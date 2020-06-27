Митингующих беларусов во Франции обязали надеть маски

27 июня в Париже на политическую акцию собралось около 100 человек. Начавшиеся со спонтанных переживаний из-за произошедших в Беларуси задержаний, митинги проходят под лозунгом «Беларусь: далеко, но вместе».

Плакаты и растяжки студенты печатали за свои стипендии, на ткань скидывались в общую копилку, флаги шили по ночам. Всего подготовка протеста обошлась примерно в 450 евро.

Разрешение на сбор на Площади прав человека у Эйфелевой башни и у посольства белорусы получили у парижской префектуры. За соблюдением правил (участников обязали принести с собой маски, дизенфицирующий гель, и соблюдать социальную дистанцию в 1 метр) наблюдали трое полицейских, они стояли на расстоянии и не вмешивались в происходящее.

Выступали дипломат Франсуа Крокетт, Посол Франции по Правам Человека; представитель “Новых Диссидентов”, французской ассоциации, объединяющая голоса диссидентства из разных стран, и Луи-Мари Амель из Amnesty International. Но пиком мероприятия стало появление белоруса, который ехал мимо, но увидев флаги, бросил велосипед и прямиком направился к микрофону:

Белорусы Парижа вышли на улицы.

— Я просто не мог пройти мимо родной символики! — сказал мужчина, который представился, как Алесь - француз с белорусскими корнями. Он поделился своей историей эмиграции и пониманием человеческого достоинства. Выступали с рассказами и другие участники.

— Сюда пришли в основном аполитичные люди. Просто появилась какая-то надежда на перемены, забрезжил свет в конце тоннеля. Даже мой муж, родом с тропических островов, приготовил речь в поддержку- но потом испугался. Вообще его удивило, как тихо протестуют белорусы, рядом проходил другой митинг и люди из Конго на нем легко перекричали наш мегафон, — рассказала одна из участниц.

Следующая встреча, на этот раз у белорусского посольства, состоится 1 июля. Также митинги белорусов пройдут в Лионе и других городах Франции.