2020-06-26T17:00:29+03:00
Политика
КП Беларусь

Александр Лукашенко - о предложениях продать «Беларуськалий»: Установил запретительную цену - 35 млрд долларов

Президент рассказал о том, что скоро планирует встретиться с Путиным и какие изменения планируют внести в новую Конституцию
Геннадий МОЖЕЙКО
Поделиться:
Александр Лукашенко - о предложениях продать «Беларуськалий»: Установил запретительную цену - 35 млрд долларов. Конечно, нам никто не мог заплатить. Фото: БелТА.Александр Лукашенко - о предложениях продать «Беларуськалий»: Установил запретительную цену - 35 млрд долларов. Конечно, нам никто не мог заплатить. Фото: БелТА.
Изменить размер текста:

В пятницу Александр Лукашенко приехал в Солигорск. Выступая на встрече с активом района, он сказал:

- «Беларуськалий» - это национальное достояние, гордость, один из столпов белорусского экспорта, - цитирует президента БелТА. - В свое время мне предлагали продать его. Вы это помните. Но я рад, что мы этого не сделали. Я тогда установил запретительную цену - 35 миллиардов долларов. Конечно, нам никто не мог заплатить. Цена была жестокая - хотите, покупайте 50%: пополам делите, покупайте.

Александр Лукашенко рассказал, что в свое время предприятие было фактически поделено на сферы влияния, где различные группы имели долю и торговали на международных рынках, тем самым конкурируя друг с другом и сбивая цену.

- Вроде и продавали калийную соль, а денег не было. Первое решение, которое я тогда принял, - железобетонно настоял на том, чтобы все, что добывает ваше предприятие, продавалось по одному каналу. Это было мое первое знакомство с вашими проблемами, - сказал президент.

В апреле прошлого года, отвечая на вопросы после обращения к парламенту, Лукашенко сказал:

- Я готов сегодня продать «Беларуськалий». Я посчитал и назвал цену - 30 миллиардов долларов. Но никто не хочет. «Беларуськалий» у меня хотят купить и в России, и в Китае, и в Америке - везде. Но за 5 миллиардов. За 5 миллиардов его никто не продаст.

Эта тема звучала и в предыдущие годы. Так, в 2012 году Александр Лукашенко на встрече с российскими журналистами рассказал:

- Цена сейчас - 30 - 32 миллиарда долларов. Кто готов купить? Пожалуйста. Шепотом поговаривают: Лукашенко прав, «Беларуськалий» столько и стоит. Но нет, некоторые российские олигархи хотят купить за 15 миллиардов. До свидания, ребята. Некоторые одурели и предложили одному вхожему ко мне богатому российскому человеку: мол, платим 10 миллиардов долларов и 5 миллиардов самому, куда скажет. Он пришел ко мне, извинялся. Я у него спросил: «А ты что им сказал?» Он ответил им: «Я даже до первого этажа не дойду, мне наручники наденут». Я сказал ему: «Миша, ну я наручники на тебя надевать не буду, но больше ко мне с такими идеями не приходи».

Очевидно, речь шла о российском миллиардере Михаиле Гуцериеве. В этом году Forbes оценил его состояние в 2,1 миллиарда долларов. Бизнесмен давно общается и даже дружит с Александром Лукашенко.

С 2017 года Гуцериев строит под Любанью огромный комбинат по добыче калийной соли. Стоимость строительства - 2 миллиарда долларов. А до этого бизнесмен построил в Беларуси сеть заправок «Славнефть» и нефтебазы, отель «Ренессанс» и бизнес-центр в Минске, терминал для бизнес-авиации в аэропорту.

Также Гуцериев оказался и владельцем vip-резиденции Шершуны - по его собственному признанию, строительство комплекса обошлось в 40 миллионов долларов. На очереди объекты еще на 100 миллионов долларов: недавно построенный 40-квартирный дом в Любани бизнесмен бесплатно передал местному исполкому, а также построил элитную частную школу в Дроздах-2 за 12 миллионов долларов и церковь недалеко от своей vip-резиденции.

