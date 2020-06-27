Коронавирус в Беларуси, последние новости на 27 июня 2020 года: новая вспышка в Европе и как убить ковид за 25 секунд без спирта и мыла

Ситуация в Беларуси

По официальным данным Минздрава, в Беларуси зарегистрировано 60 713 случаев коронавируса (+331 за сутки). Выздоровели и были выписаны 42 689 пациентов, умерли – 373 человека. В ведомстве отмечают, что все умершие имели ряд хронических заболеваний и подтвержденный коронавирус.

Ситуация в мире

По данным сайта worldometers.info, во всем мире зарегистрировано более 9,7 миллионов случаев COVID-19. За все время выздоровели больше 5,2 миллиона человек, умерли – 492 552. Наиболее сложная обстановка по-прежнему остается в США. Там выявлено свыше 2,5 миллионов заражений. На втором месте находится Бразилия – более 1,2 миллионов случаев. Затем с большим отрывом идет Россия, где обнаружено свыше 620 тысяч инфицирований.

ВОЗ зафиксировала новую вспышку COVID-19 в Европе. Она связана с послаблением карантина

В четверг, 25 июня, Всемирная организация здравоохранения сообщила, что в странах ЕС резко начало расти число новых случаев коронавирусной инфекции. По словам директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге, темп прироста ускорился в 30 странах Европы.

Это связывают с тем, что европейские государства послабляют или снимают ограничения, веденные ранее из-за коронавируса. Открываются места массового скопления людей. И все же местные администрации напоминают гражданам о необходимости соблюдать дистанцию и о других мерах предосторожности.

Как убить коронавирус за 25 секунд?

Не только мытье рук уничтожает COVID-19. Эксперты из США провели эксперимент и выяснили, что вирус можно убить воздействием дальнего ультрафиолетового излучения.

Опыт ставился в Национальной лаборатории инфекционных заболеваний Бостонского университета. На материал, инфицированный COVID-19, светили разными дозами ультрафиолета, который уже более 40 лет используется для уничтожения вирусов и бактерий. COVID-19 полностью исчез за 25 секунд при дозировке 22 мДж/см2. За 6 секунд его распространение снизилось на 99% при дозировке 5 мДж/см2.

Фестиваль «Рок за Бобров» переносится из-за COVID-19

«Рок за Бобров» в прошлом году посетили более 50 тысяч человек. Это рекорд среди белорусских фестивалей, которые проводятся по билетам. В этом году опен-эйр был запланирован на 1 августа на аэродроме Липки. Но организаторы признали, что ситуация с коронавирусом в стране все еще остается достаточно сложной, поэтому проводить самый масштабный фестиваль лета преждевременно. Мероприятие решили перенести на 7 августа 2021 года. Подробнее об этом читайте здесь.

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