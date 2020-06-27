2020-06-27T18:55:35+03:00
Общество
КП Беларусь

«Мітрапаліт Тадэвуш думаў, якой малітвай асвяціць транспарт». Настоятель Красного Костела едет в пилигримку на моноколесе

Когда из-за коронавируса отменились паломничества, 70-летний ксендз Владислав Завальнюк решил, что поедет в Будслав один. Больше 130 км в одну сторону он планирует преодолеть за четыре дня
Мария ЭЛЕШЕВИЧ
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Владислав Завальнюк решил поехать в Будслав больше 130 км на моноколесе. Говорит: «раз моноколесо, то и монопилигрим»Владислав Завальнюк решил поехать в Будслав больше 130 км на моноколесе. Говорит: «раз моноколесо, то и монопилигрим»Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Ну што, ці прыйшоў ліст? - мы сидим в Красном Костеле в пятницу вечером, ксендз Владислав Завальнюк очень ждет от ГАИ ответ на его запрос. В автоинспекции должны дать разрешение проехать по трассе десяткам человек на моноколесах. В понедельник утром ксендз отправится в пилигримку в Будслав - один, но до выезда из Минска проводить ксендза хотят другие люди.

У Владислава Завальнюка было около пяти часов занятий с инструктором. Кроме этого, каждый день, кроме воскресенья, он тренировался сам Фото: Святослав ЗОРКИЙ

У Владислава Завальнюка было около пяти часов занятий с инструктором. Кроме этого, каждый день, кроме воскресенья, он тренировался самФото: Святослав ЗОРКИЙ

-Ты потым, Яўген, скокні ў канцылярыю, пані Валянціна павінна прыйсці з паштамта, - ксендз Владислав спокоен, но очень сильно ждет разрешения. - Каб можна было праехаць нам разам: гэта нешта новае, прыемна і важна для моладзі.

Чтобы отправиться в пилигримку, отец Владислав просил благославления у митрополита Тадеуша Кондрусевича Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Чтобы отправиться в пилигримку, отец Владислав просил благославления у митрополита Тадеуша КондрусевичаФото: Святослав ЗОРКИЙ

Мы сидим за столом в костеле, Владислав пьет только чай: у него уже начался пост, который продолжится и в пилигримке.

- З сабой у мяне будзе толькі вада, але ў Мінску яна апошнія дні кепская, - улыбается ксендз Владислав. - То я буду набіраць ваду з розных крынічак, зайду да людзей папрывітаюся: дайце кубачак вады наталіць смагу. Каля якой крынічкі ці ў якім двары зраблю адпачынак. Цікава будзе сапраўды!

С собой в пилигримку Владислав Завальнюк возьмет только воду. Ксендз уже начал пост Фото: Святослав ЗОРКИЙ

С собой в пилигримку Владислав Завальнюк возьмет только воду. Ксендз уже начал постФото: Святослав ЗОРКИЙ

Ксендз Владислав рассчитывает, что маршрут в одну сторону (а это больше 130 км) займет четыре дня.

-Абавязкова буду прыпыняцца на адпачынак. Тут хапае зараду на 40 кіламетраў, - ласково показывает рукой на моноколесо. - А пасля 5-7 гадзін трэба будзе падзаражацца. Інструктар кажа 10-15 хвілін ехаць і да паўгадзіны адпачынак - гэта пры добрым надвор’і. Калі надвор’е будзе дрэнным, адпачываць буду менш, больш праеду. Усё будзе адбывацца ўпершыню, няма ў каго нават запытацца, як гэта ўсё адбывааецца, як на трасе. Пасля можна будзе дзяліцца ўражаннямі, ці я здатны да такой пілігрымкі, ці не. Хто ведае… Але надзея ёсць. Я лічу, што любы від транспарту славіць бог.

Отец Владислав пару лет назад начал кататься на гироскутере, но тогда, говорит, это был релакс. Теперь поездка на моноколесе серьезнее Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Отец Владислав пару лет назад начал кататься на гироскутере, но тогда, говорит, это был релакс. Теперь поездка на моноколесе серьезнееФото: Святослав ЗОРКИЙ

«Калі нельга ў пілігрымку групамі, вырашыў, што паеду адзін: монакола, монапілігрым»

Ксендз Владислав проводит экскурсию по Красному Костелу: вот библиотека Мицкевича с шестьюдесятью тысячами книг - для всех, не только для прихожан, подвал, который в девяностых копали вручную - лопатами и ведрами, а здесь театр «Зніч»...

- Вось зал, дзе я трэніруюся на монаколе, - мы проходим по просторным белым залам.

Ксендз Владислав Завальнюк тренировался ездить на моноколесе в костеле Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Ксендз Владислав Завальнюк тренировался ездить на моноколесе в костелеФото: Святослав ЗОРКИЙ

Езда на моноколесе - не первое увлечение Владислава Завальнюка, которое привлекает интерес. Пару лет назад ксендз получил права пилота-любителя, завел пасеку на крыше костела, заложил свою квартиру, чтобы заказать колокола для костела.

В следующем году отец Владислав планирует ехать компанией человек двадцать Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В следующем году отец Владислав планирует ехать компанией человек двадцатьФото: Святослав ЗОРКИЙ

Ездой на необычном транспорте заинтересовался пару лет назад. Сначала был гироскутер, потом моноколесо.

