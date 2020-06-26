Белорусы привыкли к тому, что в преддверии президентских выборов их заработные платы существенно увеличиваются: чего ждать в этом году?

Белорусы привыкли к тому, что в преддверии президентских выборов их заработные платы существенно увеличиваются. Однако в этом году что-то пошло не так: в марте средняя зарплата, по данным Белстата, скакнула сразу на 94 рубля (до уровня 1213,6 рубля), а апрельская снизилась почти на 20 рублей (1193,8 рубля). И вот обнародована статистика по маю: средняя заработная плата составила 1227,9 рубля. Выходит, средний майский расчетник потяжелел по сравнению с апрельским всего на 2,9% - плюс 34 рубля 10 копеек.

Напомним, что речь идет о номинальной начисленной заработной плате, то есть эта сумма до уплаты налогов и обязательных платежей в Фонд соцзащиты, которые в совокупности составляют 14%. Если их отнять, то выйдет около 1056 рублей - именно столько получает на руки средний белорус.

Традиционно больше других получают минчане: среднее начисление в столице в мае составило 1771 рубль, самые низкие зарплаты, тоже традиционно, в Могилевской области - 993 рубля 40 копеек. Список регионов-середнячков следующий: Минская область - 1230,1 рубля, Гомельская - 170,4; Витебская - 1048,6; Гродненская - 1030,9; Брестская область - 1028,7.

Есть чему удивиться (и взгрустнуть), если посмотреть средний заработок по отраслям. Коронакризис сильнее прочих ударил по транспортникам, занятым пассажирскими авиаперевозками, - их майская заработная плата составила 1176,2 рубля, а это почти в два раза меньше, чем в апреле. Работники грузового воздушного транспорта в мае получили 2263,4 рубля - сумма существенная, но в апреле она была выше на 14% (2632,9 рубля).

Колоссально - сразу на треть - рухнула заработная плата в страховании: здесь средний заработок составил 1371,5 рубля (минус почти 625 рублей).

Среди тех, чья заработная плата в мае увеличилась - программисты: их средняя зарплата 5668,3 рубля (в апреле было 4965,3 рубля). Больше получили в мае и медики, правда, цифры тут несопоставимые с IT-сферой: 1213,3 рубля против 1056,9 рубля в апреле.

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