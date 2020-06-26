2020-06-26T12:30:26+03:00
Общество
КП Беларусь

Директор аккумуляторного завода в Бресте: до референдума работать не будем

Президент предложил решить судьбу скандального завода с помощью референдума
Оксана БРОВАЧ
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Аккумуляторный завод под Брестом ждет, когда его судьбу решит референдум.Аккумуляторный завод под Брестом ждет, когда его судьбу решит референдум.Фото: Оксана БРОВАЧ
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- Мы изучаем законодательство в области проведения референдумов. Не так много времени прошло с визита к нам президента и объявления им о его намерениях во время встречи с инициативной группой. Инициативная группа продолжает свои призывы по выходу на площадь. Мы со своей стороны пока изучаем требования законодательства - как это может быть, моделируем какие-то сценарии, - говорит директор ООО «Аккумуляторный Альянс» Дмитрий Бутов.

Напомним, Александр Лукашенко во время визита в Брест 22 июня встретился с инициативной группой протестующих против завода. Он предложил после выборов провести местный референдум, на котором решится судьба предприятия.

Пока завод, по словам директора, не работает. До сих пор в силе решение Брестского облисполкома о приостановке строительно-монтажных работ. Руководство завода ожидает, что запрет будет снят в случае решения на референдуме в пользу завода.

Протестующие против завода на встрече с президентом 22 июня. Фото: belta.by

Протестующие против завода на встрече с президентом 22 июня. Фото: belta.by

- Предприятие (до референдума – Ред.) работать не будет, пусконаладки до решения не будет. Сейчас предприятие в состоянии нерабочем, и не будет приступать к работе, - добавляет Дмитрий Бутов. - На предприятии находится обслуживающий персонал, который следит за состоянием инфраструктуры. Это четыре охранника, четыре дежурных электрика, которые там круглосуточно. В рабочее время приезжает инженерный состав, который согласно регламенту проводит осмотр всех единиц оборудования. Для того, чтобы избежать риска нанесения ущерба имуществу надо проводить ежедневные осмотры.

В конце мая у завода сменился владелец. Завод строила ООО «АйПауэр» в составе группы компаний 1AK-GROUP бизнесмена Виктора Лемешевского. Теперь 100% долей в уставном фонде проданы, и завод сменил название ООО «Аккумуляторный Альянс». Его владельцы – Сергей Каганович (85%), участник любительских хоккейных турниров, и Дмитрий Басков (15%) – гендиректор ХК «Динамо-Минск» и тренер хоккейной команды Александра Лукашенко.

Новые собственники унаследовали долг – 5,7 млн рублей, которые экономический суд обязал выплатить в инновационный фонд Брестского облисполкома за то, что не были выполнены условия договора.

- Деньги будут возвращены в соответствии с судебным решением и требованиями законодательства, - пообещал директор аккумуляторного завода Дмитрий Бутов.

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