- Але раней гэта было так - рэлакс такі. А пасля вырашыў, што трэба ўжо саліднага якога коніка прыдбаць. Тады распачаў думаць пра больш сур’ёзны ўзровень, - говорит Владислав Завальнюк. - Яшчэ на новы год я і не думаў, што паеду на монаколе ў Будслаў. Каранавірус быў недзе далёка… А пасля мне прыйшла такая думка: калі нельга ісці групамі пілігрымаў, тады я адзін - монакола, монапілігрым - і ў дарогу. Распачаў падрыхтоўку капітальна, двойчы выязджаў на трасу - праехаў 15-18 км.

Пока стоим около костела, моноколесо подает сигналы. «Ціха, хутка паедзем», - улыбается отец Владислав Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Пока стоим около костела, моноколесо подает сигналы. «Ціха, хутка паедзем», - улыбается отец ВладиславФото: Святослав ЗОРКИЙ

- Секретарь Владислава Матвеевича позвонил в мою школу и сказал, что ксендз хочет научиться ездить на моноколесе, - рассказывает Игорь Сущенко, инструктор из школы езды на моноколесе. - Я спросил возраст, но меня это никак не удивило. У меня был ученик, которому 72 года, причем у него был перелом ноги. Еще недавно обучил человека с инвалидностью. Ему неудобно ездить на велосипеде, на самокате больно, на колесе - в самый раз. Раньше Владислав Матвеевич ездил на гироскутере. А во время нашего первого занятия начался дождь, но Владислав Матвеевич сказал, что дождя не боится.

Занятия с тренерами - Игорем Сущенко и Алексеем Ивановым - проходили на улице Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Занятия с тренерами - Игорем Сущенко и Алексеем Ивановым - проходили на улицеФото: Святослав ЗОРКИЙ

Он тренируется сам каждый день, а если возникают какие-то вопросы, я приезжаю и мы работаем. От самого первого занятия до сегодняшнего момента прошло часов пять. Прорабатываем дополнительные моменты - как работать над торможением, как поворачивать. Обычно тренировались во дворе Красного костела.

Владислав Завальнюк - настоятель Красного кафедрального костела, кандидат исторических наук, переводчик, публицист и автор книг Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Владислав Завальнюк - настоятель Красного кафедрального костела, кандидат исторических наук, переводчик, публицист и автор книгФото: Святослав ЗОРКИЙ

«У наступным годзе заплануем, каб паехалі чалавек 20»

-Я звярнуўся да шаноўнага мітрапаліта Тадэвуша (Мітрапаліта Тадэвуша Кандрусевіча - Рэд.), каб атрымаць бласлаўленне: ці можна. А дзявятай раніцы ў панядзелак ён будзе ў нас служыць, асвячаць. Ён кажа: дзе б малітву такую знайсці…Напэўна, знайшоў ужо: каб асвячаць транспарт.

Три главные составляющие в езде на моноколесе, говорит Владислав Завальнюк, - правильно выбрать направление, скорость и держать равновесие Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Три главные составляющие в езде на моноколесе, говорит Владислав Завальнюк, - правильно выбрать направление, скорость и держать равновесиеФото: Святослав ЗОРКИЙ

Инструктор Игорь Сущевич говорит, что езда на моноколесе - это «своеобразное парение над землей, во время которого к нам приходят интересные мысли». Ксендз Владислав соглашается и добавляет:

- І праўда палёт - едзеш і адпачываеш, забываешся на ўсё. А тым больш гэтая задума трапіць на святое месца да санктуарыя. У наступным годзе заплануем, каб паехаў не я адзін, а чалавек 20 и болей, якія будуць прасіць Багародзіцы апекі над намі і ўсім нашым народам. Гэта больш для аздараўлення, чым для спорта. Я цяпер ведаю кожную сваю костачку, - улыбается. - Трэнінгі сапраўды сур’ёзныя.

Отец Владислав сравнивает езду на моноколесе с полетом Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Отец Владислав сравнивает езду на моноколесе с полетомФото: Святослав ЗОРКИЙ

- Владислав Матвеевич - один из ярких примеров, что в любом возрасте можно стать на моноколесо, продолжать радоваться жизни и открывать для себя новые яркие моменты, - говорит инструктор.

Владислав Завальнюк с инструктором Игорем Сущевичем Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Владислав Завальнюк с инструктором Игорем СущевичемФото: Святослав ЗОРКИЙ

- На роварах ездзілі, лодках, самалётах, а цяпер монакола, - перечисляет ксендз Владислав. - Гэта такі прыклад для моладзі, што неабавязкова кожны год мяняць лексусы, а можна ўзяць такі, як я гэта называю, мабільны трэнажор. Звычайны трэнажор набылі - і ён толькі ў хаце. А тут - сур’ёзная справа: дзе хочаш праехаў.

Владислав Матвеевич называет моноколесо мобильным тренажером и говорит, что после тренировок чувствует все косточки Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Владислав Матвеевич называет моноколесо мобильным тренажером и говорит, что после тренировок чувствует все косточкиФото: Святослав ЗОРКИЙ

- Владислав Матвеевич, помните, говорил вам, что можно и музыку загрузить на моноколесо? - напоминает Игорь.

- Але гэта ўжо за горадам, - улыбается. - Уключым «Магутны Божа».

29 июня ксендз Владислав Завальнюк отправляется в пилигримку в Будслав на моноколесе Фото: Святослав ЗОРКИЙ

29 июня ксендз Владислав Завальнюк отправляется в пилигримку в Будслав на моноколесеФото: Святослав ЗОРКИЙ

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