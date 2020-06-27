«Подожите, я повернусь рабочей стороной». Выбрали самую красивую «Мисс и Миссис Минска»

26 июня в столичном Prime Hall прошел финал сразу двух конкурсов красоты: «Мисс Минск» и «Миссис Минск». Организаторы пообещали соблюдать соблюдать меры предосторожности – зрители в масках, социальная дистанция 1,5 метра, антисептики на входе.

Конкурс "Мисс и Миссис Минск-2020"Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Первое, что бросилось на входе – это два внушительных размеров санитайзера. Желающих прикоснуться к прекрасному оказалось настолько мало, что все они без труда уместились на сидячих местах в зале. В основном, конечно, подруги, парни и родители конкурсанток. В зале витал аромат духов, девушки старательно отутюжили волосы и надели свои лучшие платья и туфли на высоком каблуке. Правда, туфли в партере тихонечко сбрасывали и жаловались друг дружке, что ходить на каблуках в такую погоду – настоящая мука.

Конкурс "Мисс и Миссис Минск-2020"Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В «Мисс Минск» участвовали девушки от 18 до 28 лет, без детей, ростом не ниже 164 см, без вредных привычек. В конкурсе «Миссис Минск» - замужние девушки и женщины от 20 до 45 лет, без вредных привычек, ростом не ниже 160 см, с детьми или без детей. Оба конкурса так ловко переплели, что на сцене поочередно появлялись то мисс, то миссис, поэтому было очень заметно, что дам зрители встречают более шумно. Оно и понятно – мужья и дети очень старались.

Конкурс "Мисс и Миссис Минск-2020"Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Девушки, кстати, подобрались удивительные: тут и мастер спорта международного класса по велоспорту, и полуфиналистка телешоу Britain’s Got Talent (а также метательница ножей и обладательница редкого таланта – умеет «летать на волосах» под куполом цирка, чемпионка Европы 2018 года в категории «бикини». Ну и обладатели вполне земных профессий – сотрудница Академии наук, банкир, визажист, кассир, врач, журналистка и воспитатель детского садика.

Конкурс "Мисс и Миссис Минск-2020"Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Выхода перед зрителями было всего три, в том числе спортивный и в вечерних нарядах. Конкурсантки выплывали под красивую тревожную музыку, приближались парами к зрителям и хорошо отрепетированным жестом манили рукой.

Гостей развлекла певица Сюзанна, представленная как участница «Звездного дилижанса» (напомним, конкурс прошел на СТВ 15 лет назад). После этого жюри ушло совещаться, и начался какой-то безразмерный перерыв. На песне «Подойди ко мне поближе» народ бодро потянулся к выходу. Зрители и красавицы, не зная, чем себя занять, высыпали в фойе «Прайм-холла» и принялись фотографироваться на фоне стендов. Со стороны это выглядело как выпускной – вот я с любимым, вот с мамой, вот с мамой и папой, вот мы все в красных платьях с подругами.

Конкурс "Мисс и Миссис Минск-2020"Фото: Виктор ДРАЧЕВ

- Подождите, я повернусь своей рабочей стороной, - командовала красавица фотографам и чуть разворачивала корпус.

Конкурс "Мисс и Миссис Минск-2020"Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В какой-то момент стало понятно, что это и есть самая важная часть мероприятия – фоторафии сотнями летели в инстаграм, а в будущем, наверняка, украсят семейные альбомы. И через много лет внуки будут говорить с гордостью – а вот наша бабуля в молодости была первой красавицей Минска. Плохого в этом, безусловно, ничего нет, ибо красота спасет мир.

Конкурс "Мисс и Миссис Минск-2020"Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В почти пустом зале в этом время шла нарезка видеосюжетов о том, как участницы готовились и мини-интервью, почему они решили участвовать в конкурсе красоты. Оказалось, кстати, конкурс купальников был - но на пляже Минского моря.

Конкурс "Мисс и Миссис Минск-2020"Фото: Виктор ДРАЧЕВ

- Времена сейчас достаточно унылые и грустные, вот я решила себя развлечь, - выразила мнение многих одна из участниц.

Конкурс "Мисс и Миссис Минск-2020"Фото: Виктор ДРАЧЕВ

После перерыва, длившегося добрый час, зрителей ждало еще одно испытание – награждение ленточками и диадемками. Такое ощущение, что организаторы решили не оставить без них ни одну участницу. Как из лукошка в грибной год на участниц сыпались титулы Мисс и Миссис модель, искусство, очарование, инстаграм, гламур, стиль, нежность, грация, шарм, королева вкуса и прочее и прочее. Изобретателям титулов, видимо, пришлось хорошенько проштудировать словарь в поисках соответствующих поводу слов. Были и такие призы, как дополнительные 20 часов дефиле, что выглядело достаточно двусмысленно.

Конкурс "Мисс и Миссис Минск-2020"Фото: Виктор ДРАЧЕВ

- Только без обид. Во время репетиций я всех критиковала и вы знаете свои слабые места. Но с некоторыми девушками и дамами я бы хотела еще подтянуть навыки дефиле, - сказала со сцены вручавшая сертификаты член жюри.

Конкурс "Мисс и Миссис Минск-2020"Фото: Виктор ДРАЧЕВ

К кульминации вечера ленточки были уже у всех участниц – а то и по нескольку. Мисс Минск 2020 стал Евгения Климович (она окончила педагогический вуз, сейчас работает в медицинском центре). Миссис Минск 2020 Мария Селеня (ей 33 года, она аттестованный специалист в сфере недвижимости, замдиректора одной из столичных риелторских компаний, дизайнер интерьеров. Успешно совмещает карьерный рост и воспитание двух дочерей).

Мисс Минск 2020 стал Евгения КлимовичФото: Виктор ДРАЧЕВ

Миссис Минск 2020 Мария СеленяФото: Виктор ДРАЧЕВ

Победительницам, кроме короны и титула, пообещали возможность представлять Беларусь на международных конкурсах красоты.

Мисс Минск 2020 стал Евгения КлимовичФото: Виктор ДРАЧЕВ

Конкурс "Мисс и Миссис Минск-2020"Фото: Виктор ДРАЧЕВ