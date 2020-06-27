2020-06-27T22:23:17+03:00
Спорт
КП Беларусь

Минское «Динамо» обыграло БАТЭ благодаря двум голам после перерыва

Главный матч 15-го тура чемпионата Беларуси по футболу превратился в тактическое противостояние тренеров
Владимир КРИУЛИН
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ФК "БАТЭ" (Борисо) - ФК "Динамо" (Минск).ФК "БАТЭ" (Борисо) - ФК "Динамо" (Минск).Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Центральным матчем 15-го тура чемпионата Беларуси по футболу стала встречала борисовского БАТЭ и минского «Динамо». Это белорусское «класико», главное клубное противостояние нашего футбола со всегда пышущей интригой и хитросплетением прошлых встреч.

Атака у ворот минского "Динамо". Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Атака у ворот минского "Динамо".Фото: Святослав ЗОРКИЙ

К этому матчу БАТЭ подошел в роли лидера: после 14 туров идет на первом место с 4-очковым отрывом от ближайшего преследователя («Шахтера»). Минское «Динамо» на изготовке рвануть с восьмого места в топ-3 (расстояние до третьего место - в пять очков).

«Динамо» и БАТЭ в этом сезоне встречались два раза в марте – в четвертьфинале Кубка. Оба раза выиграли борисовчане (2:1 и 3:2). С тех пор у «Динамо» сменился главный тренер. Принявший команду Леонид Кучук планомерно меняет стиль игры: «Динамо» стало надежнее играть в обороне (меньше всех в чемпионате позволяет создавать голевые возможности у своих ворот), правда, стало немного реже создавать шансы для голевого удара в атаке.

Болельщик борисовчан Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Болельщик борисовчанФото: Святослав ЗОРКИЙ

В игре вратарь минчан Даниил Шапко. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В игре вратарь минчан Даниил Шапко.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Алехнович, Скавыш, Шикавка. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Алехнович, Скавыш, Шикавка.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Два гола с интервалом в две минуты - БАТЭ был обескуражен.

В итоге победа "Динамо" - 2:0.

Это первая победа динамовцев над БАТЭ за пять лет.

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