2020-06-26T17:45:07+03:00
Общество
КП Беларусь

«Об изменении зарплаты предупредили за один день. Это законно?» Отвечает специалист

О всех нюансах такой ситуации рассказала менеджер по персоналу ЗАО «БелКП-ПРЕСС» Элеонора Рубанова
Элеонора РУБАНОВАменеджер по персоналу ЗАО «БелКП-ПРЕСС»
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Уменьшение зарплаты относится к изменению существенных условий труда.Уменьшение зарплаты относится к изменению существенных условий труда.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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- У нас в связи с коронавирусом снизился поток клиентов и заказов, поэтому у некоторых специалистов стало меньше работы. Руководство говорит, что уменьшит им зарплату, а в связи с новым указом можно сделать это очень быстро, предупредив буквально за один день. Так ли это?

- Нет, это неправильно.

Уменьшение зарплаты относится к изменению существенных условий труда. Это можно сделать в связи с обоснованными производственными, организационными или экономическими причинами.

Пункт 14 указа Президента Республики Беларусь от 24.04.2020 № 143 «О поддержке экономики» предоставил нанимателям право изменять существенные условия труда работника в связи с пандемией. В этом случае работников достаточно предупредить за один день. Но это не касается уменьшения зарплаты!

Даже несмотря на то, что необходимость уменьшения зарплаты связана именно с причинами неблагоприятного воздействия эпидемии на вашу компанию (фактически стоит задача экономии фонда оплаты труда), об этом необходимо работников предупредить за месяц, как предусмотрено статьей 32 Трудового кодекса.

Другая ситуация, если вам изменят систему оплаты труда. Например, специалист по продажам получал только оклад. Но чтобы увеличить продажи, повысить заинтересованность сотрудника в каждой сделке, руководитель внедряет новую систему оплаты: изменяет оклад и вводит переменную часть - процент от выручки. Здесь уже цель не в экономии фонда оплаты труда (уменьшении зарплаты работника), а в повышении производительности труда. А конечный размер зарплаты будет зависеть от результата труда работника. И если причины введения такой системы вызваны эпидемиологической ситуацией, то сотрудников можно предупредить за один день.

В любом случае, если работник отказывается от продолжения работы с изменившимися существенными условиями труда, трудовой договор с ним прекращается по пункту 5 части второй статьи 35 Трудового Кодекса. При этом выплачивается выходное пособие в размере не менее двухнедельного среднего заработка.

Вопросы присылайте по адресу: 220005 Минск, а/я 192, «Комсомольская правда» в Белоруссии», с пометкой «Ваши права» или по электронной почте: kalinina@phkp.by.

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