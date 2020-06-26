«Неприятного запаха от воды больше нет. Но пить ее по-прежнему нельзя». Водный коллапс в Минске продолжается, мэр города не знает, что случилось

Всю ночь специалисты минского водоканала очищали систему водоснабжения. И, как уверяют, сделать это удалось: на сайте организации разместили результаты анализа проб питьевой воды из распределительной сети, которые взяли сегодня рано утром в двенадцати точках, расположенных в разных районах города. Ни по одному из одиннадцати критериев (привкус, запах, содержание нитритов, нитратов, хлоридов, нефтепродуктов и пр.) превышений предельно допустимых нормативных значений не зафиксировано.

- По всем показателям качества по данным аккредитованной лаборатории вода в распределительной сети Минска соответствует санитарным правилам и нормам, - подчеркивают специалисты «Минскводоканала».

Однако пить воду пока по-прежнему нельзя - запрет на это сохраняется. Ожидается, что снимут его уже в самое ближайшее время - сразу после подтверждения качества воды Минским городским центром гигиены.

Накануне вечером в эфире одного из телеканалов председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак высказал свое предположение относительно причин водного коллапса, случившегося в Минске.

- Хотелось бы, чтобы не воспринимали мои слова как не совсем достоверные. С учетом того, что на водоводе, который идет с «Крылово» (это водохранилище, которое находится вблизи Заславля - Авт.) до очистной станции, проводились работы по замене участка водовода. Скорее всего, это все связано с вопросами, регламентами, которые должны были быть выполнены после окончания работ. Это моя версия, если она будет подтверждена или будет другая версия специальной комиссии, мы, конечно, проинформируем граждан по всем тонкостям этой проблемы, - сказал столичный градоначальник.

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