Ксендзы из Брестской области отправились в Будслав на мотоциклах: «Мы объедем всю Беларусь!»

– Из-за того, что пешие паломничества в этом году отменились, мы решили на мотоциклах поехать. Но мы едем не напрямую, а по пути будем заезжать в марийные санктуарии (места, где есть особо почитаемые чудотворные иконы Матери Божией - Ред.) Закончим мы наше паломничество в национальном санктуарии в Будславе. Получится, что мы объедем всю Беларусь! – говорит ксендз Юрий Медушевский из Столина.

Кс. Юзеф из Березы (слева) и кс. Юрий из Столина. Фото: Артур РОГАЛЬСКИЙ

В частную мотопилигримку в Будслав вместе с ним выбрались еще два католических священника - ксендз Павел Ярошевич из Пружан и ксендз Юзеф Парфенович из Березы. Священники едут в Будслав через Трокели, Гудогай, Браслав, Барановичи и Белыничи - во всех этих местах есть особо почитаемые иконы Божией Матери.

На мотоцикле - иконки из мест, в которых мотопилигримы уже побывали. Фото: Артур РОГАЛЬСКИЙ

Стартовали мотоциклисты 27 июня из Логишина - там находится чудотворная икона Матери Божией, которую называют Королевой Полесья. В тот же день пилигримка приехала в Брест к чудотворной иконе Матери Божией Берестейской, известной еще с XVII века.

Мотопаломники заехали в Брест - здесь хранится икона Матери Божией Берестейской. Фото: Артур РОГАЛЬСКИЙ

– В этом году мы собрались спонтанно, сложно сказать, как будет в следующем... Но если мотопилигримка в Будслав станет традицией - почему бы и нет? Если кто-то по нашему маршруту захочет повторить паломничество, мы будем только рады, – добавляет ксендз Павел Ярошевич.

Ксендз Павел Ярошевич из Пружан. Фото: Артур РОГАЛЬСКИЙ

В этом году конференция католических епископов Беларуси из-за пандемии коронавируса решила перенести Будславский фестиваль. Соответственно, отменились пешие паломничества, чтобы избежать большого скопления людей в одном месте.

Ксендзы-байкеры молятся в Бресте перед чудотворной иконой Матери Божией Берестейской. Фото: Артур РОГАЛЬСКИЙ

Однако 1-2 июля в Будславе все же будут торжества. Приехать на них верующие могут в частном порядке, а можно поручить свою молитвенную просьбу кому-то из священников, которые едут в Будслав. У мотопилигримов только за первый день поездки собралась пачка записок.

Верующие передают священникам записки с просьбами о молитве. Фото: Артур РОГАЛЬСКИЙ

– Просят помолиться о семье, о здоровье, о благополучном будущем для Беларуси, - говорят ксендзы.

В паломничество в Будслав на мотоциклистах отправились три католических священника. Фото: Артур РОГАЛЬСКИЙ

По мотоциклам заметно, что за рулем - не совсем типичные байкеры. Фото: Артур РОГАЛЬСКИЙ

А В ЭТО ВРЕМЯ

70-летний ксендз поедет в Будслав на моноколесе!

Из Барановичей в Будслав в 9-дневное пешее паломничество вышли три священника и монах. Отправились в национальный санктуарий и верующие из Минска на велосипедах.Но всех удивил 70-летний ксендз-каноник Владислав Завальнюк, настоятель минского костела святых Симеона и Елены. Он 29 июня собирается отправиться в паломничество в Будслав на моноколесе! Ему нужно будет преодолеть 132 километра. Сопровождать священника будет специальная машина с текстом супликации: «От пожара, голода, войны и вирусной заразы береги нас, Боже». Эту молитву в костелах произносят каждое воскресенье.

Настоятель Красного костела в Минске едет в Будслав на моноколесе. Фото: minsknews.by

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