Цены, которые нас удивили: мойва по 12 рублей, паста из трюфелей - по 215 рублей

1. Икра Путина

В одном из гипермаркетов среди вяленых селедок внимание привлекли две странные синие баночки, одна из которых в форме матрешки. Судя по виду, они ждут своего покупателя уже очень долго. В одной из банок три вида зернистой икры лососевых рыб по 120 граммов, за все - 90 рублей. В «матрешке» - 120 граммов икры за 120 рублей. На каждой банке надпись ПУТИНА, намекающая, конечно же, на лов рыбы. А не на то, что вы подумали.

Лососевая икра.Фото: Таисия ЧЕРНУХО

Чуть ниже лежит осетровая икра от «Санта Бремор» - по 1912 рублей за килограмм. Самая маленькая 50-граммовая баночка в противоугонной упаковке выглядит не веселее - 96 рублей.

2. Груши из ЮАР и яблоки из Китая

Сорт груши заставляет оглянуться на рыбный отдел - Форель. На вкус - обычная груша. Цена - 5,50. А вот ни одного сорта белорусских яблок в магазине не нашлось, зато нашлись яблоки из далекого Китая по 5 рублей за кило.

3. Мойва и карп по 12 рублей

Среди замороженной рыбы по 3 - 4 рубля за кило глаз споткнулся на ценнике на мойву. Дешевая рыбка, которую обычно отдают на растерзание котам, стоит аж 12 рублей за кило! Для сравнения: за эти деньги можно взять 700 грамм лосося, кило радужной форели или полтора килограмма мороженой камбалы. Белорусский карп теперь тоже недешевая рыба - 12,65 рублей за замороженное филе. Что ж, похоже, кота теперь можно побаловать форелью.

12 рублей за кило!Фото: Таисия ЧЕРНУХО

4. Сыр бри за 136 рублей

Это цена за килограмм ароматного французского сыра с благородной плесенью и без лактозы. Маленькая коробочка - 16 рублей. Если есть деньги и аллергия на лактозу - вполне себе вариант.

5. Энергетические батончики по 4,55 рубля

Здесь непонятно, чему больше удивляться: составу, представляющему собой практически чистый сахар и странные добавки, или цене за килограмм - 91 рубль. За эти деньги, если что, можно взять два килограмма тунца или четыре кило свежей норвежской форели.

6. Сушеный чеснок по 94,5 рубля

Ценники с акцией всегда привлекают внимание. Вроде выгода налицо - купи 2 упаковки сушеного чеснока по 40 грамм за 1,9 рубля. Стоимость за кило - 94,5 рубля. Столько же стоит 10 килограмм свежего чеснока, и если не полениться очистить его и высушить (чеснок, кстати, отлично сохнет), то на выходе вы получите 2,5 кило сушеного.

7. Рис по 38 рублей

Именно столько стоит килограмм черного нешлифованного пропаренного риса из Италии. Сравнимо с 10-килограммовым мешком китайского риса. Белый индийский рис стоит 12 рублей.

8. Соль по 82,3 рубля

Соль эта не простая (и не золотая), а морская с трюфелями из Германии. Трюфеля в ней 4%. Судя по потрепанной упаковке за 16,5 рублей, соль ждет своего ценителя не меньше времени, чем икра Путина.

Соль за 16,5 рублей.Фото: Таисия ЧЕРНУХО

9. Орех кедровый 100 рублей и семена конопли по 172,5

Оба товара приехали к нам из России и чаще всего используются как добавки к другим блюдам.

10. Паста из трюфелей - 215 рублей за кило

Если вы хотите настоящих деликатесов - ступайте в отдел консервов, здесь можно потратить все свою зарплату легко и непринужденно. Например, на консервированные виноградные листья из Армении (5 - 7 рублей за баночку) или вяленые томаты по 8 - 12 рублей за маленькую баночку. Но лучше побалуйте себя пастой из трюфелей (в пересчете на кило - 137 рублей) или из артишоков и трюфелей (почему-то еще дороже - 215 рублей). Вот только в составе тот самый дорогущий гриб значится предпоследним, перед ароматизатором, а на первом месте - шампиньоны.

Паста из трюфелей.Фото: Таисия ЧЕРНУХО

11. Вода по 11,9 рубля за литр

Как и все товары с надписью «детское», вода из альпийских родников с надписью «для детей» оказалась в 10 раз дороже обычной бутилированной.

12. Малина - 64 рубля, клубника - 12

125-граммовая баночка белорусской малины сейчас стоит 8 рублей, за кило - 64 рубля. Замороженная клубника продается и вовсе за 7 - 12 рублей, в то время как на Комаровке - по 2 - 3 рубля свежая.

13. Мраморная говядина

Стейк из российской коровки стоит 72 рубля, карпаччо - 104 рубля за кило. Белорусская обычная говядина, конечно, не такой деликатес, но и цена не атомная - около 20 рублей за кило.

14. Хлебцы по 27 рублей

Если в тележке еще осталось место, а в кошельке - деньги, можно закупиться российской туалетной бумагой за 7,5 рубля (4 рулона) или хлебцами в 10 раз дороже хлеба - по 27 рублей за кило.

15. Овсянка по 40 рублей

Некоторые товары, упакованные в малюсенькую упаковку, кажутся копеечными, но в пересчете на килограммы вызывают недоумение. Например, витаминный кисель для глаз - 78 рублей за кило, овсяная каша в пакетике - 40 рублей за килограмм, чипсы из кокоса - 128 рублей, а дешевый растворимый кофе из России - вдвое дороже натурального из Италии. Главное, чтобы упаковка хорошо сидела!

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