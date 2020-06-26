В Черногорию не раньше 10 июля, а в Грузию только с 1 августа? Турфирмы пока не спешат продавать путевки, ждут, чтобы ситуация стабилизировалась

- Практически у всех турфирм сейчас долги перед своими клиентами, которые покупали путевки еще в марте или раньше, до эпидемии, и не смогли уехать в отпуск. Многие согласились не забирать деньги и подождать до лучших времен. Таких туристов мы стараемся отправить в первую очередь, чтобы закрыть наши долги. Но и им советуем пока не спешить, подождать, пока слетают первые группы туристов и ситуация будет более-менее стабильной. Обжегшись весной, сейчас начинаем перестраховываться даже на мелочах, - рассказали нам в одной из турфирм.

Тунис

С 27 июня можно будет отправиться в Тунис. Но туристам придется предоставить отрицательный ПЦР-тест, срок сдачи которого - не более 72 часов. Перед посадкой в самолет нужно буде заполнить декларацию о своем состоянии и контактах с лицами, больными коронавирусом.

К перевозке и приему туристов в Тунисе будут допущены только те организации, которые соблюдают протокол по санитарной безопасности Ready & Safe.

Турция

Летний сезон год кормит - так что Турция с 1 июля срочно восстанавливает пассажирское авиасообщение с 70 странами, в том числе и с Беларусью. Власти этой страны убеждают туристов, что отели тщательно подготовились к тому, чтобы противостоять возможному завозу коронавируса.

Фото: pixabay.com

Виза белорусам в Турцию не нужна, в то же время работает любимая белорусами система питания «все включено». Но есть и один важный нюанс - в июле в Турции очень жарко.

Египет

На 4 июля заявлен первый чартер из Минска в Хургаду, 5 июля - в Шарм-Эль-Шейх. А уже к середине месяца самолеты начнут летать не только из столицы, но и из всех областных городов Беларуси. В Египет до 31 октября белорусам предоставляется бесплатная туристическая виза на месяц. Раньше она стоила $25 (и бесплатно, если вы не планируете покидать Синайский полуостров).

Что необходимо иметь при себе при путешествии в Египет? Хорошая новость: ПЦР-тесты в аэропорту предъявлять не нужно, равно как и какие-либо справки об отсутствии коронавируса. Нужно всего лишь в специальной декларации будет указать, контактировали ли вы с носителями коронавируса в последние две недели и были ли у вас симптомы этой болезни. А также подтвердить, что у вас есть международная медицинская страховка, которая в случае болезни покроет лечение в Египте.

Что с ценами? Например, 10 ночей в четырехзвездочном отеле в Хургаде на двоих обойдутся примерно в 1000 евро, а в Шарм Эль Шейхе за эти же деньги можно спокойно выбрать пятизвездочный отель. Для высокого сезона это хорошие цены.

Как и в Тунисе, в Египте открываются лишь те отели, которые получили специальные сертификаты Hygiene Safe Certificate. То есть там четко соблюдают все меры безопасности, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения из-за эпидемии коронавируса. Но, если разобраться, ничего нового там нет: все то же регулярное измерение температуры отдыхающих, обслуживание в ресторанах официантами - даже если это шведский стол. А на пляже между лежаками должно соблюдаться расстояние не менее двух метров. Да, и пляжные полотенца теперь будут приносить прямо в номер. Пока не возобновлена работа кальянных, зато аниматорам придется отдуваться за всех, и при этом с соблюдением всех правил дистанцирования.

Черногория

Белорусам идеально подходит мягкий климат Черногории, которую уже объявили страной «корона-фри». Виза в эту страну нам тоже не нужна, но старт туристического сезона на днях в очередной раз перенесли - на сей раз на 10 июля. Да и нет уверенности, что это окончательная дата.

Фото: pixabay.com

Албания

Албания стала «первой ласточкой», куда начали пускать на отдых белорусов, да еще и по очень выгодным ценам - от 335 евро. Чартеры в Албанию летают уже с 12 июня по вторникам, пятницам и воскресеньям. Первые отдыхающие, которые уже успели побывать в этой стране, говорят, что сейчас там очень здорово - туристов мало, а солнце, горы и море никакой коронавирус не в состоянии отменить.

ОАЭ

Эта страна обещает открыться для туристов с 7 июля. Но есть довольно строгие правила: для въезда необходим ПЦР-тест, при необходимости его можно будет сделать в аэропорту Дубая. Перед посадкой в самолет пассажиры также должны будут заполнить «декларацию здоровья» и зарегистрироваться в специальном приложении Covid-19 DXB. В случае положительного теста вас легко будет найти органам здравоохранения. Если вы привезли коронавирус, вас изолируют в медучреждении Дубая на 14 дней. Но платить за пребывание там туристу придется самостоятельно.

Грузия

В начале лета грузинский посол Валерий Кварацхелия заявлял, что сделает все для того, чтобы белорусы смогли путешествовать в Грузию уже с 1 июля. Увы, эта дата сдвигается из-за неблагоприятной эпидемической обстановки в Беларуси. Грузия откроет для нас границы только 1 августа.

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