает.

- На какой стадии может применяться амнистия? Дело Олега Пинчука еще не рассматривалось в суде.

Закон не устанавливает, на какой стадии может применяться амнистия: формально - на любой. То есть от ответственности могут освободить и подозреваемого, и обвиняемого. Как правило, амнистию применяют, когда завершено расследование. Если бы потерпевшие потребовали у обвиняемого возместить им моральный вред, амнистию нельзя было бы применить, пока этот вред не был бы возмещен. Но потерпевшие имеют право и сейчас, после применения амнистии, обратиться в суд с таким требованием.

По словам адвоката, Олег Пинчук не стал первым, кого освободили как пострадавшего от чернобыльской аварии.

- По практике аналогичных законов прошлых лет, такая категория людей (пострадавших от аварии на ЧАЭС) тоже попадала под амнистию.

КСТАТИ

За случайное убийство - 1,5 года

В 2016 году в Малоритском районе охотник случайно застрелил рыбака - увидел, как колышется трава, и решил, что у берега возится бобр. Дробь попала в рыбака, он скончался на месте. Суд приговорил охотника к двум годам лишения свободы. Ему на 5 лет запретили охотиться. Родственникам погибшего мужчина должен был выплатить компенсацию.

А мужчина из Пружан на охоте попал в напарника, выстрелив на шорох. О том, что случилось, стрелявший сам сообщил в милицию. Суд приговорил обвиняемого к году исправительных работ с удержанием 15% заработка, родственникам он тоже выплатил компенсацию.

В 2015 году мужчину из Быхова осудили за случайное убийство приятеля на охоте и приговорили к лишению свободы на 1,5 года.

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