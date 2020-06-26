2020-06-26T16:18:00+03:00
Экономика
КП Беларусь

Белорусы привыкли к тому, что в преддверии президентских выборов их заработные платы существенно увеличиваются: чего ждать в этом году?

На уровень зарплат коронавирус повлиял по-разному: у кого-то расчетник схуднул в 2 раза, а у кого-то - увеличился. Посмотрите!
Виктор ПАЖИТОК
Поделиться:
Средний майский расчетник потяжелел по сравнению с апрельским. Правда, всего на 2,9%Средний майский расчетник потяжелел по сравнению с апрельским. Правда, всего на 2,9%Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
Изменить размер текста:

Белорусы привыкли к тому, что в преддверии президентских выборов их заработные платы существенно увеличиваются. Однако в этом году что-то пошло не так: в марте средняя зарплата, по данным Белстата, скакнула сразу на 94 рубля (до уровня 1213,6 рубля), а апрельская снизилась почти на 20 рублей (1193,8 рубля). И вот обнародована статистика по маю: средняя заработная плата составила 1227,9 рубля. Выходит, средний майский расчетник потяжелел по сравнению с апрельским всего на 2,9% - плюс 34 рубля 10 копеек.

Напомним, что речь идет о номинальной начисленной заработной плате, то есть эта сумма до уплаты налогов и обязательных платежей в Фонд соцзащиты, которые в совокупности составляют 14%. Если их отнять, то выйдет около 1056 рублей - именно столько получает на руки средний белорус.

Традиционно больше других получают минчане: среднее начисление в столице в мае составило 1771 рубль, самые низкие зарплаты, тоже традиционно, в Могилевской области - 993 рубля 40 копеек. Список регионов-середнячков следующий: Минская область - 1230,1 рубля, Гомельская - 170,4; Витебская - 1048,6; Гродненская - 1030,9; Брестская область - 1028,7.

Инфографика Фото: Игорь СОЛОВЬЕВ

ИнфографикаФото: Игорь СОЛОВЬЕВ

Есть чему удивиться (и взгрустнуть), если посмотреть средний заработок по отраслям. Коронакризис сильнее прочих ударил по транспортникам, занятым пассажирскими авиаперевозками, - их майская заработная плата составила 1176,2 рубля, а это почти в два раза меньше, чем в апреле. Работники грузового воздушного транспорта в мае получили 2263,4 рубля - сумма существенная, но в апреле она была выше на 14% (2632,9 рубля).

Колоссально - сразу на треть - рухнула заработная плата в страховании: здесь средний заработок составил 1371,5 рубля (минус почти 625 рублей).

Среди тех, чья заработная плата в мае увеличилась - программисты: их средняя зарплата 5668,3 рубля (в апреле было 4965,3 рубля). Больше получили в мае и медики, правда, цифры тут несопоставимые с IT-сферой: 1213,3 рубля против 1056,9 рубля в апреле.

Инфографика Фото: Игорь СОЛОВЬЕВ

ИнфографикаФото: Игорь СОЛОВЬЕВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

С 1 июля в Беларуси повысят пенсии. Сумму определил президент: «в среднем на 10-20 долларов». И это еще не все приятные сюрпризы, которые ожидают пенсионеров (вот здесь можно узнать подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
«На хороший квест нужно около 30 000 долларов». Владелец минского квест-рума с нуля создал бизнес и оказался перед угрозой его уничтожения
Юрий Алейник вспомнил, как превратил убитые цеха «Горизонта» в востребованное игровое пространство и объяснил, почему переезд квеста равносилен пожару и ему «больше всех надо» [фото]
Могут ли интернет-магазины устанавливать минимальную сумму заказа или отказывать в бесплатной доставке? Комментирует МАРТ
Разбираемся, имеет ли право интернет-магазин отказать покупателю в принятии заказа и доставке, если сумма заказа меньше установленной самим продавцом
Министр прогнозирует восстановление экономики Беларуси уже в третьем квартале 2020. Спросили у эксперта, есть ли повод для оптимизма
Даже если спрос на внешних рынках начнет восстанавливаться, сначала надо будет распродать склады. И не забывать, что может быть вторая волна коронавируса
Для минского бизнеса вдвое снизят налоги на землю и недвижимость. «Этого недостаточно», - заявляет бизнес-сообщество
Мингорисполком решил вдвое снизить налоги на землю, недвижимость и арендную плату на недвижимость. Столичные бизнесмены просили о полном освобождении от этих налогов на время пандемии
«Набрала на лето одежды по 6 рублей за кг. Что я белорусского на эти деньги куплю? Носки?»: как живут магазины сэконд-хэнда, за которые взялся «Беллегпром»
Прошлись по секондам в Минске и на рынке в Ждановичах и узнали, как они живут во время коронакризиса и что думают о нововведениях государства владельцы, продавцы и покупатели
Новости 24
Лукашенко рассказал, где в Беларуси спад заболеваемости коронавирусом, кроме Витебска и Минска
Девушка поцеловалась со знакомым, а тот снял у нее кулон с цепочкой: кавалер оказался карманником
Пьяный россиянин помочился на чужую Lamborghini и разбил в ней стекла: «Ущерб - свыше 75 тысяч рублей»
Фотофакт. В Минске, заезжая во дворы, водитель Renault сбил мальчика на самокате
Курсы валют в Беларуси на 26 июня: доллар на торгах продолжает расти
Лукашенко прокомментировал Конституцию 1994-го года: «Я не хочу возврата к этим временам»
На Гродненщине мы нашли родник, из которого берут воду, чтобы лечить болезни легких
Владимир Макей: «Думаю, что Лукашенко примет приглашение Путина и посетит Ржев 30 июня»
Ну и ну! Жительница Орши угнала машину такси, чтобы вернуть парня, но в итоге ее разбила
«Этот родник – дар Божий». Узнали, почему в городе Ивье люди предпочитают пить воду из природного источника
Глава МИД Владимир Макей: «Предвыборная ситуация под контролем»
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 26 июня 2020 года: впервые менее 400 зараженных, но за сутки 6 новых смертей
Минздрав: «Вода на части территорий Фрунзенского и Московского районов Минска соответствует требованиям»
Из-за коронавируса: масштабный музыкальный фестиваль «Рок за Бобров» перенесен на 7 августа 2021 года
«Пахнет землицей и слегка серой»: у саксофониста Аракеляна в Зеленом Луге из крана потекла ржавая вода
В жилом доме в Несвижском районе двое мужчин погибли при пожаре
ДТП в Минске: на перекрестке столкнулись сразу три автомобиля. Один из них перевернулся
Лукашенко вспомнил, как горняки «пешшу па бездарожжу крочыли на сталiцу»
В Калинковичском районе 37-летний мужчина решил покупаться в реке и утонул
Расскажем, где вода чище и вкуснее!
Как убить коронавирус за 25 секунд
Лукашенко: «Сделаем это - пятилетку проживем спокойно, мирно, без всяких потрясений»
Лукашенко призывает белорусов покупать участки за городом: «Хочу, чтобы у каждого белоруса был клочок земли»
В Брагинском районе директор школы обиделся на коллегу, сломал его ноутбук и «помочился» в чайник