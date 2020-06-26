Александр Лукашенко - о предложениях продать «Беларуськалий»: Установил запретительную цену - 35 млрд долларов

В пятницу Александр Лукашенко приехал в Солигорск. Выступая на встрече с активом района, он сказал:

- «Беларуськалий» - это национальное достояние, гордость, один из столпов белорусского экспорта, - цитирует президента БелТА. - В свое время мне предлагали продать его. Вы это помните. Но я рад, что мы этого не сделали. Я тогда установил запретительную цену - 35 миллиардов долларов. Конечно, нам никто не мог заплатить. Цена была жестокая - хотите, покупайте 50%: пополам делите, покупайте.

Александр Лукашенко рассказал, что в свое время предприятие было фактически поделено на сферы влияния, где различные группы имели долю и торговали на международных рынках, тем самым конкурируя друг с другом и сбивая цену.

- Вроде и продавали калийную соль, а денег не было. Первое решение, которое я тогда принял, - железобетонно настоял на том, чтобы все, что добывает ваше предприятие, продавалось по одному каналу. Это было мое первое знакомство с вашими проблемами, - сказал президент.

В апреле прошлого года, отвечая на вопросы после обращения к парламенту, Лукашенко сказал:

- Я готов сегодня продать «Беларуськалий». Я посчитал и назвал цену - 30 миллиардов долларов. Но никто не хочет. «Беларуськалий» у меня хотят купить и в России, и в Китае, и в Америке - везде. Но за 5 миллиардов. За 5 миллиардов его никто не продаст.

Эта тема звучала и в предыдущие годы. Так, в 2012 году Александр Лукашенко на встрече с российскими журналистами рассказал:

- Цена сейчас - 30 - 32 миллиарда долларов. Кто готов купить? Пожалуйста. Шепотом поговаривают: Лукашенко прав, «Беларуськалий» столько и стоит. Но нет, некоторые российские олигархи хотят купить за 15 миллиардов. До свидания, ребята. Некоторые одурели и предложили одному вхожему ко мне богатому российскому человеку: мол, платим 10 миллиардов долларов и 5 миллиардов самому, куда скажет. Он пришел ко мне, извинялся. Я у него спросил: «А ты что им сказал?» Он ответил им: «Я даже до первого этажа не дойду, мне наручники наденут». Я сказал ему: «Миша, ну я наручники на тебя надевать не буду, но больше ко мне с такими идеями не приходи».

Очевидно, речь шла о российском миллиардере Михаиле Гуцериеве. В этом году Forbes оценил его состояние в 2,1 миллиарда долларов. Бизнесмен давно общается и даже дружит с Александром Лукашенко.

С 2017 года Гуцериев строит под Любанью огромный комбинат по добыче калийной соли. Стоимость строительства - 2 миллиарда долларов. А до этого бизнесмен построил в Беларуси сеть заправок «Славнефть» и нефтебазы, отель «Ренессанс» и бизнес-центр в Минске, терминал для бизнес-авиации в аэропорту.

Также Гуцериев оказался и владельцем vip-резиденции Шершуны - по его собственному признанию, строительство комплекса обошлось в 40 миллионов долларов. На очереди объекты еще на 100 миллионов долларов: недавно построенный 40-квартирный дом в Любани бизнесмен бесплатно передал местному исполкому, а также построил элитную частную школу в Дроздах-2 за 12 миллионов долларов и церковь недалеко от своей vip-резиденции.

СКАЗАНО

«Нами не должны управлять из-за границы»

На встрече с активом Минской области президент также высказался о…

…ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА:

«Я вам говорил: все закроются, а мы в это время должны тихонько производить свою продукцию, чтобы ее потом поставить. (…) Люди с кастрюлями ходят, барабанят по всей планете: «Дайте работу, есть нечего!» А помните, я говорил: пандемия пройдет, жрать что будем? Грубо сказал, чтобы вы запомнили. Вот оно все, как говорят в народе, справдилось».

...НОВОЙ КОНСТИТУЦИИ:

«Конституция - основной закон. Мы ее сделаем за два года. Несколько вариантов мне уже предложено, но они не годятся. Люди просто боятся вносить более решительные изменения в Конституцию. Я думаю, нам это надо сделать. Еще до принятия Конституции мы вообще много сделаем в плане передачи полномочий вниз - до председателей райисполкомов, губернатора».

…ВМЕШАТЕЛЬСТВЕ В ВЫБОРЫ

«Я не приехал вас просить, чтобы вы кого-то поддержали. Но помните главное: нами не должны управлять из-за границы, мы должны жить собственным умом».

…ПОЕЗДКЕ В РЖЕВ

«Во вторник на следующей неделе. Мы выбираем время, как поехать. Ищем момент, чтобы поехать и обсудить там же некоторые вопросы нашего дальнейшего сотрудничества».

Напомним, в среду стало известно, что Владимир Путин пригласил Александра Лукашенко 30 июня на открытие Мемориала советского солдата, что под Ржевом, в Тверской области.