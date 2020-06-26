2020-06-26T17:07:44+03:00
Политика
КП Беларусь

Лидия Ермошина: Документы на регистрацию кандидатом в президенты подали пока только Бабарико и Цепкало

До 4 июля потенциальные кандидаты могут подавать заявления о согласии баллотироваться
Ирина КОЗЛИК
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Лидия Ермошина рассказала, что пока лишь два потенциальных кандидата в президенты подали документы на регистрацию.Лидия Ермошина рассказала, что пока лишь два потенциальных кандидата в президенты подали документы на регистрацию.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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В своем традиционном еженедельном видеообращении руководитель ЦИК Лидия Ермошина рассказала, что пока лишь два потенциальных кандидата в президенты подали документы на регистрацию - экс-банкир Виктор Бабарико и бывший руководитель ПВТ Валерий Цепкало. За Виктора Бабарико, который помещен в СИЗО, весь пакет документов в избирательную комиссию подал по доверенности его юрист.

Напомним, о том, что собрано и сдано на проверку минимум 100 тысяч подписей, заявляли семь претендентов на президентское кресло. Кроме Бабарико и Цепкало, подписи за свое выдвижение в избиркомы сдали Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская и Сергей Черечень.

- Остальные, скажем так, находятся в процессе подготовки документов и, я уверена, в ближайшее время посетят Центральную комиссию и представят документы. Проверку данных документов будет осуществлять Центральная комиссия путем направления деклараций в органы, которые учитывают недвижимость, транспортные средства, ценные бумаги граждан и которые нам дадут подробный ответ, что же имеется из имущества и доходов у наших претендентов и насколько они были правдивы, предоставляя данные декларации, - рассказала Лидия Ермошина.

Прямо сейчас подписные листы проверяются.

- К 1 июля нам будет уже известно, сколько содержится в подписных листах тех подписей, которые признаны избирательными комиссиями действительными. Одновременно потенциальные кандидаты могут до 4 июля подать заявления о согласии баллотироваться, - пояснила Лидия Ермошина.

А В ЭТО ВРЕМЯ

На нескольких блогеров завели уголовное дело по «статье Тихановского»

25 и 26 июня стало известно о задержании нескольких блогеров. После обыска в квартире был задержан Игорь Лосик, администратор одного из телеграм-каналов. О том, что в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщает БелаПАН со ссылкой на жену Игоря.

По словам женщины, дело возбуждено по статье 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).

Напомним, несколько недель назад по статье 342 УК было выставлено обвинение блогеру Сергею Тихановскому. Он руководит инициативной группой своей жены Светланы Тихановской. Сейчас Сергей содержится в СИЗО № 1 по улице Володарского.

Белорусские правозащитники объявили блогеров Сергея Петрухина и Владимира Неронского политзаключенными. Об их задержании стало известно тоже 25 июня.

- Неронский и Петрухин проходят по «делу Тихановского», - пояснил юрист и правозащитник Владимир Лабкович. - Мы знаем, что их подозревают в «организации и подготовке действий, грубо нарушающих порядок, либо активном участии в них» (ст. 342 УК).

Также против Неронского возбудили еще одно уголовное дело - по статье 369, усмотрев оскорбление председателя Слуцкого райисполкома в одном из видеороликов в YouTube.

25 июня стало известно о задержании минского видеоблогера Владимира Цыгановича. Информации о том, в чем конкретно его подозревают, пока нет.

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