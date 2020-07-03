Едем в Воложинский район: Увидеть столицу контрабандистов, покататься на лошадях и послушать волынку

На берегу Ислочи построен костел из желтого кирпича. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

В этом году пандемия коронавируса оставит большинство из нас без летнего отдыха на море. Но мы предлагаем не вешать нос и попробовать найти плюсы в этой ситуации. В проекте «Поехали по Беларуси!» мы рассказываем о самых интересных местах нашей страны и составляем маршруты с помощью опытного гида

Сегодня маршрут такой: Минск - Раков - конный клуб «Золотая шпора» - «Сядзiба дудара» (возле д. Тишковщина) - агроусадьба «Мир пчел» - Ивенец - Налибокская пуща - Раков - Минск. Этот маршрут рассчитан на два дня с ночевкой в агроусадьбе, но вы можете выбрать самые интересные для себя пункты и уложиться в один день. Проведет нас по этому маршруту Евгений Апанасевич, лучший гид Беларуси-2018.

Так выглядит наш маршрут. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

В Ракове золото текло рекой

- Первый пункт назначения - агрогородок Раков в 38 километрах от Минска с любопытной историей, - говорит наш гид. - После разделения Беларуси в 1921 году Раков оказался на территории Польши в полутора километрах от границы с СССР, и до 1939 года был излюбленным местом контрабандистов и шпионов. Говорят, что золото и драгоценности здесь текли рекой. В Ракове жил легендарный контрабандист и писатель Сергей Пясецкий. Его книга воспоминаний «Любовник Большой Медведицы» была номинирована на Нобелевскую премию.

Что посмотреть в Ракове? Помимо костела, церкви и городища, загляните в Арт-галерею Янушкевичей, где можно увидеть множество старинных предметов - мебель, музыкальные инструменты, коллекцию керамики. Здесь хранится старинная фисгармония и секретер Адама Мицкевича. На прогулку по Ракову с посещением Арт-галереи выделяем около трех часов.

По коням!

Знакомство с лошадьми - отличный отдых. Фото: instagram.com/zolotaja-shpora

Из Ракова можно поехать в конно-исторический клуб «Золотая шпора», чтобы покататься на лошадях. Если вы путешествуете с детьми, можно заглянуть в другую усадьбу поблизости - «Кони-пони», где детям можно покататься на маленьких лошадках и посмотреть на животных в мини-зоопарке: пони, козлят, ягнят, кроликов. Здесь остаемся примерно на 1,5 часа. Можно договориться, чтобы на тележке, запряженной лошадьми, вас довезли до следующего пункта назначения - хутора Алеся Лося.

Музыкальная экскурсия

Алесь Лось сыграет вам на волынке. Фото: Ольга ИВАШЕНКО

Недалеко от деревни Тишковщина есть необычная агроусадьба «Сядзiба дудара». Ее хозяин Алесь Лось - этнограф и мастер музыкальных инструментов - познакомит вас с народными традициями и фольклором. В доме есть цимбалы, саксофоны, мандолины, волынка, рояль.

- Алесь Лось - это человек-оркестр, который играет на многих музыкальных инструментах. К нему приезжают на музыкальную экскурсию, чтобы послушать концерт и рассказ о белорусской музыке, - говорит наш гид. - Во время пандемии хозяин проводит концерты с соблюдением социальной дистанции и всех мер предосторожности. Экскурсия рассчитана на 1,5 - 2 часа.

«Мир пчел»

В деревне Борок Воложинского района есть агроусадьба «Мир Пчел», где проводят экскурсии для детей и взрослых. Вам расскажут о непростом устройстве улея, покажут «пчелариум» - улей в разрезе, где можно через стекло наблюдать за активной жизнью трудолюбивых насекомых. Затем вас ждет дегустация - блинчики со свежим медом и чай из лесных трав.

На этом первый день путешествия можно завершить и переночевать в одной из усадеб (см. «БУДЬ В КУРСЕ!»).

Ивенец: изучаем гончарное дело

Мастер покажет, как работать на гончарном круге. Фото: imtk.museum.by

Во второй день отправляемся в Ивенец - городской поселок, который называли «столицей гончарства».

- Здесь при Музее традиционной культуры есть центр ремесел с гончарной, кузницей, мастерской ткачества и мастерской по художественной обработке древесины, - говорит Евгений. - Тут можно не только увидеть старинные инструменты, глиняную и деревянную посуду, но и под руководством мастеров сделать сувенир своими руками. Также в Ивенце можно посмотреть два интересных костела.

На велосипеде - по Налибокской пуще

Один из самых живописных велосипедных маршрутов проложен по национальному парку Налибокская пуща. Точку отправления ищите возле деревни Сябрынь 2 у глухариного питомника. А еще здесь есть водные маршруты по рекам Ислочь и Западная Березина для прогулок на байдарках.

Если повезет, в пуще можно встретить зубра. Фото: Павел МАРТИНЧИК

БУДЬ В КУРСЕ!

Где поесть и переночевать?

Заехать на обед можно в кафе в Ракове или в одну из множества агроусадеб по дороге - например, «Сядзiбу дудара», усадьбу «Кони-пони», «Домик на Ислочи» и другие. Там же можно переночевать.

ЧТО ПОЧЕМ

Музыкальная экскурсия в «Сядзiбе дудара» - 10 - 15 руб. с человека (минимум 4 человека).

Конная прогулка в «Золотой шпоре» - 25 руб. за час с человека.

Ивенецкий музей традиционной культуры - 6 руб. для взрослых, 3 руб. для школьников. Мастер-класс по гончарному делу - 5 руб.

Аренда велосипеда в Налибокской пуще - 5 руб. в час.

Прогулки на байдарках - 35 - 40 руб. с человека (3 - 4 часа). Экскурсии лучше бронировать заранее.

Питание в агроусадьбах: завтрак - 7 - 12 руб., обед - около 15 руб., ужин - около 20 руб.

Ночевка в агроусадьбе обойдется в среднем около 25 - 30 рублей.

Холодник в жару - то, что нужно! Фото: Дмитрий Щеголев.

КАК ДОЕХАТЬ?

Маршрут рассчитан для путешествия на автомобиле. Но добраться до некоторых пунктов можно на пригородных автобусах и маршрутках.

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