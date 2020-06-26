Фестиваль «Рок за Бобров» переносится на год

Напомним, «Рок за Бобров» должен был состояться в этом году 1 августа на новом месте - аэродроме Липки. Как стало известно, фестиваль переносят на 7 августа 2021 года. Место проведения остается прежним. Среди заявленных участников этого года были группы «Звери», «Порнофильмы», Noize MC, Louna, «Пошлая Молли» и «J:Морс». Все артисты уже пролонгировали договоры и подтвердили свое участие в следующем фестивале. Что особенно радует - в 2021 году на «Рок за Бобров», наконец, доедет Little Big.

Напомним, «Рок за Бобров» в прошлом году посетили более 50 тысяч человек - это рекорд среди белорусских фестивалей, которые проводятся по билетам.

НОВАЯ ДАТА

Фестиваль «Рок за Бобров»

7 августа 2021 года, аэродром Липки

Билеты: от 39 рублей