СКАЗАНО

«Нами не должны управлять из-за границы»

На встрече с активом Минской области президент также высказался о…

…ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА:

«Я вам говорил: все закроются, а мы в это время должны тихонько производить свою продукцию, чтобы ее потом поставить. (…) Люди с кастрюлями ходят, барабанят по всей планете: «Дайте работу, есть нечего!» А помните, я говорил: пандемия пройдет, жрать что будем? Грубо сказал, чтобы вы запомнили. Вот оно все, как говорят в народе, справдилось».

...НОВОЙ КОНСТИТУЦИИ:

«Конституция - основной закон. Мы ее сделаем за два года. Несколько вариантов мне уже предложено, но они не годятся. Люди просто боятся вносить более решительные изменения в Конституцию. Я думаю, нам это надо сделать. Еще до принятия Конституции мы вообще много сделаем в плане передачи полномочий вниз - до председателей райисполкомов, губернатора».

…ВМЕШАТЕЛЬСТВЕ В ВЫБОРЫ

«Я не приехал вас просить, чтобы вы кого-то поддержали. Но помните главное: нами не должны управлять из-за границы, мы должны жить собственным умом».

…ПОЕЗДКЕ В РЖЕВ

«Во вторник на следующей неделе. Мы выбираем время, как поехать. Ищем момент, чтобы поехать и обсудить там же некоторые вопросы нашего дальнейшего сотрудничества».

Напомним, в среду стало известно, что Владимир Путин пригласил Александра Лукашенко 30 июня на открытие Мемориала советского солдата, что под Ржевом, в Тверской области.

Еще больше материалов по теме: «Президентские выборы в Беларуси-2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
Появились первые запреты на купание: «плохую воду» обнаружили в Могилеве и на Гомельщине
Лукашенко рассказал, где в Беларуси спад заболеваемости коронавирусом, кроме Витебска и Минска
Девушка поцеловалась со знакомым, а тот снял у нее кулон с цепочкой: кавалер оказался карманником
Пьяный россиянин помочился на чужую Lamborghini и разбил в ней стекла: «Ущерб - свыше 75 тысяч рублей»
Фотофакт. В Минске, заезжая во дворы, водитель Renault сбил мальчика на самокате
Курсы валют в Беларуси на 26 июня: доллар на торгах продолжает расти
Лукашенко прокомментировал Конституцию 1994-го года: «Я не хочу возврата к этим временам»
На Гродненщине мы нашли родник, из которого берут воду, чтобы лечить болезни легких
Владимир Макей: «Думаю, что Лукашенко примет приглашение Путина и посетит Ржев 30 июня»
Ну и ну! Жительница Орши угнала машину такси, чтобы вернуть парня, но в итоге ее разбила
«Этот родник – дар Божий». Узнали, почему в городе Ивье люди предпочитают пить воду из природного источника
Глава МИД Владимир Макей: «Предвыборная ситуация под контролем»
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 26 июня 2020 года: впервые менее 400 зараженных, но за сутки 6 новых смертей
Минздрав: «Вода на части территорий Фрунзенского и Московского районов Минска соответствует требованиям»
Из-за коронавируса: масштабный музыкальный фестиваль «Рок за Бобров» перенесен на 7 августа 2021 года
«Пахнет землицей и слегка серой»: у саксофониста Аракеляна в Зеленом Луге из крана потекла ржавая вода
В жилом доме в Несвижском районе двое мужчин погибли при пожаре
ДТП в Минске: на перекрестке столкнулись сразу три автомобиля. Один из них перевернулся
Лукашенко вспомнил, как горняки «пешшу па бездарожжу крочыли на сталiцу»
В Калинковичском районе 37-летний мужчина решил покупаться в реке и утонул
Расскажем, где вода чище и вкуснее!
Как убить коронавирус за 25 секунд
Лукашенко: «Сделаем это - пятилетку проживем спокойно, мирно, без всяких потрясений»
Лукашенко призывает белорусов покупать участки за городом: «Хочу, чтобы у каждого белоруса был клочок земли»
В Брагинском районе директор школы обиделся на коллегу, сломал его ноутбук и «помочился» в чайник